ZTE Blade III modelinin uluslararası lansmanı yapıldı

Geçtiğimiz ay ilk kez bilgileri ortaya çıkan ZTE'nin Blade III akıllı telefon modeli İskandinav ülkeleri için bugün resmi olarak tanıtıldı.





ZTE Blade III modelinde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 262 000 renkli TFT ekran ve 1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Cortex-A5 tabanlı Qualcomm MSM7227A işlemciye ve Adreno 200 grafik birimine yer verilmiş.





2.5GB'lık kısmı kullanıcıya açık 4GB ROM, microSD desteği, 512MB RAM, 5MP otomatik odaklamalı arka kamera, LED flaş, VGA ön kamera, FM radyo, çift mikrofon, WiFi, Bluetooth, DLNA, Android 4.0 işletim sistemi, 10mm kalınlık, 113gr ağırlık, 1600mAh batarya şeklinde diğer özellikleri bulunuyor.





Model bu ay içerisinde Finlandiya, Ekim ayı içerisinde de İsveç'te piyasaya sürülecek. Sonrasında ise diğer Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanacak. Modelin fiyatı 180 Avro civarında.