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ZTE Grand S EXT modeli Red Dot veritabanında ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Grand S EXT modeli Red Dot veritabanında ortaya çıktı

Her yıl tasarım alanında pek çok kategoride ödüller dağıtan Red Dot platformu, zaman zaman önemli modellerin önceden ortaya çıkmasına sebep oluyor. 

Platformun veritabanından elde edilen bilgiler ZTE'nin akıllı telefonlarında yeni bir tasarım anlayışı ile tüketici karşısına çıkacağını gösteriyor. ZTE Grand S EXT adlı model kasa tasarımında Nano Kalıp Teknolojisi - NMT adı verilen bir teknoloji kullanıyor. 

NMT teknolojisi ile plastik ve metal alaşım nano seviyede birbirine karıştırılıyor ve ortaya metal hissi veren ancak tam bir metal alaşım içermeyen bir kasa tasarımı çıkıyor. Açıklamalarda bu tasarımın tam metal alaşıma göre daha düşük maliyete sahip olduğu belirtiliyor. Ürün görsellerinde ise kavisli bir tasarım dikkat çekiyor. Ancak bu kavis ekranda da mevcut mu bilinmiyor. 

ZTE Grand S EXT modelinin ne zaman lanse edileceği bilinmiyor. Ancak yeni tasarım anlayışı ilgi görürse diğer üreticilerin de benzer bir konsepte yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/The-ZTE-Grand-S-EXT-comes-in-a-unibody-made-of-molded-plastic-and-metal-check-out-the-first-renders_id53741 Yorum Yaz
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metebyr 5 yıl
altındaki kablosuz şarj ünitesi sanırım
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DH Misafiri 5 yıl
Tasarım çok güzel ki ZTE tasarım konusunda bilmeyen yoktur,tek sorun bunu Türkiye'ye getiren firma,tedarikçi vs yok malesef.
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omerfa 5 yıl
Pilde bu şekilde kavisli olursa kapasite artar. yoksa pili sadece oe-rtaya yerleştirmek zorunda kalırlar oda pili küçültür.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çook sade e şık görünüyor
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sniko1 5 yıl
Ekran kavisli gözükmüyor.Eğer gerçekten ekran kavisli değilse de telefon çok kalın olabilir.
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giogo 5 yıl
Aslında telefonun sadece arka kasası kavisliyse bu mantıklı olabilir.Çünkü bizler telefonu elimizde tuttuğumuzda avucumuzu kavislendirerek tutuyoruz.Avuç içi kavisini tam dolduran bir tasarımla gelse fena olmayabilir.

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N. Chomsky 5 yıl
Samsung hiç değilse bu tasarımcıları işe alsa.
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hukuksever 5 yıl
Harika görünüyor.
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