Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı

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Çin'in büyüyen akıllı telefon pazarından daha geniş pay almak isteyen ZTE, orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu ZTE Blade A3'ü tanıttı. Yaklaşık 120 dolara satılacak ZTE Blade A3 sahip olduğu yüz tanıma özelliği, çift ön kamerası ve 4000 mAh bataryası ile öne çıkıyor.





ZTE Blade A3, gücünü 1.5 GHz hızında dört çekirdeğe sahip Mediatek MT6737T platformundan alıyor. İşlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Micro SD kart ile depolama alanını arttırabilmek mümkün.

Telefonun ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde. Arka bölümde parmak izi okuyucuya yer verilen ZTE Blade A3'ün batarya kapasitesi 4000 mAh büyüklüğünde. HD çözünürlüğünde ekranı olan bir telefon için 4000 mAh batarya kapasitesi muazzam. Eğer MediaTek işlemcinin güç yönetim sorunları olmayacaksa 2 günü dahi aşan kullanım süresi elde edilebilir.





Ön Kamerada Bokeh Efekti

ZTE Blade A3'ün iki adet ön kamerası bulunuyor. Bu kameralardan birincisi 5 MP çözünürkte, diğeri 2 MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Çift kamera sayesinde bokeh efektli (arkası bulanık) fotoğraf çekebilmek mümkün.





Yüz Tanıma Özelliği

ZTE Blade A3, orta seviyeye hitap etmesine rağmen yüz tanıma özelliği ile beraber geliyor. ZTE'nin açıklamasına göre yüz tanıma fonksiyonu ile ekran kilidinin açılması 1 saniye sürüyor.





Telefon, Android 7.1.1 işletim sistemi yüklü gelecek. Siyah, mavi ve buz mavisi renk seçeneği bulunacak.





ZTE Blade A3 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çin'de 6 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek ZTE Blade A3'ün satış fiyatı 120 dolar olacak. Avrupa pazarına ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor.