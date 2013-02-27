ZTE Grand Memo modelinde Snapdragon 800 çözümünün olmadığı ortaya çıktı





Çinli ZTE'nin MWC 2013 etkinliğinde tanıttığı Grand Memo adlı modeli, Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünü taşıması nedeniyle büyük ilgi görmüş ve bu çözümün beklenenden daha kısa sürede pazarda olacağı beklentilerinin oluşmasına yol açmıştı.





Ancak dün ortaya çıkan bilgilere göre, ZTE'nin Grand Memo modelinde sunacağı işlemci Snapdragon 800 değil, Snapdragon 600 çözümü olacak. Tanıtım esnasında yapılan yanlışlığı Qualcomm ve ZTE yeni bir açıklama ile giderdi. Ancak bu bilgi hatasının kimden kaynaklandığı bilinmiyor.





Diğer bir ilginç konu ise Grand Memo modelinin stand alanındaki sergisinde Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisi ile ziyaretçilere tanıtıldığı ortaya çıkmış. Bu versiyonda 1GB RAM ve 5.7 inçlik HD ekran bulunuyor. Hem tanıtımın hem de serginin farklı cihaz ve bilgilerle yapılması büyük bir kafa karışıklığına sebep olmuş durumda.





Daha da ilginç olan ise ZTE'nin dün yayınladığı basın bülteninde Snapdragon 800 ve 2GB RAM ile cihazın geleceği yönünde bir açıklama yapması. Bu durumda aynı cihaz için 3 farklı konfigürasyon ortaya çıkıyor. Bunlardan hangisinin geçerli olduğu ise tam bir muamma.





Tahminler APQ8064 işlemci, 1GB RAM versiyonu ile Snapdragon 600 ve 2GB RAM versiyonunun farklı bölgeler için planlanmış olabileceği yönünde. Ancak bir de Snapdragon 800 versiyonu ortaya çıkarsa işler gerçekten daha karmaşık bir hal alacak. ZTE'nin önümüzdeki günlerde bu karışıklığı gidermesi bekleniyor.

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201302/t20130226_387844.html