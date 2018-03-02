Yükseltme döngüsünün uzaması akıllı telefon satışlarını tehdit ediyor

İnovasyonların yavaşlamasına bağlı olarak pazarın doygunluğa ulaşması ve ilgisizlik akıllı telefon sektörünü sıkıntıya sokmaya başladı. Wall Street Journal tarafından da vurgulandığı gibi çöken satışlar, eski cihazların beklenenden daha uzun süre popülerliğini koruması ve fahiş fiyatlara da bağlanabilir.

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BayStreet Research'e göre geride bıraktığımız 2014 yılında tüketiciler her 23 ayda bir yeni telefona geçiş yapıyordu. Araştırma şirketinin son verilerine bakılırsa ortalama yükseltme döngüsü bugün 31 aya yükselmiş durumda. Gelecek yıla kadar bu rakamın 33 aya çıkması bekleniyor.

Amiral gemisi telefonlara yaklaşılmıyor

Tüketicileri yeni akıllı telefon satın almaktan vazgeçiren bir dizi faktör var. Birçok kişi 1.000 dolar seviyelerine fırlayan amiral gemileri yerine daha ucuz orta sınıf cihazlara veya bir yada iki yıl öncesinin en üst düzey yenilenmiş (refurbished) telefonlarına yönelmiş durumdalar.

Yenilik sunma konusunda önemli aşama kaydedilememesi de tüketicileri mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmaya itiyor. Piyasaya sürülen yeni telefonlardaki yeniliğin sadece fiyat etiketiyle sınırlı kalmasının birçok kişiyi model yükseltme konusunda ikna edemediği ortada. Özellikle de birçok orta sınıf akıllı telefonun yeterli performansı sergilemesi buna zemin hazırlıyor.

https://www.wsj.com/articles/your-love-of-your-old-smartphone-is-a-problem-for-apple-and-samsung-1519822801