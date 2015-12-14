ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu

ZTE’nin ülkemize bizzat kendi markasıyla getirdiği Blade V6 sonunda satışa sunuldu. Tasarım ve malzeme kalitesi anlamında çıktığı andan itibaren ilgi uyandırmayı başaran cihaz, sonunda ülkemize adım atıyor.

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Bugüne kadar Türkiye pazarında operatör telefonlarıyla bir çok kullanıcıya ulaşan ZTE artık kendi markasıyla bir potansiyel yakalamaya çalışacak. Bu noktada şirketi ilk temsil eden cihaz ise ZTE Blade V6. An itibariyle satış kanallarına gönderilmeye başlanan ve satışa çıkarılan ürün için belirlenen fiyat beklentilerin biraz üzerinde.849TL’den satın alınabilen cihaz, Snapdragon 615’li rakiplerine kıyasla ciddi bir fiyat avantajına sahip gibi görünse de pazarda muadili olabilecek çok daha iddialı ürünler mevcut. Cihazda yer alan 4 çekirdekli MediaTek MT6735 işlemci de testlerde aynı şekilde 64bit destekli ancak 8 çekirdekli Snapdragon 615’ten daha düşük bir performans ortaya koyabiliyordu. Haliyle fiyat avantajı noktasında kıyaslamayı bu odakta yapmak daha doğru olacaktır.Çift led flaş, 13 megapiksel ana kamera, yekpare metal gövde, ince ve şık tasarım, 5inç ekran ve 720p ekran çözünürlüğü gibi özelliklere sahip olan cihazın 2GB RAM’i ve 16GB yığın hafızası mevcut. Burada mdada yetişen microSD kart yuvası da cihazı avantajlı kılıyor. Tek büyük handikap ise ince gövdenin bir götürüsü olarak pil kapasitesi olmuş. Telefonda sadece 2200mAh kapasiteli batarya mevcut.Android 5.0.2 yüklü olarak satışa sunulan telefonun 1000TL altı cihazlar pazarında ne kadar ilgi göreceği merak konusu zira burada çok güçlü bir rakip var. Türk Telekom’un TT175 modelinde fiyat 899TL olarak belirlenmişti. Bu modelin ZTE’nin Blade V6’sına göre çok daha güçlü teknik özelliklere de sahip olduğu göz önüne alındığında işin rengi aşağı yukarı belirginlik kazanıyor.Daha önce cihaz hakkında yayınladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz: