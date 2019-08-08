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Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuyla ilgili yeni bilgiler

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yapım ekibinde yer alan bir çalışan, dizinin ilk sezonuyla ilgili bazı yeni bilgiler verdi. Buna göre ilk sezon tam 20 bölümden oluşabilir.
3 sa.
1,8b
8
4
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Yapım ekibinde yer alan Tom Shippey isimli bir çalışan, geçtiğimiz günlerde dizinin ilk sezonuyla ilgili bazı yeni açıklamalar yaptı. Shippey'in ifadelerine göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu büyük bir ihtimalle 20 bölümden oluşacak.

Deutsche Tolkien'e konuşan Tom Shippey, dizinin çekimlerine henüz başlamadıklarını ve şu anda çekimlerin yapılacağı konumları belirlemek için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Shippey'in ifadelerine göre Amazon, ilk sezonun tam 20 bölümden oluşması için resmi onayı vermiş. Ancak çekimler henüz start vermediği için kesin bir şey söylenemiyor.

20 bölümlük dizi sezonları bildiğiniz gibi son dönemlerde çok nadir görülen bir şey haline geldi. Netflix, HBO, Amazon gibi platformlar sezonları genelde 13 bölüm olacak şekilde hazırlıyor. Hatta 10 veya 8 bölümlük sezonlardan oluşan birçok dizi de görüyoruz.

Amazon geçtiğimiz yıl yeni Yüzüklerin Efendisi dizisinin tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlandığını açıklamıştı. Yani yeni dizi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin en yüksek bütçeli yapımı olacak. Bu yüksek bütçeye 20 bölümlük sezon haberleri de eklenince Amazon şu anda Orta Dünya hayranlarını epey bir heyecanlandırmayı başardı diyebiliriz.

2021'de yayınlanması bekleniyor


Dizinin planlanan yayın tarihiyle ilgili de bazı ifadeler kullanan Tom Shippey, 2021 yılını işaret etti. Ancak dizi henüz yalnızca hazırlık aşamasında bulunduğu için bu konuda da yine kesinleşmiş bir şey yok. Çekimlerin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü J.A. Baytona yönetecek. 


https://www.cinemablend.com/television/2477775/amazons-lord-of-the-rings-season-1-reportedly-has-a-huge-episode-count Yorum Yaz
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Feyzuli 3 sa. en beğenilen
Amazonun dizileri netflix yapıtlarından daha başarılı. Amazon sanki AMC+Showtime+HBO ortak kadrosu kurmuş. Netflix gitsin Marco Polo gibi muhteşem serilerini iptal etmekle meşgul olsun. Ki iptalinin nedeni olarak Amerikan kültürü ile örtüşmemesi bahanesinin öne sürülmesi ne kadar teneke izleyici kitlesi olduğunu ortaya koydu.
Amazonun dizileri netflix yapıtlarından daha başarılı. Amazon sanki AMC+Showtime+HBO ortak kadrosu kurmuş. Netflix gitsin Marco Polo gibi muhteşem serilerini ip...
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kreat 2 sa.
The Boys'un çekimleri çok güzeldi. Görsel bir şölen olacak LOTR.
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fotifoti 2 sa.
hype :)
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TangoEchoKilo 2 sa.
Dizilerin Efendisi.
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Feyzuli 3 sa. en beğenilen
Amazonun dizileri netflix yapıtlarından daha başarılı. Amazon sanki AMC+Showtime+HBO ortak kadrosu kurmuş. Netflix gitsin Marco Polo gibi muhteşem serilerini iptal etmekle meşgul olsun. Ki iptalinin nedeni olarak Amerikan kültürü ile örtüşmemesi bahanesinin öne sürülmesi ne kadar teneke izleyici kitlesi olduğunu ortaya koydu.
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