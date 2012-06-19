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ZTE Grand X LTE modeli Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi için duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alt segment telefonlarıyla ünlenen ancak bu yıl amiral gemisi modellere ağırlık veren Çinli ZTE firması, 4 çekirdekli ERA modelinden sonra Snapdragon S4 yongalı Grand X LTE modelini Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi için duyurdu.

Modelde 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 işlemcisine yer veriliyor. Grand X LTE için Android 4.0 işletim sistemi, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 720p video kaydı yapan ön kamera, 1900mAh batarya, WiFi, 100MB'a kadar veri indirme hızı şeklinde özellikler açıklanmış. Model; işlemci, grafik birimi ve LTE yongasını tek bir sistem üzerinde topluyor. 

Ekran konusunda bir açıklama yapılmazken, Grand X (Mimosa X) modelindeki 4.3 inçlik 960 x 540 piksellik ekranın bu modelde de yer alması muhtemel.

Güz döneminde piyasaya sürülecek modelin fiyatı şimdilik belli değil. Bunun yanında 1GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 2 işlemci, NVIDIA Icera 450 HSPA+ yongası ve 5MP kameraya sahip Grand X modelinin ülkemizde KVK tarafından piyasaya sunulacağı da gelen haberler arasında.

http://www.engadget.com/2012/06/18/zte-announces-grand-x-lte-for-europe-and-asia-pacific/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
soul calibur 7 yıl
bildiğin galaxy nexus bu
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Pardus Linux 7 yıl
Amiral gemisi için pek iyi tasarıma sahip değil biraz daha keskin hatlara sahip olabilirdi, ölçüleri de belli değil resimde kalın gibi gözüküyor...
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armanatilgan 7 yıl
Galaxy Nexus un tasarımını kopyalamışlar.
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mehmetfahriguven 7 yıl
3GS tasarımı seziyorum.
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tetrajur58 7 yıl
Modelde 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 işlemcisine yer veriliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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