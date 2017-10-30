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Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı

ZTE, yüz tanıma özelliğine sahip uygun fiyatlı akıllı telefonu ZTE Blade A3'ü tanıttı. Blade A3, çift ön kamera sayesinde bokeh efektli fotoğraf çekebiliyor. İşte ZTE Blade A3'ün teknik özellikleri:
1 yıl
2,7b
1
4
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı
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Çin'in büyüyen akıllı telefon pazarından daha geniş pay almak isteyen ZTE, orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu ZTE Blade A3'ü tanıttı. Yaklaşık 120 dolara satılacak ZTE Blade A3 sahip olduğu yüz tanıma özelliği, çift ön kamerası ve 4000 mAh bataryası ile öne çıkıyor.


ZTE Blade A3, gücünü 1.5 GHz hızında dört çekirdeğe sahip Mediatek MT6737T platformundan alıyor. İşlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Micro SD kart ile depolama alanını arttırabilmek mümkün.

Telefonun ekranı 5.5 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde. Arka bölümde parmak izi okuyucuya yer verilen ZTE Blade A3'ün batarya kapasitesi 4000 mAh büyüklüğünde. HD çözünürlüğünde ekranı olan bir telefon için 4000 mAh batarya kapasitesi muazzam. Eğer MediaTek işlemcinin güç yönetim sorunları olmayacaksa 2 günü dahi aşan kullanım süresi elde edilebilir.


Ön Kamerada Bokeh Efekti

ZTE Blade A3'ün iki adet ön kamerası bulunuyor. Bu kameralardan birincisi 5 MP çözünürkte, diğeri 2 MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Çift kamera sayesinde bokeh efektli (arkası bulanık) fotoğraf çekebilmek mümkün.


Yüz Tanıma Özelliği

ZTE Blade A3, orta seviyeye hitap etmesine rağmen yüz tanıma özelliği ile beraber geliyor. ZTE'nin açıklamasına göre yüz tanıma fonksiyonu ile ekran kilidinin açılması 1 saniye sürüyor.


Telefon, Android 7.1.1 işletim sistemi yüklü gelecek. Siyah, mavi ve buz mavisi renk seçeneği bulunacak.


ZTE Blade A3 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çin'de 6 Kasım tarihinde çıkışını gerçekleştirecek ZTE Blade A3'ün satış fiyatı 120 dolar olacak. Avrupa pazarına ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor.


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XYLGN 1 yıl
yuz tanimayi cok abartmayin. 7 den 77 ye butun dunya su telefonlar yuzumu tanisa keske diye beklemiyordu. daha temel seviyedeki ihtiyaclar cozume kavusturulsa belki bu kadar konusulmaz ama daha cok begenilir.
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scoopi 1 yıl
Zte markasına güvenim sıfır benim. İki tane cihaz aldım ikisinde de aynı sorun çıktı. Garantiye gönderelim dedik aylarca telefonlara bakan yok, muhatap bulamadım. En son bu hafta tesadüfen telefonda muhatap bulduk, bu sefer de faturasını kaybettik diye garanti dışı dediler. Seri nosundan bakın dedik yok olmaz dediler. Diğer markalarda böyle sorunlar yaşamadık dedik, bizde böyle dediler. Ben tavsiye etmiyorum bu markayı.
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Grkwnxs 1 yıl
Yüz tanıma özelliği android de standart olarak yıllardır var zaten 4.2 sürümü ile gelmişti yanlış hatırlamıyorsam.
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SEHZADE63 1 yıl Grkwnxs
Telefonun kendi özeliği olunca vavvvv diyecegimizi düşünüyolar telefonun kendi özeliği sonucda vavv diyip aldiriş etme boş haber:))))
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