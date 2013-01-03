ZTE, 5.7-inç HD ekranlı ve dört çekirdekli işlemcili P945 üzerinde çalışıyor

Samsung'un Galaxy Note serisiyle başlattığı akıllı telefon - tablet melezi akımı, aralarında LG, HTC, Huawei ve ZTE'nin bulunduğu, sektöre yön veren pek çok üreticinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde 5-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip Nubia Z5'e resmiyet kazandıran ZTE, görünüşe bakılırsa bu yıl daha da büyük ekranlı bir modelle teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Unwiredview sitesinin bizlerle paylaştığı bilgiler doğrultusunda, ZTE'nin P945 model numaralı akıllı telefonunda, 5.7-inç büyüklüğünde ve Nubia Z5'in aksine 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Ekranın hemen altına ise dokunmaya duyarlı 3 adet menü tuşu yerleştirilmiş.

1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden güç alacağı ifade edilen P945'in ön yüzüne 1 megapiksel çözünürlüğünde kamera, arka yüzüne ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Ana kameraya, loş ortamlarda fotoğraf çekimi için LED flaş eşlik ediyor. Kalınlık düzeyinin 9 mm'nin altında olacağı düşünülen akıllı telefonun bataryası ise söylentilere göre 3.000 mAh kapasiteli.



Arka yüzünde, China Mobile ile Dolby Digital Plus logoları göze çarpan P945'in, Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun, 2013 yılının birinci veya ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.



http://www.unwiredview.com/2013/01/03/zte-preparing-even-bigger-phablet-images/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29