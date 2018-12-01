Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor

Geçtiğimiz haftalarda 3 kat artarak 500TL seviyesine çıkan yurt dışı telefon kayıt harcı yıl başında yine artıyor. Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre pek çok harç ve vergide olduğu gibi yurt dışı telefon kayıt harcında da artış öngörülüyor.

Yurt dışı telefon kayıt harcı ne kadar oldu?

Henüz Kasım ayının başlarında 170TL olan yurt dışı kayıt ücreti 500TL olarak güncellenmişti. Yeni yönetmelik ile birlikte 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 24 civarında bir zam daha yapıldı ve kayıt ücreti 618TL oldu.

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Yurt dışından getirilen cep telefonları için ilk kez 2012 yılında kayıt harcı alınmasına başlanmış ve 100TL olarak belirlenmişti. 2019 yılı itibariyle kayıt harcı 6 kat artmış olacak. Türkiye’de pahalı olduğu için yurt dışından telefon getirmek isteyenlerin de böylece 618TL kayıt harcı nedeniyle pek bir avantajı kalmayacak gibi.

Yurt dışı kayıt harcı haricinde trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisine de aynı oranda artış uygulandığı ifade ediliyor.