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ZTE, 5.7-inç HD ekranlı ve dört çekirdekli işlemcili P945 üzerinde çalışıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy Note serisiyle başlattığı akıllı telefon - tablet melezi akımı, aralarında LG, HTC, Huawei ve ZTE'nin bulunduğu, sektöre yön veren pek çok üreticinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde 5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip Nubia Z5'e resmiyet kazandıran ZTE, görünüşe bakılırsa bu yıl daha da büyük ekranlı bir modelle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Unwiredview sitesinin bizlerle paylaştığı bilgiler doğrultusunda, ZTE'nin P945 model numaralı akıllı telefonunda, 5.7-inç büyüklüğünde ve Nubia Z5'in aksine 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Ekranın hemen altına ise dokunmaya duyarlı 3 adet menü tuşu yerleştirilmiş.
1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden güç alacağı ifade edilen P945'in ön yüzüne 1 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Ana kameraya, loş ortamlarda fotoğraf çekimi için LED flaş eşlik ediyor. Kalınlık düzeyinin 9 mm'nin altında olacağı düşünülen akıllı telefonun bataryası ise söylentilere göre 3.000 mAh kapasiteli.
Arka yüzünde, China Mobile ile Dolby Digital Plus logoları göze çarpan P945'in, Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun, 2013 yılının birinci veya ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.unwiredview.com/2013/01/03/zte-preparing-even-bigger-phablet-images/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erturk unal 6 yıl
tasarım felaket... ayrıca (her marka için söylüyorum) ekran boyutunun çivisi çıktı.
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Blue Dragon Ready 6 yıl
Bune yahu Samsung şu bu fanalrı gelmiş tasarım felaket falan diye boş yorumlar atıyor
Bu telefon Türkiye'de olsaydı baş tacı yapardınız
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olvido34 6 yıl
zte nasıl bir marka ARKADAŞLAR KALİTELİMİ ACABA çin malı diye duydum ama her ülkenin iyi markası kötü markası vardım elbet.
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yumyjikk 6 yıl olvido34
yanzi

zte nasıl bir marka ARKADAŞLAR KALİTELİMİ ACABA çin malı diye duydum ama her ülkenin iyi markası kötü markası vardım elbet.

Kötünün en iyisi, bir tane modeli var titanyum gövdeye sahip daha yeni tanıtıldı 1000 küsür dolara satılıyor ama güzel cihazlar cıkarmaya basladı,desteginide tam anlamıyla saglarsa yakın zamanda ilkleri oynayabilecek telefonları var
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yumyjikk 6 yıl
Cihazın resmini görünce nedense samsung s2 me cok benzettim :)
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jakops. 6 yıl yumyjikk
yumyjikk

Cihazın resmini görünce nedense samsung s2 me cok benzettim :)


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stalker(1979) 6 yıl
Full hd bile değil kim alacak bu kocaman telefonu:)
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Blue Dragon Ready 6 yıl
Hemen fanboy eleştiriside gelmiş, ZTE Türkiye'ye getirmez bu telefonu. Ah bi getirse telefonlarını
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