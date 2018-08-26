Youtube'da "atlanamayan" reklamlar çoğalacak

Teknoloji Editörü
Youtube, premium abonelik hizmetleri başlatmış olsa da, temel işlevleri ücretsiz olarak devam ediyor. Bu da ücretsiz olarak platformdan faydalanan kullanıcıların, beş saniye sonra atlanabilen veya atlanamayan reklamlarla uğraşmaları anlamına geliyor. Yotube'da yapılan bir değişiklikle artık "atlanamayan" reklamları daha fazla görmeye başlayacaksınız.
Artık uzun reklamlar izleyeceksiniz
Atlanamayan ve reklamı sonuna kadar izlemek zorunda olduğunuz özellik artık tüm içerik oluşturucuların hizmetine sunulmuş durumda. Artık kanal sahipleri, daha çok gelir getiren bu reklam modelini etkinleştirerek kullanmaya başlayabilecekler. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya konulacak bu yenilikten sonra artık Youtube platformunda video izlerken daha uzun ve atlanamayan reklamlar görmeye başlayacaksınız.Hatta öyle ki, kanal sahipleri daha önceden yayınladıkları videolar için bile bu özelliği aktif duruma getirebilecekler. Youtube yaptığı bu atakla, kanal sahiplerini kendine daha sadık hale getirmeye ve daha fazla içerik üretmeye teşvik ediyor. Zira şirketin reklam gelirlerinin de bu uygulamadan sonra büyük oranda artacağı su götürmez bir gerçek.
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