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ZTE 2013'te 50 milyon akıllı telefon satmayı planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yılın üçüncü çeyreğindeki 7.5 milyonluk satış performansıyla akıllı telefon pazarında dördüncülüğe yükselen ZTE, 2011'de 15 milyon'a ulaşmış ve bu yıl için 35 milyonluk bir satış öngörmüştü. 2012 hedeflerine ulaşması pek mümkün görünmeyen Çinli üretici, buna rağmen önümüzdeki yıl için oldukça iddialı. Akıllı telefonlar için 2013'ün çok iyi bir dönem olacağını dile getiren firmanın üst düzey yöneticisi He Shiyou, 50 milyon barajını aşacaklarını düşünüyor.
2012'de Android açık kaynak kodlu mobil işletim sistemini daha güçlü donanımlarla bir araya getirerek Grand gibi bütçe dostu cihaz serileri piyasaya süren ve akabinde ciddi bir yükseliş kaydeden ZTE, mobil endüstrideki başarılı hamlelerine karşın yaklaşık 8 yıl sonra ilk defa bu senenin üçüncü çeyreğinde zarar açıkladı. Önceki yıla oranla %82.9'luk bir artış göstererek pazar payını %4.2'ye çıkaran uzak doğulu şirketin 2013 için hazırladığı Nubia serisi üst düzey modellerle satışlardan elde ettiği karı yükselterek büyümesini kontrollü bir şekilde sürdüreceği tahmin ediliyor. 
Nubia serisinin bilinen ilk üyesi Z5, 5 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, dört çekirdekli çipset ve 13MP arka kameraya sahip olacak. Aralık'ta Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak amiral gemi modelinin uluslararası versiyonu CES 2013'te resmiyet kazanacak. Aygıtın diğer teknik detayları arasında Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük, 2GB RAM, 3,000 mAh pil ve Snapdragon S4 Pro çipsetin yer alabileceği konuşuluyor. Şimdilik cihazın donanımıyla alakalı kesin bir bilgilendirme yapılmamış olsa da Z5, firmanın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü ve muhtemelen en pahalı mobil çözüm olacak. Benzeri üst düzey çözümlere 2013'ün sonraki dönemlerinde de rastlayacağız.
2015'te yıllık akıllı telefon satışlarının 100 milyonu aşacağını açıklayan ZTE, bu uzun vadeli planında önemli bir kilometre taşı olan 50 milyon rakamına ulaşabilmek için ekonomik modellerin yanı sıra marka değerini ve bununla birlikte kar oranlarını da arttıracak üst düzey ürünler hazırlayacak. Ayrıca 2012'de bir milyon tablet bilgisayar satmayı uman üreticinin bu pazarda da önemli gelişme göstermesi bekleniyor.

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yc#1 7 yıl
trsinapsis
ZTE resmi olarak Türkiyeye giriş yaptı mı?

Evet, KVK distribütörlüğünde.
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trsinapsis 7 yıl
ZTE resmi olarak Türkiye'ye giriş yaptı mı?
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bkadem 7 yıl
aykut..
he canım satarsın sen zte grand x bile 900 liradan cıkardınız ereyon.com.tr/...

Çinde 189 Dolar = 342 TL'ye satılıyor. ( Kaynak : Aliexpress )
Türkiye de bu fiyatlarda olmasının sebebi ZTE'midir yoksa kazıkçı distribütör ve Ereyon gibi perakendeciler midir?
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aykut.. 7 yıl
he canım satarsın sen zte grand x bile 900 liradan cıkardınız

ereyon.com.tr/...
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