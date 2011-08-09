Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, 2011'in ilk yarısında 35 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE, 2011'in ilk yarısında 35 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdi
Tam Boyutta Gör
Çin'in en büyük cep telefonu üreticileri arasında yer alan ve IDC (Uluslararası Veri Merkezi) gibi araştırma firmalarına sık sık konu olan ZTE, kısa bir süre önce 2011 yılının ilk yarısı boyunca dünya çapında 35 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre satışların %30 seviyesinde artış gösterdiği; bu yükselişin ZTE'yi küresel pazarda beşinci sıraya kadar taşıdığı bildiriliyor. ZTE'nin en çok başarı sergilediği pazarlardan birisi ise Amerika. GSM operatörlerinin yardımıyla Amerika'da büyüme %300'ün üzerinde seyretmiş.

ZTE, 50 farklı ülkede 80 farklı servis sağlayıcı tarafından satılmakta olan ve 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, Android işletim sistemini bütünleştiren Blade modelinin temmuz ayında 2 milyon satış barajını aştığını internette açıklamıştı. Satışlar bugün itibarıyla 2.5 milyona ulaşmış durumda. ZTE, yıl sonuna kadar dünya çapında 5 milyon Blade satışı; toplamda ise 12 milyon akıllı telefon satışı tahmini yürütüyor.


ZTE Blade

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 8 yıl
okanner48
CEP TELEFONU SESLİ İLETİŞİM İÇİN, BİLGİSAYAR VE KONSOLLAR OYUNLAR İÇİN, DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN bunlardan tek tek alacağım zevki 3,8 veya en büyüğü 5 inç ekrana sahip hiçbir cihaz bana tattıramaz. Bu yüzden bu tarzdaki ürünleri alanlara tabi ki sonuna kadar saygım var ama ben bu pazarın bir parçası olmayacağım.

hepsinin kendine has ayri yerleri var. bir dslr makinanin performasini hic bir sey vermez. ama bunlarin hepsini her elinizin altinda hazir bulundurmakda cok baska bir imkan. her gun servisde iki saat yol giderken bilgisayar yada oyun konsollarinin cok bir faydasi olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 8 yıl
"CEP TELEFONU SESLİ İLETİŞİM İÇİN, BİLGİSAYAR VE KONSOLLAR OYUNLAR İÇİN, DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN" bunlardan tek tek alacağım zevki 3,8 veya en büyüğü 5 inç ekrana sahip hiçbir cihaz bana tattıramaz. Bu yüzden bu tarzdaki ürünleri alanlara tabi ki sonuna kadar saygım var ama ben bu pazarın bir parçası olmayacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
india_ipekyolu 8 yıl
Bu markayı ilk defa duyuyorum yalnız 35M biraz az gibi geldi dünya sıralamasında 5.imiş. Birde Çinin nüfus yoğunluğunu düşünürsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 8 yıl
bızım turklerın alman beynı ancak çakma ayfon getırır ne var böle telefonlar getısenız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 8 yıl
satışlar güzel , cihazlarda iyi ama HUWAİ iyi geliyor peşinden. VF 945 için halen ( 600mhz/512ram olmasına rağmen ) FROYO 2.2 ROM unu sürmedi ve cihaz için KULLANICI GERİ DÖNÜŞ hatalrını düzelten bir GÜNCELLEME çıkarmadı. topu Vodafone opr. üne atıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
bu markayı ilk kez duyuyorum, resimde ki telefonda gayet şık duruyor. Daha önce ülkemize gelmişmi acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Video Rehber: Adım adım oyuncu bilgisayarı kuruyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim