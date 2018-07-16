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Youtube'dan 25 milyon dolarlık "Dürüst Haber" hamlesi!

YouTube, asılsız iddialar içeren videoların imha edilmesi ve Youtube kullanıcıları tarafından ortaya atılan sahte içeriklerin yayılmasını önlemek adına yeni girişimlerde bulunacağını açıkladı.
10 ay
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Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bu yılın başlarında bir haber yayınında YouTube, kendi bünyesinde yayınlanan asılsız haberlerle mücadele edecek gazetecileri ve yayıncıları desteklemek amacıyla bir kampanya başlattığını ve bu kampanya için 25 milyon dolar fon ayırdığını duyurdu.
YouTube’a eklenecek yeni özellikler ve güncellemeler konusunda tavsiyede bulunacak sosyal medya uzmanlarından ve haber kuruluşlarından bir takım oluşturmayı hedefleyen YouTube, hali hazırda Vox Medya, Brezilya Radyo İstasyonu, Jovem Pan ve India Today ile işbirliği içerisinde. Fonun bir kısmı, YouTube bünyesinde çalışan yeni personeller yetiştirmek ve video prodüksiyon yeteneklerini geliştirmek için haber kuruluşlarına verilecek hibeler için de kullanılacaktır. Fon aynı zamanda haber yayıncılarıyla birlikte çalışan YouTube ekibini genişletmek için de kullanılacaktır. 
YouTube, 2016 Başkanlık Seçimleri, Sandy Hook Katliamı ve Parkland Okul Saldırısı gibi olayların yanı sıra özellikle Neil Armstrong’un aya inişi gibi tarihsel konularla ilgili komplo teorilerinin ve asılsız görüntülerin çoğalmasından dolayı eleştiriliyor. Geçtiğimiz Mart ayında, YouTube CEO'su Susan Wojcicki, South by Southwest panelinde YouTube'u daha güvenilir bir bilgi kaynağı haline getirmek için yeni vaatler sundu ve “Bu yıl ortaya atılan asılsız pek çok haberden sonra kullanıcılara doğru ve dürüst haberler iletebilmenin ne kadar elzem olduğunu farkettik” açıklamasında bulundu. 

YouTube'dan büyük iş birlikleri! 

Facebook’un yayıncı ve haberci kadrosunu genişleterek sahte haberlerle mücadele etme girişimine benzer şekilde, YouTube da kullanıcılarının bir videonun güvenilir bir kaynaktan olup olmadığını hızlı bir şekilde görmesine yardımcı olmak için son dakika haberleri, manşetler içeren videolarda güvenilir kaynaklardan kaynakça gösterme zorunluluğu getirecek. 
Wikipedia, Encyclopedia Britannica gibi tarafsız internet ansiklopedileriyle iş birliği yapmaya başlayan Youtube, Oklahoma Bombalaması da dahil olmak üzere “yanlış tanıtılan, çok duyulmuş” tarihi olaylar hakkındaki yanlış anlaşılmaları da düzeltebilmeyi hedefliyor.
Diğer yeni özellikler arasında, 25 güvenilir Amerikan medya kuruluşunda yayınlanan haberlerin YouTube uygulamasındaki “Haberler” sekmesinde en üstte sıralanması da yer alıyor .YouTube’un ara yüzünde bulunan “Son Dakika Haberleri” ve “En Çok Okunan Haberler” sekmeleri henüz yalnızca ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Hindistan, Meksika, Brezilya, Güney Afrika ve Nijerya olmak üzere 17 ülkede kullanılabilir durumda. Önümüzdeki aylarda bu sayıyı iki katına çıkartılacak.
Youtube, ayrıca gençlerin medya farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak adına Poynter Institute’e bağlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan MediaWise'i destekliyor ve John Green, Ingrid Nilsen ve Mark Watson dahil olmak üzere genç izleyiciler arasında popüler olan YouTube İçerik Oluşturucuları ile çalışıyor. 

https://techcrunch.com/2018/07/09/youtube-is-fighting-fighting-fake-news-with-25m-to-promote-journalism-and-more-context-in-search-results/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 10 ay
youtube hello dünya demek adına yeni kullanıcıların
a mail adresimle direk tanımlı video göndere bildiğim bir
video hosting yeriymiş demenin ötesinde
android piyasasında telefona çakılı gelen yuoutube sayesinde
hem uygulama hemde kullanıcı hazır formatta geliyor
ama nitelikli video anlamıyla fazla bir şey yok !
dikkat ediyorum ki ; en çok izlenilenler
her zaman çözümsüz konular
şehir efsaneleri !
birde bu sıralar mehdi 2019 da gelecek videoları baya bir izleyici toparlıyor
mehdi 2019 da gelmezse 2020 de gelecek diyen videolarda bir yıl öncesinden
arama sıralamasında yerlerini almış durumda !
bir kelimenin 3-5 eş ve yan anlamı olduğu sürece hadisleri istediği gibi yorumlayan çok fazla insan oluyor ! yani !
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Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Yil olmis 2018 youtube hala arka planda calismiyor
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serafon 10 ay
Youtube un baya bir kısmını kesmek zorunda kalacaklar desenize!
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kreat 10 ay
Şu fan yapımı devam filmlerine de bi el atsalar
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