Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE Grand S Flex ve Blade G görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
11
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE Grand S Flex ve Blade G görüntülendi

Çinli mobil telefon üreticisi ZTE'nin iki yeni cihazı ortaya çıktı. ZTE Fransa'nın mobil cihazlardan sorumlu yöneticisi William Chhao ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında henüz duyurulmamış bazı modelleri inceleme fırsatı bulan Frandroid.com sitesi, sene başında resmiyet kazanan, 6.9 mm'lik kalınlığıyla dikkat çeken Grand S'nin yeni bir sürümü ile bütçe dostu Blade serisinin son üyesi Blade G'ye ait ilk görüntüleri ve bazı teknik özellikleri internete sızdırdı. Grand S Flex, 5 inç Full HD ekran, 1.7GHz hızında dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro çipset, 13MP kamera ve 2GB sistem belleği gibi üst düzey teknik detaylara sahip olmasına karşın ince tasarım anlayışı uğruna çıkarılamayan 1.780 mAh'lik bi pille donatılan Grand S'nin güç ünitesi yönünden iyileştirilmiş bir versiyonu olarak gelecek. Blade G ise; giriş-orta seviyede ciddi satış rakamları elde eden ZTE'nin Blade serisine mensup yeni ekonomik akıllı telefonu olacak. 

2.300 mAh büyüklüğünde bir pilden gücünü alacak Grand S Flex, Avrupa'ya Eylül ayında giriş yapacak. Piyasaya sürüldüğü dönemde Android 4.2 veyahut önümüzdeki haftalarda resmen dağıtılmaya başlayacak 4.3 sürüm numaralı yeni işletim sistemi güncellemesinin orijinal haliyle birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun kasası, Grand S'den 1-2 mm daha kalın olsa da yapı itibarıyla büyük benzerlik gösterecek. 
ZTE Grand S Flex ve Blade G görüntülendi
Yaz döneminin sonunda Fransa'daki tüketicilerle buluşacağı bir ZTE Fransa yönetici tarafından beyan edilen Blade G; 4.5 inç büyüklüğünde FWVGA (854 x 480 piksel) çözünürlüklü dokunmatik ekran, 1.2GHz hızında çift çekirdekli Scorpion işlemci ile Adreno 205 GPU'ya sahip 45nm'lik Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 çipset, 512MB sistem belleği, 2000 mAh pil ve Android Jelly Bean işletim sistemini yapısında ihtiva edecek. Giriş seviyeye daha yakın bir donanım profiline sahip olan büyük ekranlı aygıt, Grand S Flex ile birlikte Fransa ve dolayısıyla Avrupa'da satılacağı onaylanan ikinci ZTE modeli oldu. Fransız internet sitesi son olarak, iki hafta önce ön sipariş alımı resmen başlayan Intel Clover Trail+ işlemcili Grand X2 In telefonunun da Fransa'da satılacağını ilan etti. 4.5 inçlik cihaz, Eylül sonunda teknoloji mağazalarında yerini alacak.  

http://www.frandroid.com/actualites-generales/144013_nouveautes-zte#more-144013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depeche35 6 yıl
ZTE Türkiye de sadece eski birkaç modelini satıyor, bu yeni modelleri uzunca zamandır bizlere layık görmüyor allaha şükür.Model eskidiikten sonra ülkeme geliyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blue Dragon Ready 6 yıl depeche35
depeche35

ZTE Türkiye de sadece eski birkaç modelini satıyor, bu yeni modelleri uzunca zamandır bizlere layık görmüyor allaha şükür.Model eskidiikten sonra ülkeme geliyor...

ZTE Türkiye'ye gelirse "Çin Malı" diye almaz insanımız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Tasarım çok güzel duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imsomnia 6 yıl
blade g yi inanılmaz derecede s2 ye benzettim cihazı banamı öyle geldi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yatalak supermen 6 yıl
Bu zte'nin güncelleme desteği nasıldır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şehr-i Hüzün 6 yıl
Blade G giriş seviyesi donanımsal özelliklerine rağmen tasarımdan ödün vermemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
Qualcomm niye hala s4 pro chipsetini uretmeye devam ediyor bilmem,
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl Psydia
Psydia

Qualcomm niye hala s4 pro chipsetini uretmeye devam ediyor bilmem,

Halen çok talep var çünkü, sony'nin mesela neredeyse tüm orta üst segment modelleri s4.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1161 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
3 etiket daha android zte jelly bean
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl OCZ Vector 256GB SSD Video inceleme 6 yıl Logitech G710+ Mekanik Klavye video inceleme 6 yıl Ses Kartları Geri Döndü "Soundblaster Z - ZX ve ZXR" Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim