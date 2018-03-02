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Yükseltme döngüsünün uzaması akıllı telefon satışlarını tehdit ediyor

Akıllı telefon pazarının doygunluğa ulaşması ve yeni cihazların fahiş fiyat etiketleri tüketicileri mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmaya itiyor. Ortalama yükseltme döngüsü 31 aya yükseldi...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İnovasyonların yavaşlamasına bağlı olarak pazarın doygunluğa ulaşması ve ilgisizlik akıllı telefon sektörünü sıkıntıya sokmaya başladı. Wall Street Journal tarafından da vurgulandığı gibi çöken satışlar, eski cihazların beklenenden daha uzun süre popülerliğini koruması ve fahiş fiyatlara da bağlanabilir.
Ayrıca Bkz. "Trump, okul katliamlarının çoğalmasının ardından şiddet içeren oyunlara el atıyor"
BayStreet Research'e göre geride bıraktığımız 2014 yılında tüketiciler her 23 ayda bir yeni telefona geçiş yapıyordu. Araştırma şirketinin son verilerine bakılırsa ortalama yükseltme döngüsü bugün 31 aya yükselmiş durumda. Gelecek yıla kadar bu rakamın 33 aya çıkması bekleniyor.

Amiral gemisi telefonlara yaklaşılmıyor

Tüketicileri yeni akıllı telefon satın almaktan vazgeçiren bir dizi faktör var. Birçok kişi 1.000 dolar seviyelerine fırlayan amiral gemileri yerine daha ucuz orta sınıf cihazlara veya bir yada iki yıl öncesinin en üst düzey yenilenmiş (refurbished) telefonlarına yönelmiş durumdalar.
Yenilik sunma konusunda önemli aşama kaydedilememesi de tüketicileri mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanmaya itiyor. Piyasaya sürülen yeni telefonlardaki yeniliğin sadece fiyat etiketiyle sınırlı kalmasının birçok kişiyi model yükseltme konusunda ikna edemediği ortada. Özellikle de birçok orta sınıf akıllı telefonun yeterli performansı sergilemesi buna zemin hazırlıyor.

