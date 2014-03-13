ZTE Grand S EXT modeli Red Dot veritabanında ortaya çıktı





Her yıl tasarım alanında pek çok kategoride ödüller dağıtan Red Dot platformu, zaman zaman önemli modellerin önceden ortaya çıkmasına sebep oluyor.





Platformun veritabanından elde edilen bilgiler ZTE'nin akıllı telefonlarında yeni bir tasarım anlayışı ile tüketici karşısına çıkacağını gösteriyor. ZTE Grand S EXT adlı model kasa tasarımında Nano Kalıp Teknolojisi - NMT adı verilen bir teknoloji kullanıyor.





NMT teknolojisi ile plastik ve metal alaşım nano seviyede birbirine karıştırılıyor ve ortaya metal hissi veren ancak tam bir metal alaşım içermeyen bir kasa tasarımı çıkıyor. Açıklamalarda bu tasarımın tam metal alaşıma göre daha düşük maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Ürün görsellerinde ise kavisli bir tasarım dikkat çekiyor. Ancak bu kavis ekranda da mevcut mu bilinmiyor.





ZTE Grand S EXT modelinin ne zaman lanse edileceği bilinmiyor. Ancak yeni tasarım anlayışı ilgi görürse diğer üreticilerin de benzer bir konsepte yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/The-ZTE-Grand-S-EXT-comes-in-a-unibody-made-of-molded-plastic-and-metal-check-out-the-first-renders_id53741