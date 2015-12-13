ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor

Mini PC dendiği zaman akla gelen ilk üreticilerden olan ZOTAC, popüler ZBOX serisini Skylake işlemcilerin çıkışı ile birlikte güncellemeye başlıyor. İlk etapta iki ZBOX versiyonu, Skylake işlemcileri ile birlikte tüketicilerin karşısına çıkıyor.





ZOTAC'ın yeni serisinde tek bir model mevcut ancak bu kez hem barebone hem de tam donanımlı iki versiyonuna yer veriyor. ZOTAC ZBOX MI551 adındaki modelde 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Core i5-6400T işlemcisi yer alırken, grafik tarafında ise Intel HD 530 bulunuyor. Model, HDMI 1.4 portu üzerinden tek 24Hz, DisplayPort 1.2 üzerinden çift 60Hz tazeleme oranı ile 4K çözünürlükleri aktarabiliyor. Toplamda ise 3 ekran desteklenmiş oluyor.





Üzerinde 16GB'a kadar 2 adet DDR3L-1600 MHz RAM slotu olan model 1 adet M.2 SATA SSD ve 1 adet 2.5 inçlik depolama sürücüsü slotu barındırıyor. Hem standart USB 3.1 hem de Type-C standardında USB 3.1 girişleri olan model bu sayede 10Gbps hızlarına kadar veri aktarımı sunabiliyor. WiFi AC ve Bluetooth 4.1 yanında çift Gb Ethernet bağlantısı da yer alıyor.





Windows 7, 8 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu olan ZOTAC ZBOX MI551 modeli 460$ fiyat etiketine sahip. ZOTAC ZBOX MI551 PLUS versiyonunda ise 4GB RAM ve 120GB M.2 SATA SSD ön yüklü olarak geliyor. Bu versiyonun fiyatı ise 560$ seviyesinde. Modellerin satışına gelecek haftalarda başlanacak.

http://www.tomshardware.com/news/zotac-skylake-zbox-refresh,30735.html