https://www.wsj.com/articles/your-love-of-your-old-smartphone-is-a-problem-for-apple-and-samsung-1519822801 Yorum Yaz
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KoşanBalık 1 yıl
İnsanlar artık yüzde 30 daha hızlı işlemci yüzde 20 daha uzun batarya ömrü gibi "yeniliklere" hersene hersene para vermek istemiyor. kullanıcıların yüzde 80'i whatsapp twitter instagram döngüsünün dışına çıkmadığı için elimizdeki cihazlar zaten işimizi görüyor
İnsanlar artık yüzde 30 daha hızlı işlemci yüzde 20 daha uzun batarya ömrü gibi "yeniliklere" hersene hersene para vermek istemiyor. kullanıcıların yüzde 80'i w...
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Hasan07-36 1 yıl
Yaklaşık 37 aydır kullandığım ve 900 TL'ye aldığım LG G2 ile ortalama döngüyü aşmışım. Gerçi ekran kırılması nedeniyle ekran değişimi, arka kapak değişimi, şarj soketi değişimi ve yakınlık sensörü değişimi yaparak 300 TL civarı masraf ettim ama maşallah hala rahat çalışıyor.
1-2 yıl civarı daha idare eder sanırım. Zorlamayla 3-4 yıl daha gideceğini düşünüyorum.
Yaklaşık 37 aydır kullandığım ve 900 TL'ye aldığım LG G2 ile ortalama döngüyü aşmışım. Gerçi ekran kırılması nedeniyle ekran değişimi, arka kapak değişimi, şarj...
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broodofqueen 1 yıl
Tehdit etmek ne demek? Salgın hastalık mı bu? Neyi tehdit ediyor :) Anormal olan zaten telefon değiştirme sıklığının kısa olması. İş yavaş yavaş normale dönüyor demek ki. Bence sevindirici bir gelişme.
Tehdit etmek ne demek? Salgın hastalık mı bu? Neyi tehdit ediyor :) Anormal olan zaten telefon değiştirme sıklığının kısa olması. İş yavaş yavaş normale dönüyo...
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Tensi 1 yıl
2014'te S5 €579'a satilirken 2018'de S9+ €879'a satiliyor. Bunun etkisi olmasin sa
Edit : Note 7 FE fiyatina baktim da 2.200 TL'ye bulunabiliyor. Note 8'in 5.500 TL ye alinabilir olmasi icin ne gibi artisi var merak ettim simdi.
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H.E.B Sup 1 yıl
Radikal değişimlerin yaşanması lazım.Yoksa rami artır çift göz kamera yap bunlarla bir yere kadar gidilebilir.
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3arbar 1 yıl
bir telefonun normal şartlarda 10 yıl gitmesi lazım.döngü 10 yıl olmalı ideal şartlarda.
yani insanlar 10 yılda 1 kez telefon değiştirmeliler
bu bir
ikincisi misal iphone x ile aynı kalite ve hatta daha büyük ekranlı olan zenfone 5z 500 dolar altı.iphone x ise 1000 dolar.bu işte bi terslik var aga
insanlar eskiden puta güneşe tapıyorlardı.şimdilerde ise markaya yöneticilere tapınılıyor.bunu bildikleri için yüksek kar elde etmek birincil plan.yoksa iphone x ile zenfone 5z arasında fark yok.birim başına yüksek kar konuluyor.
bu kısır döngüyü sağlamak için kapitalizm eğitim yoluyla insanları düşünemez hale getirdi.düşünemeyen insan ise markaya tapmaya başladı
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hayrikoc61 1 yıl
Bence insanlar halen devam etmeli. Çünkü insanları enayi yerine koyuyorlar.
Apple tasarım döngüsünü hiç bozmadı, 8 Plus'a kadar. Sonra X'de bozdu, bozmaz olaydı. Frekans muhabbetinden dolayı herkes şikayetçi.
Artık o kadar ileriye gitmeliler ki insanları cezbettirmeliler. Şu anda biz kavga ediyoruz Apple ömürlük, Huawei kral, Samsung efsane gibi gibi. Ama artık onların kendi aralarında kapışıp teknolojiyi bize zorla satmaları gerekiyor.
Ayrıca insan artık akıllandı. 3000-4000 lira telefona sırf kamerasından para veriyorlar. Artık insanar 2000 liraya telefon alıp 2000 liraya kamera alıyorlar. Daha mantıklı.
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TekstilciSase 1 yıl
Tuketim cilginligi zengini daha zengin fakiri daha fakir orta kesimi yokediyor malesef
15 ay oldu 6s alali en az 40 ay degistirmemeyi planliyorum
Arabamida 10 yasinda olana kadar degistirmeyi dusunmuyorum (2 senesi kaldi)
Kisaca ben tuketim cilginligindan ciktim beyler sizde birakmaya bakin
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Magnetic Power 1 yıl
"Millet doydu" lafı işin bahanesi...fiyatlar 3.500-4.000 tl'leri geçtiği için insanlar almıyor.( borca girmemek için vs )
Amiral gemisi modeller,eskiden olduğu gibi 1.500-2.000 tl arası olsa yine çoğu kişi alır.
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cosica 1 yıl Magnetic Power
Magnetic Power
"Millet doydu" lafı işin bahanesi...fiyatlar 3.500-4.000 tl'leri geçtiği için insanlar almıyor.( borca girmemek için vs )
Amiral gemisi modeller,eskiden olduğu gibi 1.500-2.000 tl arası olsa yine çoğu kişi alır.

