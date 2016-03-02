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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube'un oyun içeriği hala Twitch'in önünde

Youtube oyun içeriği konusunda rakip tanımamaya devam ediyor. Başta "Let's Play" konsepti olmak üzere bu platform oyun videosu izlenme konusunda hala rakipsiz görünüyor.
3 yıl
3,1b
1
23
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Youtube'un oyun içeriği hala Twitch'in önünde
 
Şu an youtube oyun içeriği izlenme konusunda hala en büyük platform. Başta "let's play" oyun serileri olmak üzere youtube'ta incelemelerden tutun da oyun sohbetlerine kadar çok sayıda içeriği bulabiliyoruz. Bunda platformun 4K ve 60fps desteği vermesinin de etkisi çok büyük.
Oyunculukla ilgili araştırmalar yapan Newzoo firmasının verilerine göre internetteki her iki oyun videosunda bir tanesi youtube'ta izleniyor. 500 milyon izleyicinin çoğu youtube'ta oyun videosu izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde youtube'tan video izleyenlerin oranı %50 civarında. Twitch ise %21'lik bir oran yakalamış.
Avrupa kıtasının genelinde Twitch'e olan ilginin daha düşük olduğu tahmin ediliyor. Örneğin Fransa'da Twitch'ten yayın izleyenlerin oranı %9'u geçmiyor. Yine de şunu hatırlatmakta yarar var. Youtube'taki videolar önceden kaydedilmiş içerikler, Twitch ise canlı yayın odaklı bir platform. Her ne kadar youtube da canlı yayın işine girse de platform şu an pek bir başarı gösteremedi.

http://www.tweaktown.com/news/50775/youtubes-gaming-content-traffic-smashing-twitch-analysts/index.html Yorum Yaz
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michael01 3 yıl en beğenilen
elmayla armutu karşılaştıran editörü tebrik ediyorum.
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Ciclista 3 yıl
Kalasso
İnsanlarin oyun oynamasini izlemek ne kadar sacma. Komedi git bari oyna kendin aga. Sacma sapan tiplerin size oyunculuk ogreteceginimi saniyosunuz

Kendim şahsen her oyunu alamıyorum oyunu merak ettiğimden izliyorum.Gidip çığlık atanları izlemiyorum tabii ki.Theradbrad ve ghostrobo gibi kaliteli yorum yapanları izliyorum.Saçma değil bence.
Kalassoİnsanlarin oyun oynamasini izlemek ne kadar sacma. Komedi git bari oyna kendin aga. Sacma sapan tiplerin size oyunculuk ogreteceginimi s...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SEO-Uzmanı 3 yıl
oyuncu vaR
OYUNCU var
kimi ilk defa oyunu oynuyor
o an her şey doğaçlama bir tarzda
öyle ki film izler gibi oyun izleyince güzel oluyor
çünkü ilk kez oynarken yaşanılan hareket aksiyon duygusal davranışlar
ilk defa izleyeni de etkiliyor !
ama bazıları prof olmuş 10 dk 10 saatlik oyunu bitiriyor !
mesele ps4 üm yok dahası bu iş için bütçe ayırma durumumda yok
ama bazı konusunu merak ettiğim oyunların ara filmlerini merak ettiğim için
bende youtube bakınıyorum arada bir !
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RickCooL 3 yıl
Youtube büyük bir platform twitch ise sadece oyuna dayalı millet alışmış youtube yazıp videolari bulmaya kolayına geliyor herkesin
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
Biyturs_OnSr
Equal Threshold
VulonViing Karşılaştırma saçma olmuş. Youtubeun canlı yayın özelliği ile Twitch karşılaştırılırsa mantıklı olabilirdi ama bu karşılaştırma saçma olmuş.
Ne alakası var saçma karşılaştırmayla ? Twitch de videoları kayıt edip yüklüyor..Hiçbir farkı yok...
İyi misin dostum ne demek fark yok ? Alkanın da (haberi yazan editör) dediği gibi Twitchde kullanıcıların profillerinde bulunan videolar canlı yayın tekrarlarıdır. Youtubeda sen istediğin programla videoyu işleyip, intro-outro-müzik-filtre vs. koyup istediğin vakit yükleyebilirsin ama Twitchde bunu yapamazsın, video yüklemek için canlı yayın yapman gerekiyor. Canlı yayını kapattıktan sonra hangi dakikalar arasını kaydetmek istiyorsun diye soruyor anca öyle. Ne zaman ki Twitche video yükleme özelliği gelir, o zaman karşılaştırılabilir bu durum, şu haliyle mantıksız bir karşılaştırma.

