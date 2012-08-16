Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, Android 4.0 ICS işletim sistemli Acqua V880E'yi piyasaya sürdü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE, Android 4.0 ICS işletim sistemli Acqua V880E'yi piyasaya sürdü
Tam Boyutta Gör
Dünyanın en büyük dördüncü mobil telefon üreticisi konumunda olan ZTE, şubat ayında resmiyet kazandırdığı Acqua V880E modelini Malezya'da piyasaya sürdü.
Yaklaşık 220$ fiyat etiketine sahip Acqua V880E ile akıllı telefonlara fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenler hedef alınıyor. ZTE'nin yeni akıllı telefonu, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 işlemci, 512 MB RAM ve Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle donatılmış.
4 GB dahili flash belleğin ve 4.0-inç boyutlu 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif ekranın eşlik ettiği akıllı telefonun otomatik odaklama özellikli kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Kamerada, loş mekanlarda çekim için LED flaşın bulunduğunu da belirtelim.
ZTE, Android 4.0 ICS işletim sistemli Acqua V880E'yi piyasaya sürdü
Tam Boyutta Gör

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201208/t20120815_334569.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
a.ylmz 7 yıl en beğenilen
kim ne derse desin trident
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yuyanru1991 7 yıl
üstü ayfon altı htc arkasıda kesin samsungtur bunun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
220 dolara boyle bir telefon alinacak ,pehh bari 8255 koysalarmis,ramide 768 yapsalarmis adreno200 menude bile kastirir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 7 yıl
Elma ile hatice karışımı bir telefon olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.ylmz 7 yıl en beğenilen
kim ne derse desin trident
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 7 yıl
baysan240
üstü ayfon altı htc arkasıda kesin samsungtur bunun

altı htc değil motorola veya LG htc de home tuşu en solda olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 7 yıl Like a Sir
kaleci07

baysan240

üstü ayfon altı htc arkasıda kesin samsungtur bunun


altı htc değil motorola veya LG htc de home tuşu en solda olur

ben alt tuşları htc ninkine benzetmiştim. ama haklısın iki tuş yer değiştirmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 7 yıl
üstü ayfon altı htc arkasıda kesin samsung'tur bunun
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II TOP ekran kartı video inceleme 7 yıl Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim