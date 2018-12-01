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Yurtdışı kayıt harcı 618TL oluyor

Yılın başında 170TL olan yurt dışı telefon kayıt harcı 12 ayda 3.5 kat artarak 618TL seviyesine çıkıyor. Yeni yıl itibariyle kayıt harcı 618TL olarak uygulanmaya başlayacak.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda 3 kat artarak 500TL seviyesine çıkan yurt dışı telefon kayıt harcı yıl başında yine artıyor. Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre pek çok harç ve vergide olduğu gibi yurt dışı telefon kayıt harcında da artış öngörülüyor.

Yurt dışı telefon kayıt harcı ne kadar oldu?

Henüz Kasım ayının başlarında 170TL olan yurt dışı kayıt ücreti 500TL olarak güncellenmişti. Yeni yönetmelik ile birlikte 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 24 civarında bir zam daha yapıldı ve kayıt ücreti 618TL oldu.

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Yurt dışından getirilen cep telefonları için ilk kez 2012 yılında kayıt harcı alınmasına başlanmış ve 100TL olarak belirlenmişti. 2019 yılı itibariyle kayıt harcı 6 kat artmış olacak. Türkiye’de pahalı olduğu için yurt dışından telefon getirmek isteyenlerin de böylece 618TL kayıt harcı nedeniyle pek bir avantajı kalmayacak gibi.

Yurt dışı kayıt harcı haricinde trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisine de aynı oranda artış uygulandığı ifade ediliyor.

 

