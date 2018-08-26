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Youtube'da "atlanamayan" reklamlar çoğalacak

Dünyanın en büyük video platformu Youtube'dan kullanıcılara kötü bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre artık tüm kanal sahipleri atlanamayan reklamlar yayınlayabilecek.
9 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Youtube, premium abonelik hizmetleri başlatmış olsa da, temel işlevleri ücretsiz olarak devam ediyor. Bu da ücretsiz olarak platformdan faydalanan kullanıcıların, beş saniye sonra atlanabilen veya atlanamayan reklamlarla uğraşmaları anlamına geliyor. Yotube'da yapılan bir değişiklikle artık "atlanamayan" reklamları daha fazla görmeye başlayacaksınız.

Artık uzun reklamlar izleyeceksiniz

Atlanamayan ve reklamı sonuna kadar izlemek zorunda olduğunuz özellik artık tüm içerik oluşturucuların hizmetine sunulmuş durumda. Artık kanal sahipleri, daha çok gelir getiren bu reklam modelini etkinleştirerek kullanmaya başlayabilecekler. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya konulacak bu yenilikten sonra artık Youtube platformunda video izlerken daha uzun ve atlanamayan reklamlar görmeye başlayacaksınız.
Hatta öyle ki, kanal sahipleri daha önceden yayınladıkları videolar için bile bu özelliği aktif duruma getirebilecekler. Youtube yaptığı bu atakla, kanal sahiplerini kendine daha sadık hale getirmeye ve daha fazla içerik üretmeye teşvik ediyor.  Zira şirketin reklam gelirlerinin de bu uygulamadan sonra büyük oranda artacağı su götürmez bir gerçek.

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MKaan98 9 ay en beğenilen
ne reklamı? ben hiç reklam görmüyorum
1 Yanıt Yanıtla +39
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Escapetolife 9 ay
adblock ile reklam atlamayı şimdilik uyanıklık zannetseniz de oran olarak Google’a zarar verme noktasına gelir gelmez başka sistemleri devreye koyarlar, reklamı videoya gömmek gibi.
adblock ile reklam atlamayı şimdilik uyanıklık zannetseniz de oran olarak Google’a zarar verme noktasına gelir gelmez başka sistemleri devreye koyarlar, reklamı...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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crazywinner3 9 ay
Youtube'da reklam mı vardı :d
Yanıtla +12
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Achilles06 5 ay
Az önce 1.30 dakikalık atlanamayan fortnite videosu izledim. Ondan önce de kısa aralıklarla iki kez 30 saniyelik fortnite videosu çıktı. Delirmek üzereyim.
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KaanDE34 5 ay
Smart tv var. onda atlayamiyorum. geri kalan pc telefon vs herseyim adblocklu. yinede bezdim su reklamlardan. bari ilgim alakam olan seyler gösterse ha bu demek degil ki internete girdikten 5 dakika sonra. baktigim konuyla ilgili karsima reklam gelsin.
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MrFlash16 8 ay
Opera yüklüyorum reklamlardan kurtuluyorum
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Celonfix 9 ay
Android için Newpipe
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cinemaker 9 ay
"atlanamayan" bir platform olduğu için elimiz mahkum malesef
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SEO-Uzmanı 9 ay
firefox için gerekli ayarlar
superuser.com/...
about:config
search: media.
media.autoplay.enabled = false
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M4M00D 9 ay
yaşasın opera ve reklam engelleyicisi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Reaglew 9 ay
beter olun
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namaste1968 9 ay
Atlanamayan reklam ne hiç görmedim.
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Golden Gate 9 ay
Ogyoutube akar
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