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ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu

ZTE’nin orta sınıf için geliştirdiği Blade V6 modeli ülkemizde satışa sunuldu. Avantajlı olarak nitelenebilecek bir fiyatla tüketicilerle buluşturulan cihaz hakkındaki diğer detaylar yazımızda:
3 yıl
10,5b
1
16
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu
ZTE’nin ülkemize bizzat kendi markasıyla getirdiği Blade V6 sonunda satışa sunuldu. Tasarım ve malzeme kalitesi anlamında çıktığı andan itibaren ilgi uyandırmayı başaran cihaz, sonunda ülkemize adım atıyor.

Bugüne kadar Türkiye pazarında operatör telefonlarıyla bir çok kullanıcıya ulaşan ZTE artık kendi markasıyla bir potansiyel yakalamaya çalışacak. Bu noktada şirketi ilk temsil eden cihaz ise ZTE Blade V6. An itibariyle satış kanallarına gönderilmeye başlanan ve satışa çıkarılan ürün için belirlenen fiyat beklentilerin biraz üzerinde.

849TL’den satın alınabilen cihaz, Snapdragon 615’li rakiplerine kıyasla ciddi bir fiyat avantajına sahip gibi görünse de pazarda muadili olabilecek çok daha iddialı ürünler mevcut. Cihazda yer alan 4 çekirdekli MediaTek MT6735 işlemci de testlerde aynı şekilde 64bit destekli ancak 8 çekirdekli Snapdragon 615’ten daha düşük bir performans ortaya koyabiliyordu. Haliyle fiyat avantajı noktasında kıyaslamayı bu odakta yapmak daha doğru olacaktır.

Çift led flaş, 13 megapiksel ana kamera, yekpare metal gövde, ince ve şık tasarım, 5inç ekran ve 720p ekran çözünürlüğü gibi özelliklere sahip olan cihazın 2GB RAM’i ve 16GB yığın hafızası mevcut. Burada mdada yetişen microSD kart yuvası da cihazı avantajlı kılıyor. Tek büyük handikap ise ince gövdenin bir götürüsü olarak pil kapasitesi olmuş. Telefonda sadece 2200mAh kapasiteli batarya mevcut.

Android 5.0.2 yüklü olarak satışa sunulan telefonun 1000TL altı cihazlar pazarında ne kadar ilgi göreceği merak konusu zira burada çok güçlü bir rakip var. Türk Telekom’un TT175 modelinde fiyat 899TL olarak belirlenmişti. Bu modelin ZTE’nin Blade V6’sına göre çok daha güçlü teknik özelliklere de sahip olduğu göz önüne alındığında işin rengi aşağı yukarı belirginlik kazanıyor.

Daha önce cihaz hakkında yayınladığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

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hasan.sonus 3 yıl en beğenilen lido
lido
2200 mah a odaklanın

Onu 2500 liralık telefona koyamayan da var
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Mianfei 3 yıl
Bunu alacagima lenovo p70 alirim
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NOSTOY 3 yıl
Ulan Türkiye'de satışa başlayan firmalar coşuyor nedense.Türkleri potansiyel enayi görüyorlar. Çİnlilerin en baba telefonları kendi memleketlerinde bu fiyatlara satılıyor.
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Turkcell T60'ı üreten ZTE, Turkcell yerine kendi logosunu basıp piyasaya girmiş. Turkcell'in tanıtım fiyatı 699 TL idi. Demek ki daha ucuza satılabiliyor. Bu fiyatların artık düşmesi lazım.
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dobrasam 3 yıl
tasarımı beğendim ancak bellek 32 olabilirdi en azından
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awolfinsky 3 yıl
Tutmaz bu aynı fiyata daha güçlü rakipleri var ya kardan kısıp 700 lira civarında satacaklar yada 849 liraya daha güçlü bir modelle piyasaya çıkacaklar.
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KalemKolik 3 yıl
499tl olsa yok satardı.Olmamış fiyat
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hüküm 3 yıl
TÜRK TELEKOM TT175 BİLE BUNDAN İYİYA :) 889 TL
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cosica 3 yıl
hafifliği dikkat çekici. tt175 boyut olarak farklı en başta. 800 altı olsa söyleyecek söz olmazdı sanırım.
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Kefelon 3 yıl
Marka ismi o kadar itici ki haberlerini okuyasım bile gelmiyor.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Sadece 849 tl mi! Yok aa.........!
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Fenomenon 3 yıl
öndeki tuşlar hiç güzel durmuyor, tasarım zaten iphone çakması. Keşke daha özgün bir tasarım yapabilselermiş.
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