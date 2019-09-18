Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri yakında resmen başlıyor

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Bugün diziyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Amazon Stüdyoları, Yüzüklerin Efendisi'nin çekimlerine önümüzdeki birkaç ay içerisinde resmen başlayacaklarını duyurdu. Dizinin çekimleri Yeni Zelanda'da gerçekleştirilecek.
Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda, Lord of the Rings ve Hobbit filmlerinin de çekimlerine ev sahipliği yapmıştı. Şimdi yeni dizi için yine Yeni Zelanda'ya geri dönülüyor. Amazon, ön yapım aşamasının başladığını ve çok yakında çekimlerin de resmen start vereceğini söyledi.
Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamda 20 bölümden oluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.
Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.
İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.
Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü J.A. Baytona yönetecek.
Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda, Lord of the Rings ve Hobbit filmlerinin de çekimlerine ev sahipliği yapmıştı. Şimdi yeni dizi için yine Yeni Zelanda'ya geri dönülüyor. Amazon, ön yapım aşamasının başladığını ve çok yakında çekimlerin de resmen start vereceğini söyledi.
Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamda 20 bölümden oluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.
İkinci Çağ'da geçecek
Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.
İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.
Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü J.A. Baytona yönetecek.
https://www.engadget.com/2019/09/17/amazon-lord-of-the-rings-series-will-shoot-in-new-zealand/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle