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ZTE Grand Memo modelinde Snapdragon 800 çözümünün olmadığı ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Grand Memo modelinde Snapdragon 800 çözümünün olmadığı ortaya çıktı

Çinli ZTE'nin MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı Grand Memo adlı modeli, Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünü taşıması nedeniyle büyük ilgi görmüş ve bu çözümün beklenenden daha kısa sürede pazarda olacağı beklentilerinin oluşmasına yol açmıştı. 

Ancak dün ortaya çıkan bilgilere göre, ZTE'nin Grand Memo modelinde sunacağı işlemci Snapdragon 800 değil, Snapdragon 600 çözümü olacak. Tanıtım esnasında yapılan yanlışlığı Qualcomm ve ZTE yeni bir açıklama ile giderdi. Ancak bu bilgi hatasının kimden kaynaklandığı bilinmiyor.

Diğer bir ilginç konu ise Grand Memo modelinin stand alanındaki sergisinde Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisi ile ziyaretçilere tanıtıldığı ortaya çıkmış. Bu versiyonda 1GB RAM ve 5.7 inçlik HD ekran bulunuyor. Hem tanıtımın hem de serginin farklı cihaz ve bilgilerle yapılması büyük bir kafa karışıklığına sebep olmuş durumda.

Daha da ilginç olan ise ZTE'nin dün yayınladığı basın bülteninde Snapdragon 800 ve 2GB RAM ile cihazın geleceği yönünde bir açıklama yapması. Bu durumda aynı cihaz için 3 farklı konfigürasyon ortaya çıkıyor. Bunlardan hangisinin geçerli olduğu ise tam bir muamma. 

Tahminler APQ8064 işlemci, 1GB RAM versiyonu ile Snapdragon 600 ve 2GB RAM versiyonunun farklı bölgeler için planlanmış olabileceği yönünde. Ancak bir de Snapdragon 800 versiyonu ortaya çıkarsa işler gerçekten daha karmaşık bir hal alacak. ZTE'nin önümüzdeki günlerde bu karışıklığı gidermesi bekleniyor. 

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201302/t20130226_387844.html Yorum Yaz
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foz54 6 yıl
Her şey reklam için :)
Zte s800 var dedi dikkatleri üzerine çekti sonra pardon s600 var diyerek telafi etti ama bence s4pro var yakında ortaya cikar;)
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umutkop 6 yıl
zte sen karıştır ortalığı karıştır kaıştır. millet samsung alsın sonra :)
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hayal@t 6 yıl
Snapdragon 600 mü 800 mü bilemem ama telefonun görüntüsü çok hoş karizmatik olmuş birde şu telefonların ebatlarını büyütmeselerde maximum 5 inç yeterli
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First_Person 6 yıl
İşi bilmeyen biri başlığı okuyunca, Snapdragon 800 bir sorunmuş ve ZTE Grand Memo modelinde bu sorunun çözümü yokmuş gibi anlar mı acaba? :)
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Firaristt 6 yıl
ZTE bile ne yaptığını bilmiyor. S4 Pro mu, S600 mü, o bile belli değil.
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Lepanto 6 yıl
Yok artık LeBron James. Ortada dönen saçmalığa, bilgi kirliliğine bir bakar mısınız? Nasıl büyük firma yahu ZTE?
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V4LKyR 6 yıl
ZTE ne varsa söylemiş.
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