ZTE Grand X'in dünya tanıtımı Türkiye'de yapıldı





Uzak doğunun hızla yükselen mobil cihaz üreticilerinden ZTE, bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği duyuru kapsamında Türkiye'nin önde gelen cep telefonu perakendecilerinden KVK ile işbirliği yaparak Live ve Cool modellerini ülkemizde satışa sunduğunu açıkladı.

Avrupa'da yüksek satış rakamları elde eden Live ve Cool'un yanı sıra, ilk olarak Mimosa X adıyla sergilenen ZTE akıllı telefonunun dünya tanıtımı da Türkiye'de yapıldı. Grand X adını alan cihaz; 4.3 inç büyüklüğünde 16 milyon renkli qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.2GHz çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 çipset, 4GB dahili hafıza, 1GB RAM, Dolby Sound, Mobile HD Link, HD ses desteği, 5MP arka kamera, VGA görüntülü görüşme kamerası, HD video çekim desteğine sahip olacak.

Mobil Dünya Kongresi 2012'de gördüğümüz Mimosa X, yeni adıyla Grand X, dün tanıtılan Grand X LTE modelinin 4G iletişim teknolojisini desteklemeyen bir benzeri olarak karşımıza çıkacak. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemli cihaz, KVK POWERED güvencesiyle ilk olarak Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak.

KVK POWERED logosuna sahip olan ZTE'nin Live, Cool ve Grand X akıllı telefonlarını satın alan kullanıcılar, 1 yıl süreyle 24 saat içerisinde servis güvencesi sağlayan Jet Servis hizmeti, garanti dışı arızalarda ücretsiz tamir için Kaza Güvencesi, çalınmalara karşı Anti-Hırsız, kötü amaçlı yazılımlara karşı cihazları koruyacak Mobil Güvenlik uygulaması, Uzaktan Servis ve KVK Bulut uygulamasının 5GB'lik depolama hizmetlerinden yararlanabilecek.





İlk defa Türkiye'de bugünden itibaren satılmaya başlayacak ZTE Grand X ve diğer telefonların oldukça makul fiyatlara sahip olması bekleniyor. KVK Genel Müdürü Özcan Ermiş, bu telefonlardan 500,000 adet satmayı hedeflediklerini bildirmişti. Eğer cihazlar yurtdışındaki ZTE ürünleri ile benzer düzeyde fiyatlandırılırsa planlanan satış rakamlarına ulaşılabilecektir.

ZTE ülkemizde yaptığı duyuruda, ayrıca Grand serisine mensup 3G ve 4G LTE desteğine sahip dört çekirdekli Grand Era modelleri ve Intel işlemcili bir akıllı telefonu yakında tanıtacağını müjdeledi.

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201206/t20120620_313818.html