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ozmenakif 5 ay en beğenilen
Yurt dışı kayıt haracı
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burkibey 5 ay
Ben artık gerçekten kelime bulamıyorum milleti daha nasıl bunaltip parasını alırız nereden ne yapsak vergi koysak neye zam yapsak sözün bittiği yerdeyiz fakat eminim bu aynı hızda başka zamlar ile devam edecek. Sanki basimizda yabancı kişiler var bizden haraç alır gibi köle gibi muamele yapıyor. Yaşamak çok zor
Ben artık gerçekten kelime bulamıyorum milleti daha nasıl bunaltip parasını alırız nereden ne yapsak vergi koysak neye zam yapsak sözün bittiği yerdeyiz fakat ...
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ekksl6 5 ay
Alınmaca gücenmece yok bunu halk istedi. Banane ben y.dışından almıyorum diyen sebze yurtiçinden de alamıyorsun... sana %25 zam yapan var mı???
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Hakanergul 5 ay
merhaba.
bir şey sormak istiyorum.şuanda hala bir yolcunun yanında getirdiği telefon başka bir pasaportla kaydı yapılabiliyor mu
yoksa artık getiren yolcunun üzerine kayıt yapma zorunluluğu mu getirildi.
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Umutcan 5 ay
Her gün bir önceki günü arıyoruz gerçekten, hiçbirşeyin fiyatı düşmüyor sürekli zam ve artış.
Dolar bahanesiyle fiyat artıranlar da dolar düşünce fiyatları indirmiyor. Al sana enflasyon.
Bir de üstüne devletin sürekli vergi zammı ve sağdan soldan eklediği yeni vergiler ve giderler tuzu biberi oluyor.
Oturup vatandaşın hayatını nasıl daha çok zorlaştırırız diye kara kara düşünüyorlar galiba sürekli.
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burakwb 5 ay
En azından sabit fiyat uygulamak yerine telefon fiyatının %5'i şeklinde bi harç koyulsa mantıklı olurdu. 700 liralık telefona 618 lira harç ödemek komik oluyo.
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Awendel 5 ay
Harika olmuş. Senin ülkende Vestel gibi bir değer varken sen git yahudi malına para kazandır sonra ülke neden gelişmiyor de.. herkes kendince bişiler yapsa ALLAHIN iziniyle bu ülke çok rahat kalkınır. Birileri ne kadar istemese de..
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fthkn 5 ay Awendel
Gelişim son kullanıcı ürünlerini almakla olmaz. Hazır tüketim mallarını nerden alırsan al gelişim ve kalkınca çekirdek yapılarla olur. ARGE fabrika laboratuvar bilimsel çalışmayla olur. Kendinizi kandırmaya devam edin. Basit ve sığ insanlarsınız. Bu yüzden bu ülkenin kodaman ve bürokratları sizi iyi otarıyor. Yerli malı alalım yalanlarıyla.
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kaLpazan 5 ay
Mükemmel haber. Umarım 1000 lira da olur.
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cinemaker 5 ay
Türkiye deki elektronik israfını önlemek adına çok isabetli bir karar olmuş. Sonunda kadar destekliyorum. Her sene hiç bir sebep yokken elindeki telefonu değiştiren doyumsuzlara oh olmuş diyorum.
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ceo-tr 5 ay
istediği kadar zam gelebilir. imei yi hala 50 TL ye çakıyorlar. 618 TL çakılmasından iyidir. yanlış ve talihsiz bir olay. emeği geçenleri Allah'a havale ediyorum.
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Tendürek 5 ay
Konuda bu durumu savunup esip gürleyen beyinsizler için kendi durumumdan örnek vereyim belki at gözlüğüyle olaylara bakamamayı öğrenebilirler.
Yaklaşık 2 hafta önce yurt dışında benim ve eşimin telefonları (ikisi de Redmi 5 Pro model) sıvı teması nedeniyle talihsiz bir şeklide bozuldu. Yurt dışında olduğumuz için telefon almak zorunda kaldık çünkü her işimizi telefonla hallediyoruz. Huawei Nova 3i ve Mi8 Lite aldık.
Gördüğünüz gibi bozulan telefonlarımız da yeni aldığımız telefonlar da üst sınıf pahalı cihazlar değil. Zaten ilk telefonları alalı 3 ay olmuştu, onlara ancak para yettirebildik. Bir de üstüne yenileri eklendi. Şimdi devlet diyor ki durun hele bunlar size yetmez bir de bana geleceksiniz. İki kayıt için bir telefon parası da bana vereceksiniz.
Sizi bilmem ama ben bu parayı zevk alarak ödemeyeceğim.
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b@d0 5 ay
Yetmez ama, EVET.
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DH Misafiri 5 ay
Amaç zaten önüne gelenin almasını engellemek. Siz dış ticaret açığı ne demek biliyor musunuz?
Bir arabaya birde araba kadar neden vergi konuyor sanıyorsunuz ki? ona rağmen günce kaç araç satılıyor ve ithal ediliyor?
Ama buna rağmen herşeyin en son modeli, en son modeli olsun diye uğraşmıyor musunuz?
Ezik ve düşünmemeye programlandınız, sömürülmeye programlandınız. Küfür etmeden önce kendine şu soruyu sor,
1- İş bulmaya çalışan ve hep "iş bulmak" mı düşünüyorsun?
2- İş kurup patron olmayamı çabalıyorsun?
O cevap vermek yerine ürettiğin bahaneler, birinci şıkkın bayrak tutanı olduğun için.
Arabayı geçtim, 400-500 bin ? eve, dört duvara vereceğiniz paraya, köyde çiftlik kurup üretip, işçi çalıştırabileceğiniz aklınıza gelmediyse birinci şıkkın müdavimisiniz.
E o zaman, klavye delikanlılığı niye?
Bir atasözümüzdür, "Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz" fikir dahi üretemezken seni, kim? neden dinlesin?
Basit bir kampanya, beğenmediğin fikrin alternatifini üret, ama işkembeden sallama, "Bu vergi kalksın" demek çözüm değil, yukarıda yazdım alınma sebebini.
Hadi görelim bakalım Atatürk'ün gençliğini.... Hadi görelim bakalım bilginizi azminizi, Faydalı bir fikir üretin, arkanızdan gelelim, hadi...
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shockwave error 5 ay DH Misafiri
Etkili olduğunu düşündüğün bol paragraflı yazına istinaden cevap olarak;
Ortalama 80 yıllık bir ömrüm var ve kaliteli yaşamak istiyorum. Sorun?
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