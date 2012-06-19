ZTE Grand X LTE modeli Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi için duyuruldu

Alt segment telefonlarıyla ünlenen ancak bu yıl amiral gemisi modellere ağırlık veren Çinli ZTE firması, 4 çekirdekli ERA modelinden sonra Snapdragon S4 yongalı Grand X LTE modelini Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi için duyurdu.





Modelde 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 işlemcisine yer veriliyor. Grand X LTE için Android 4.0 işletim sistemi, 8MP kamera, 1080p video kaydı, 720p video kaydı yapan ön kamera, 1900mAh batarya, WiFi, 100MB'a kadar veri indirme hızı şeklinde özellikler açıklanmış. Model; işlemci, grafik birimi ve LTE yongasını tek bir sistem üzerinde topluyor.





Ekran konusunda bir açıklama yapılmazken, Grand X (Mimosa X) modelindeki 4.3 inçlik 960 x 540 piksellik ekranın bu modelde de yer alması muhtemel.





Güz döneminde piyasaya sürülecek modelin fiyatı şimdilik belli değil. Bunun yanında 1GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 2 işlemci, NVIDIA Icera 450 HSPA+ yongası ve 5MP kameraya sahip Grand X modelinin ülkemizde KVK tarafından piyasaya sunulacağı da gelen haberler arasında.