ZTE Grand S Flex ve Blade G görüntülendi





Çinli mobil telefon üreticisi ZTE'nin iki yeni cihazı ortaya çıktı. ZTE Fransa'nın mobil cihazlardan sorumlu yöneticisi William Chhao ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında henüz duyurulmamış bazı modelleri inceleme fırsatı bulan Frandroid.com sitesi, sene başında resmiyet kazanan, 6.9 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken Grand S'nin yeni bir sürümü ile bütçe dostu Blade serisinin son üyesi Blade G'ye ait ilk görüntüleri ve bazı teknik özellikleri internete sızdırdı. Grand S Flex, 5 inç Full HD ekran, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipset, 13MP kamera ve 2GB sistem belleği gibi üst düzey teknik detaylara sahip olmasına karşın ince tasarım anlayışı uğruna çıkarılamayan 1.780 mAh'lik bi pille donatılan Grand S'nin güç ünitesi yönünden iyileştirilmiş bir versiyonu olarak gelecek. Blade G ise; giriş-orta seviyede ciddi satış rakamları elde eden ZTE'nin Blade serisine mensup yeni ekonomik akıllı telefonu olacak.





2.300 mAh büyüklüğünde bir pilden gücünü alacak Grand S Flex, Avrupa'ya Eylül ayında giriş yapacak. Piyasaya sürüldüğü dönemde Android 4.2 veyahut önümüzdeki haftalarda resmen dağıtılmaya başlayacak 4.3 sürüm numaralı yeni işletim sistemi güncellemesinin orijinal haliyle birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun kasası, Grand S'den 1-2 mm daha kalın olsa da yapı itibarıyla büyük benzerlik gösterecek.

Yaz döneminin sonunda Fransa'daki tüketicilerle buluşacağı bir ZTE Fransa yönetici tarafından beyan edilen Blade G; 4.5 inç büyüklüğünde FWVGA (854 x 480 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekran, 1.2GHz hızında çift çekirdekli Scorpion işlemci ile Adreno 205 GPU'ya sahip 45nm'lik Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 çipset, 512MB sistem belleği, 2000 mAh pil ve Android Jelly Bean işletim sistemini yapısında ihtiva edecek. Giriş seviyeye daha yakın bir donanım profiline sahip olan büyük ekranlı aygıt, Grand S Flex ile birlikte Fransa ve dolayısıyla Avrupa'da satılacağı onaylanan ikinci ZTE modeli oldu. Fransız internet sitesi son olarak, iki hafta önce ön sipariş alımı resmen başlayan Intel Clover Trail+ işlemcili Grand X2 In telefonunun da Fransa'da satılacağını ilan etti. 4.5 inçlik cihaz, Eylül sonunda teknoloji mağazalarında yerini alacak.

http://www.frandroid.com/actualites-generales/144013_nouveautes-zte#more-144013