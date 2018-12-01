Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor

Geçtiğimiz haftalarda 3 kat artarak 500TL seviyesine çıkan yurt dışı telefon kayıt harcı yıl başında yine artıyor. Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre pek çok harç ve vergide olduğu gibi yurt dışı telefon kayıt harcında da artış öngörülüyor.
Yurt dışı telefon kayıt harcı ne kadar oldu?
Henüz Kasım ayının başlarında 170TL olan yurt dışı kayıt ücreti 500TL olarak güncellenmişti. Yeni yönetmelik ile birlikte 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 24 civarında bir zam daha yapıldı ve kayıt ücreti 618TL oldu.
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Yurt dışından getirilen cep telefonları için ilk kez 2012 yılında kayıt harcı alınmasına başlanmış ve 100TL olarak belirlenmişti. 2019 yılı itibariyle kayıt harcı 6 kat artmış olacak. Türkiye’de pahalı olduğu için yurt dışından telefon getirmek isteyenlerin de böylece 618TL kayıt harcı nedeniyle pek bir avantajı kalmayacak gibi.
Yurt dışı kayıt harcı haricinde trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisine de aynı oranda artış uygulandığı ifade ediliyor.
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bir şey sormak istiyorum.şuanda hala bir yolcunun yanında getirdiği telefon başka bir pasaportla kaydı yapılabiliyor mu
yoksa artık getiren yolcunun üzerine kayıt yapma zorunluluğu mu getirildi.
Dolar bahanesiyle fiyat artıranlar da dolar düşünce fiyatları indirmiyor. Al sana enflasyon.
Bir de üstüne devletin sürekli vergi zammı ve sağdan soldan eklediği yeni vergiler ve giderler tuzu biberi oluyor.
Oturup vatandaşın hayatını nasıl daha çok zorlaştırırız diye kara kara düşünüyorlar galiba sürekli.
Yaklaşık 2 hafta önce yurt dışında benim ve eşimin telefonları (ikisi de Redmi 5 Pro model) sıvı teması nedeniyle talihsiz bir şeklide bozuldu. Yurt dışında olduğumuz için telefon almak zorunda kaldık çünkü her işimizi telefonla hallediyoruz. Huawei Nova 3i ve Mi8 Lite aldık.
Gördüğünüz gibi bozulan telefonlarımız da yeni aldığımız telefonlar da üst sınıf pahalı cihazlar değil. Zaten ilk telefonları alalı 3 ay olmuştu, onlara ancak para yettirebildik. Bir de üstüne yenileri eklendi. Şimdi devlet diyor ki durun hele bunlar size yetmez bir de bana geleceksiniz. İki kayıt için bir telefon parası da bana vereceksiniz.
Sizi bilmem ama ben bu parayı zevk alarak ödemeyeceğim.
Bir arabaya birde araba kadar neden vergi konuyor sanıyorsunuz ki? ona rağmen günce kaç araç satılıyor ve ithal ediliyor?
Ama buna rağmen herşeyin en son modeli, en son modeli olsun diye uğraşmıyor musunuz?
Ezik ve düşünmemeye programlandınız, sömürülmeye programlandınız. Küfür etmeden önce kendine şu soruyu sor,
1- İş bulmaya çalışan ve hep "iş bulmak" mı düşünüyorsun?
2- İş kurup patron olmayamı çabalıyorsun?
O cevap vermek yerine ürettiğin bahaneler, birinci şıkkın bayrak tutanı olduğun için.
Arabayı geçtim, 400-500 bin ? eve, dört duvara vereceğiniz paraya, köyde çiftlik kurup üretip, işçi çalıştırabileceğiniz aklınıza gelmediyse birinci şıkkın müdavimisiniz.
E o zaman, klavye delikanlılığı niye?
Bir atasözümüzdür, "Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz" fikir dahi üretemezken seni, kim? neden dinlesin?
Basit bir kampanya, beğenmediğin fikrin alternatifini üret, ama işkembeden sallama, "Bu vergi kalksın" demek çözüm değil, yukarıda yazdım alınma sebebini.
Hadi görelim bakalım Atatürk'ün gençliğini.... Hadi görelim bakalım bilginizi azminizi, Faydalı bir fikir üretin, arkanızdan gelelim, hadi...
Ortalama 80 yıllık bir ömrüm var ve kaliteli yaşamak istiyorum. Sorun?
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