ZTE Axon 10 Pro modeli Geekbench üzerinde görüntülendi

ZTE firmasının amiral gemi modeli Axon 9 Pro, 2018 yılının Ağustos ayında tanıtıldı. Kasım ayına kadar raflardaki yerini alamayan cihaz, yeni iPhone modellerinin, OnePlus 6T’nin ve Google Pixel 3 serisinin tanıtılmasıyla unutuldu ve yeterli ilgiyi üzerine çekemedi. Firmanın sıradaki amiral gemi modeli ZTE Axon 10 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi.

ZTE A2020 Pro ismine sahip

Sızan Geekbench testi ZTE A2020 Pro isimli bir cihaza ait. Axon 9 Pro model numarasının A2019G olduğunu hatırlarsak ortaya çıkan bu telefonun ZTE Axon 10 Pro olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Tek çekirdekte 3824, çoklu çekirdekte 10762 puan almayı başaran akıllı telefon Snapdragon 855 ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi eşlik ediyor. ZTE Axon 9 Pro modeli çentikli tasarıma sahip AMOLED ekran, kablosuz şarj, Dolby Atmos ses desteği ve Quick Charge 4+ teknolojisi ile birlikte çıkmıştı. Yeni modelin özellikleri hakkında detaylı bilgiye ise şu an için ulaşılamıyor.

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Axon 9 Pro modeli dikkatleri üzerine çekemediği için satışlar istenenin altında kalmış gibi. Bu yüzden ZTE firmasının Axon 10 Pro modelini tahmin edilenden daha yakın bir tarihte tanıtması bekleniyor. 25 Şubat’ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modeli görmemiz mümkün.

https://www.gsmarena.com/zte_axon_10_pro_with_snapdragon_855_found_in_geekbench-news-35303.php