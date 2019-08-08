Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler

2021'de yayınlanması bekleniyor

Amazon'un merakla bekleneniçin hazırlıklar hızla devam ediyor. Yapım ekibinde yer alan Tom Shippey isimli bir çalışan, geçtiğimiz günlerde dizinin ilk sezonuyla ilgili bazı yeni açıklamalar yaptı. Shippey'in ifadelerine göre Yüzüklerin Efendisi dizisininbüyük bir ihtimalleDeutsche Tolkien'e konuşan Tom Shippey, dizininve şu anda çekimlerin yapılacağı konumları belirlemek için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Shippey'in ifadelerine göre Amazon, ilk sezonun tam 20 bölümden oluşması için resmi onayı vermiş. Ancak çekimler henüz start vermediği için kesin bir şey söylenemiyor.20 bölümlük dizi sezonları bildiğiniz gibi son dönemlerde çok nadir görülen bir şey haline geldi. Netflix, HBO, Amazon gibi platformlar sezonları genelde 13 bölüm olacak şekilde hazırlıyor. Hatta 10 veya 8 bölümlük sezonlardan oluşan birçok dizi de görüyoruz.Amazon geçtiğimiz yıl yeni Yüzüklerin Efendisi dizisinin tamhazırlandığını açıklamıştı. Yani yeni dizi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin en yüksek bütçeli yapımı olacak. Bu yüksek bütçeye 20 bölümlük sezon haberleri de eklenince Amazon şu anda Orta Dünya hayranlarını epey bir heyecanlandırmayı başardı diyebiliriz.Dizinin planlanan yayın tarihiyle ilgili de bazı ifadeler kullanan Tom Shippey, 2021 yılını işaret etti. Ancak dizi henüz yalnızca hazırlık aşamasında bulunduğu için bu konuda da yine kesinleşmiş bir şey yok. Çekimlerin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü J.A. Baytona yönetecek.