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ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor

Intel'in Skylake işlemcilerinin piyasaya çıkışı sonrasında pek çok bilgisayar segmentinde hareketlilik başladı. Mini PC segmentinde de üreticiler güncellemelerini hızlandırdı.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor

Mini PC dendiği zaman akla gelen ilk üreticilerden olan ZOTAC, popüler ZBOX serisini Skylake işlemcilerin çıkışı ile birlikte güncellemeye başlıyor. İlk etapta iki ZBOX versiyonu, Skylake işlemcileri ile birlikte tüketicilerin karşısına çıkıyor. 

ZOTAC'ın yeni serisinde tek bir model mevcut ancak bu kez hem barebone hem de tam donanımlı iki versiyonuna yer veriyor. ZOTAC ZBOX MI551 adındaki modelde 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Core i5-6400T işlemcisi yer alırken, grafik tarafında ise Intel HD 530 bulunuyor. Model, HDMI 1.4 portu üzerinden tek 24Hz, DisplayPort 1.2 üzerinden çift 60Hz tazeleme oranı ile 4K çözünürlükleri aktarabiliyor. Toplamda ise 3 ekran desteklenmiş oluyor. 

Üzerinde 16GB'a kadar 2 adet DDR3L-1600 MHz RAM slotu olan model 1 adet M.2 SATA SSD ve 1 adet 2.5 inçlik depolama sürücüsü slotu barındırıyor. Hem standart USB 3.1 hem de Type-C standardında USB 3.1 girişleri olan model bu sayede 10Gbps hızlarına kadar veri aktarımı sunabiliyor. WiFi AC ve Bluetooth 4.1 yanında çift Gb Ethernet bağlantısı da yer alıyor. 

Windows 7, 8 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu olan ZOTAC ZBOX MI551 modeli 460$ fiyat etiketine sahip. ZOTAC ZBOX MI551 PLUS versiyonunda ise 4GB RAM ve 120GB M.2 SATA SSD ön yüklü olarak geliyor. Bu versiyonun fiyatı ise 560$ seviyesinde. Modellerin satışına gelecek haftalarda başlanacak.  

http://www.tomshardware.com/news/zotac-skylake-zbox-refresh,30735.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
içine bide 950 koysalar harika olcak
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Seyrim 3 yıl
Masaustleri yakında cebe girecek.
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St Batuhan 3 yıl
4 senedir anneme özel olarak tv ye bağlayıp kullanması için aldığımız bir zbox var. Artık beni emekli edin diye söyleniyor. Açıkçası güzel ürünler lakin doların durumu ve yüksek fiyatı dolar olarak, düşündürüyor. Tercih edilesi ürünler bu yönde. Şık ve kullanım açısından da rahat ama bu fiyatı vermektense bi laptop alıp, gerektiğinde başka yerlerde de kullanabilmek iyi olur sanırım. Yani en azından benim değiştirme politikam buna döndü resmen bu haberde.
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ylmzsngl 3 yıl
Donanımsal özelliklerine bakıldığında bu fiyat makul düzeyde sanki. Ancak bu tarz ürünler kullanmamış biri olarak; donanımın performansa yansıması ve verim nekadar olur sorusu düşündürüyor beni. Bu ya da benzeri cihazları deneyen varsa yorumlarını bekleriz.
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