Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri yakında resmen başlıyor

İkinci Çağ'da geçecek

Amazon'un merakla beklenendizisi için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Bugün diziyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayan, Yüzüklerin Efendisi'nin çekimlerine önümüzdekiresmen başlayacaklarını duyurdu. Dizinin çekimlerigerçekleştirilecek.Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda,vefilmlerinin de çekimlerine ev sahipliği yapmıştı. Şimdi yeni dizi için yine Yeni Zelanda'ya geri dönülüyor. Amazon, ön yapım aşamasının başladığını ve çok yakında çekimlerin de resmen start vereceğini söyledi.TamYüzüklerin Efendisi dizisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin gelmiş geçmiş en pahalı dizisi olacak. Dizinin ilk sezonunun toplamdaoluşması bekleniyor. Son dönemlerde bildiğiniz gibi 10-13 bölümlük dizi sezonlarına iyice alışmıştık. Amazon şimdi Yüzüklerin Efendisi'yle farklı bir işe imza atacak.Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu.geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor.Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünüyönetecek.