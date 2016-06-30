ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor

ZTE’nin Nubia markasının yanında üst seviyeye tasarım odaklı akıllı telefonlar sunan markası Axon, geçtiğimiz ay yeni amiral gemi modelini duyurmuştu. Pazarın en güçlüleri arasında yerini alan Axon 7, bu ay itibariyle Avrupa kıtasına ayak basıyor.

ZTE Axon 7, firmanın ünlü Designworks tasarım stüdyosu ile işbirliği sonucunda ortaya çıktı. Tamamen metal bir alaşım kullanan kasada, yuvarlatılmış köşe unsurlarına yer verilmiş. 2.5D ekran kavisi Premium hissiyatı artırırken, ön kısımda da çift hoparlör yerleşimi tercih edilmiş. Arka kısımda da parmak izi okuyucu yer alıyor. Firma, yeni amiral gemisini saf ve sade olarak tanımlıyor.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana yer veren model, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB RAM ile güçlendirilmiş. 128GB depolama kapasitesi sunan Axon 7, 4GB RAM/64GB kapasite şeklinde bir alt versiyona daha sahip.

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Arka taraftaki 20MP çözünürlüğünde sensör, Samsung imzalı ISOCELL teknolojisi barındırıyor. Piksellerin arasını açarak daha fazla ışık almasını sağlayan F/1.8 aralıklı kamera, böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans veriyor.

Kamera ayrıca OIS+, faz algılamalı otomatik odaklama, elektronik görüntü sabitleme EIS+, çift LED flaş gibi geniş bir destek yelpazesine sahip. Video tarafında ise 30 kare/saniye hızında 4K ve 240kare/saniye hızında yavaş çekim kaydına imkan tanınıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Çift hoparlör tasarımının arkasında 24-bit/96KHz DAC ve stereo amplifikatör yer alıyor. Böylece ses tecrübesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Siri asistanının da arkasındaki isim olan Nuance, Axon 7 için özel bir sesli asistan geliştirmiş. Batarya ise 3140mAh kapasitesinde. USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile hızlı şarj imkanı mevcut. Android 6.0 üzerinde ZTE kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Avrupa pazarında ZTE Axon 7 modelinin fiyatı, daha önce bildirilen seviyenin biraz daha üzerine çıkıyor. 4GB RAM/64GB kapasiteli versiyon 450 Avro fiyat etiketine sahip. Yani beklenenden 40$ daha pahalı. Üst seviye versiyonun ise henüz fiyatı belli değil.