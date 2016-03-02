Youtube'un oyun içeriği hala Twitch'in önünde

Şu an youtube oyun içeriği izlenme konusunda hala en büyük platform. Başta "let's play" oyun serileri olmak üzere youtube'ta incelemelerden tutun da oyun sohbetlerine kadar çok sayıda içeriği bulabiliyoruz. Bunda platformun 4K ve 60fps desteği vermesinin de etkisi çok büyük.

Oyunculukla ilgili araştırmalar yapan Newzoo firmasının verilerine göre internetteki her iki oyun videosunda bir tanesi youtube'ta izleniyor. 500 milyon izleyicinin çoğu youtube'ta oyun videosu izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde youtube'tan video izleyenlerin oranı %50 civarında. Twitch ise %21'lik bir oran yakalamış.

Avrupa kıtasının genelinde Twitch'e olan ilginin daha düşük olduğu tahmin ediliyor. Örneğin Fransa'da Twitch'ten yayın izleyenlerin oranı %9'u geçmiyor. Yine de şunu hatırlatmakta yarar var. Youtube'taki videolar önceden kaydedilmiş içerikler, Twitch ise canlı yayın odaklı bir platform. Her ne kadar youtube da canlı yayın işine girse de platform şu an pek bir başarı gösteremedi.

http://www.tweaktown.com/news/50775/youtubes-gaming-content-traffic-smashing-twitch-analysts/index.html