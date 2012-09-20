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ZTE Blade III modelinin uluslararası lansmanı yapıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay ilk kez bilgileri ortaya çıkan ZTE'nin Blade III akıllı telefon modeli İskandinav ülkeleri için bugün resmi olarak tanıtıldı.

ZTE Blade III modelinde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 262 000 renkli TFT ekran ve  1GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Cortex-A5 tabanlı Qualcomm MSM7227A işlemciye ve Adreno 200 grafik birimine yer verilmiş.

2.5GB'lık kısmı kullanıcıya açık 4GB ROM, microSD desteği, 512MB RAM, 5MP otomatik odaklamalı arka kamera, LED flaş, VGA ön kamera, FM radyo, çift mikrofon, WiFi, Bluetooth, DLNA, Android 4.0 işletim sistemi, 10mm kalınlık, 113gr ağırlık, 1600mAh batarya şeklinde diğer özellikleri bulunuyor.

Model bu ay içerisinde Finlandiya, Ekim ayı içerisinde de İsveç'te piyasaya sürülecek. Sonrasında ise diğer Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanacak. Modelin fiyatı 180 Avro civarında.


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musti198080 7 yıl
adreno 200 gpu bulunuyor.(haberde belirtilmemis)....giris seviyesi bile olsa ekran olmamis 256bin renk desteklemesi ilginc???.......turkcell listeye almistir.abonelere satilacak bir model daha cikti...(tabii ederinden pahali bir fiyatla)
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artcraft35 7 yıl
uluslararası lansmanı yapılan telefona bak
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Gannicus 7 yıl
kim ne derse desin lg
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Bukalemun 7 yıl
ZTE JOE alarak en büyük hatayı yapmıştım, BLADE III sadece üst model bir isim olabilir ve ZTE güncelleme konusunda başarısız. ICS 4.0 için düşük seviye cihaz çıkartmış..

ön kamera var gibi ama BELİRTİLMEMİŞ , 5mp kamera nın ( vdf 945 gibi ise ÇÖP ) ne olduğu belli değil ! ayrıca flash ışık gören var mı? arka dizaynda ?
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ALBAY 7 yıl
262000 renk mi kaldı ya la?
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