Bilipde yorum yapmasan kul hakkına girerdi yeminle teşekkürler yorumun için @Biyturs_OnSr :)
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Master_Evil 3 yıl
ikisinin kulvarı farklı, canlı turnuva izlemek istesem twitch açarım, diğerleri için youtube
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YveJhin 3 yıl
Bazilari halen oyun videosu izleyip ne zevk aliyorsun diyorsunuz.

Oncelikle herkesin kafasinda bir kac insan vardir.
Kimisi muhabbetiyle seni ceker istersen mayin tarlasi oynasin ,kimiside oyunculuguda isin icine katar.
Mesele sadece oyun degil ,oyun emin olun olayin %30 unu bile gecmez.
İzledigim bir yayincinin neredeyse her oyununu izlerim.
Bazilarini sadece bazi oyunlari oynarken izlerim.
Olay boyledir,Canli yayin izleyen yada YT dan video izleyenlere laf atanlar.
Tv ,dizi,film, vb seyleri izlemeyi biraksinlar olay ayni tek fark millet birbirini duduklemiyorda oyun oynuyor.
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Virinom 3 yıl
michael01
elmayla armutu karşılaştıran editörü tebrik ediyorum.

Hocam herkes benzer yorumlarda bulunmuş ama neden elmayla armut anlayamadım. İkisi de aynı amaca yönelik site. Sonuçta haberde Youtube'tan değil Youtube Gaming'ten bahsediliyor. Aralarındaki farkı açıklarsanız memnun olurum.
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infom@n 3 yıl
Youtube, oyun videolarıyla çöpe döndü. Hayır milletin oynadığı oyunu izleyip ne keyf alıyorsunuz anlamadım :D
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ozzy55ozzy 3 yıl
Biyturs_OnSr

Equal Threshold
VulonViing Karşılaştırma saçma olmuş. Youtubeun canlı yayın özelliği ile Twitch karşılaştırılırsa mantıklı olabilirdi ama bu karşılaştırma saçma olmuş.
Ne alakası var saçma karşılaştırmayla ? Twitch de videoları kayıt edip yüklüyor..Hiçbir farkı yok...
İyi misin dostum ne demek fark yok ? Alkanın da (haberi yazan editör) dediği gibi Twitchde kullanıcıların profillerinde bulunan videolar canlı yayın tekrarlarıdır. Youtubeda sen istediğin programla videoyu işleyip, intro-outro-müzik-filtre vs. koyup istediğin vakit yükleyebilirsin ama Twitchde bunu yapamazsın, video yüklemek için canlı yayın yapman gerekiyor. Canlı yayını kapattıktan sonra hangi dakikalar arasını kaydetmek istiyorsun diye soruyor anca öyle. Ne zaman ki Twitche video yükleme özelliği gelir, o zaman karşılaştırılabilir bu durum, şu haliyle mantıksız bir karşılaştırma.


tam da bu yorumu arıyordum
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turker03 3 yıl
Twitch çok daha kaliteli
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YokCrysis 3 yıl
OverClocK1ng
Elma mı daha lezzetlidir, yoksa karpuz mu daha büyüktür...

Karpuz daha lezzetli, daha sulu ve daha tatlıdır ayrıca karpuz kadar.
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Ciclista 3 yıl
Kalasso
İnsanlarin oyun oynamasini izlemek ne kadar sacma. Komedi git bari oyna kendin aga. Sacma sapan tiplerin size oyunculuk ogreteceginimi saniyosunuz

Kendim şahsen her oyunu alamıyorum oyunu merak ettiğimden izliyorum.Gidip çığlık atanları izlemiyorum tabii ki.Theradbrad ve ghostrobo gibi kaliteli yorum yapanları izliyorum.Saçma değil bence.
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Kulak Misafiri 3 yıl Ciclista
Ciclista

Kalasso

İnsanlarin oyun oynamasini izlemek ne kadar sacma. Komedi git bari oyna kendin aga. Sacma sapan tiplerin size oyunculuk ogreteceginimi saniyosunuz


Kendim şahsen her oyunu alamıyorum oyunu merak ettiğimden izliyorum.Gidip çığlık atanları izlemiyorum tabii ki.Theradbrad ve ghostrobo gibi kaliteli yorum yapanları izliyorum.Saçma değil bence.

Katılıyorum


Ekleme: theRadBrad gibi kaliteli adamlar çıkmıyor bizden olsa takip edeceğim.
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