ZTE, Android 4.0 ICS işletim sistemli Acqua V880E'yi piyasaya sürdü

Dünyanın en büyük dördüncü mobil telefon üreticisi konumunda olan ZTE, şubat ayında resmiyet kazandırdığı Acqua V880E modelini Malezya'da piyasaya sürdü.

Yaklaşık 220$ fiyat etiketine sahip Acqua V880E ile akıllı telefonlara fazla bütçe ayırmayı düşünmeyenler hedef alınıyor. ZTE'nin yeni akıllı telefonu, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 işlemci, 512 MB RAM ve Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle donatılmış.

4 GB dahili flash belleğin ve 4.0-inç boyutlu 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif ekranın eşlik ettiği akıllı telefonun otomatik odaklama özellikli kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Kamerada, loş mekanlarda çekim için LED flaşın bulunduğunu da belirtelim.



http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201208/t20120815_334569.html