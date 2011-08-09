ZTE, 2011'in ilk yarısında 35 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdi

Çin'in en büyük cep telefonu üreticileri arasında yer alan ve IDC (Uluslararası Veri Merkezi) gibi araştırma firmalarına sık sık konu olan ZTE, kısa bir süre önce 2011 yılının ilk yarısı boyunca dünya çapında 35 milyon cep telefonu satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Geçen yılın aynı dönemine göre satışların %30 seviyesinde artış gösterdiği; bu yükselişin ZTE'yi küresel pazarda beşinci sıraya kadar taşıdığı bildiriliyor. ZTE'nin en çok başarı sergilediği pazarlardan birisi ise Amerika. GSM operatörlerinin yardımıyla Amerika'da büyüme %300'ün üzerinde seyretmiş.







ZTE, 50 farklı ülkede 80 farklı servis sağlayıcı tarafından satılmakta olan ve 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, Android işletim sistemini bütünleştiren Blade modelinin temmuz ayında 2 milyon satış barajını aştığını internette açıklamıştı. Satışlar bugün itibarıyla 2.5 milyona ulaşmış durumda. ZTE, yıl sonuna kadar dünya çapında 5 milyon Blade satışı; toplamda ise 12 milyon akıllı telefon satışı tahmini yürütüyor.