öyle bir şeyin olması için maaşların da amiral gemi modellerin 2000 TL olduğu zamanlara dönmesi lazım

galaxy S3 1999 TL'den satışa çıktı ama o günlerde 1999 TL neredeyse 1100 Dolar'a denk geliyordu. Bu gün de galaxy S9 ön siparişte hediye mediye derken gene aynı fiyatlara geliyor.
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Guest-0E2A3DE6D 1 yıl
29 aydır S6 kullanıyorum. Telefonu 2.el aldım ve aldığım gün de tam 1. ayı dolmuştu.İşlemcisi yetip artıyor, ekranı da aynı şekilde, 2K(2560x1440) 5.1" 600nit parlaklık var, rami yetiyor, bazen 4GB olsa daha mı iyi olurdu diyorsam da gayet yeterli uygulamalar arkada durmaya devam ediyor, ertesi gün açtığımda kaldığım yerden devam edebiliyorum, oyun da oynamıyorum zaten, pili biraz daha uzun gitse desem de yeterli, hızlı şarjı da kablosuz şarjı da var, powerbank de var, sıkıntı olmuyor, 10-15dk'lık şarj bana ~1 saat kullanacak kadar şarj etmeye yetiyor, kamerası hala güzel geliyor, 16Mp ve OIS destekli. yeni telefonlarda tek artısı benim için optik zoom ve biraz daha iyi karanlıkta çekim. Kaç defa karanlıkta çekim yapıyorum o da ayrı mesele... Bir de pilleri biraz daha uzun gidiyor. Pil sorununu powerbank ile sıkıntı yaşamadan çözüyorum. Hiç şarjım bitip de yarı yolda kalmadım. Kamera için de eldeki telefonu 1000 liraya satıp üstüne 2000-3000 lira koyup yeni telefon almam. Neyi yapamıyorum, neyi yaparken yavaş geliyor, eksiklik çekiyorum diye düşünüyorum. Cevap bulamıyorum, her şeyde yetiyor çünkü. Bugünkü 1500-2000 liraya satılan telefonlardan daha iyi hala. Hala iyi bir geliştirici desteğine sahip, bence bu önemli bir artı.
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echomaniac 1 yıl
3 aydır c5 pro taş gibi kasası var çok sağlam 2 yıl gider inşallah öyle çok para bağlamak ve her yıl yenilemek bana göre değil.
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cem73 1 yıl
Samsung galaxy a5 im yavaşlamaya başladı diye telefon almaya gittim hem delirmiş fiyatlar yüzünden hem de birebir mukayese ile elimdekinden daha ince zarif ve sağlam olmadıkları sonucuna vardığımdan hiç bir telefonu beğenmeden çıktım. Allah var note 8 güzel ama o paraya harbiden öküz alınır yahu. .telefonunuz kasıyorsa üşenmeyin resimleri falan buluta belleğe falan atıp hafızayı boşaltın ben umduğumdan fazla faydasını gördüm Bunun .innovasyon yok. Hız yok. Pil kapasitesinde artış veya enerji sarfında düşüş yok. Ee neden insanlar çıldırmış fiyatlarla telefon alsın düşünün iphone 3gs 299 dolara satılırken şimdiki güncel iphone 1199 dolar olmuş bizi geçtim enflasyon nedir bilmeyen batılı tüketiciler bunu çıldırmışlık olarak niteliyor onlar için fabrikada yapılan herhangi bir endüstriyel ürünün böyle pahalanması akıl almaz alışık olmadıkları ve alışmayacakları bir olay adamlar alışık değil maaşlarının bunları almaya yetmemesine. .
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Hazan 1 yıl
Eskiden gerek tasarim gerekse yenilikler daha ilgi cekiciydi. Bir seriden diger seriye geciste hem bir ton yenilik hem tasarim on plana cikiyordu ve bu yeni modele gecmek icin insalari itiyordu, cezbediyordu. Simdi tasarimlar birbirinin benzeri ve yenilik; %10 batarya %10 islemci hizi gibi yeni telefon almaya itmeyen gelistirmelerle geliyor. Telefon satisi yaptirmak icin yazilimla telefon yavaslatma yolu seciliyor. Eskisen telefonlar yavaslatilmiyordu bu denli
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