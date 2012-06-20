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ZTE Grand X'in dünya tanıtımı Türkiye'de yapıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,4b
1
29
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Uzak doğunun hızla yükselen mobil cihaz üreticilerinden ZTE, bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği duyuru kapsamında Türkiye'nin önde gelen cep telefonu perakendecilerinden KVK ile işbirliği yaparak Live ve Cool modellerini ülkemizde satışa sunduğunu açıkladı.
Avrupa'da yüksek satış rakamları elde eden Live ve Cool'un yanı sıra, ilk olarak Mimosa X adıyla sergilenen ZTE akıllı telefonunun dünya tanıtımı da Türkiye'de yapıldı. Grand X adını alan cihaz; 4.3 inç büyüklüğünde 16 milyon renkli qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü ekran, 1.2GHz çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 çipset, 4GB dahili hafıza, 1GB RAM, Dolby Sound, Mobile HD Link, HD ses desteği, 5MP arka kamera, VGA görüntülü görüşme kamerası, HD video çekim desteğine sahip olacak.
Mobil Dünya Kongresi 2012'de gördüğümüz Mimosa X, yeni adıyla Grand X, dün tanıtılan Grand X LTE modelinin 4G iletişim teknolojisini desteklemeyen bir benzeri olarak karşımıza çıkacak. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemli cihaz, KVK POWERED güvencesiyle ilk olarak Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak.
KVK POWERED logosuna sahip olan ZTE'nin Live, Cool ve Grand X akıllı telefonlarını satın alan kullanıcılar, 1 yıl süreyle 24 saat içerisinde servis güvencesi sağlayan Jet Servis hizmeti, garanti dışı arızalarda ücretsiz tamir için Kaza Güvencesi, çalınmalara karşı Anti-Hırsız, kötü amaçlı yazılımlara karşı cihazları koruyacak Mobil Güvenlik uygulaması, Uzaktan Servis ve KVK Bulut uygulamasının 5GB'lik depolama hizmetlerinden yararlanabilecek. 

İlk defa Türkiye'de bugünden itibaren satılmaya başlayacak ZTE Grand X ve diğer telefonların oldukça makul fiyatlara sahip olması bekleniyor. KVK Genel Müdürü Özcan Ermiş, bu telefonlardan 500,000 adet satmayı hedeflediklerini bildirmişti. Eğer cihazlar yurtdışındaki ZTE ürünleri ile benzer düzeyde fiyatlandırılırsa planlanan satış rakamlarına ulaşılabilecektir. 
ZTE ülkemizde yaptığı duyuruda, ayrıca Grand serisine mensup 3G ve 4G LTE desteğine sahip dört çekirdekli Grand Era modelleri ve Intel işlemcili bir akıllı telefonu yakında tanıtacağını müjdeledi.

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201206/t20120620_313818.html Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
Bukalemun
bu ZTE , vodafone ile piyasaya ÇÖP donanımlar sunan , hatta VDF 945 e android 2.2 froyo desteği vermeyen ZTE mi ? gülünç olmuş. yeni cihaz ve yeni umutlar, TEGRA 2

Yalnız şöyle bir durum var bir cihazın üzerine operatör markası basılırsa güncelleme desteği ona göre veriliyor. Benim bildiğim Froyo o aletin orijinal hali için çıkmıştı fakat Vodafone'un yazılım takımı bunu kendi ürününe uygulamamış olabilir. Hiç güncelleme çıkmamış bile olsa adamlar çok ucuza satıyorlar yurtdışında. Ne kadar öderseniz o kadar hizmet görürsünüz.
Bukalemunbu ZTE , vodafone ile piyasaya ÇÖP donanımlar sunan , hatta VDF 945 e android 2.2 froyo desteği vermeyen ZTE mi ? gülünç olmuş. yeni c...
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tientzu1968 7 yıl
Tegra 2 her ne kadar eskide olsa bence hala ihtiyaçlara cevap verebilen ve güçlü bir soc.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OguZMaSTeR 7 yıl
ne zaman satışa çıkar bu cihaz
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babıesrar82 7 yıl
Valla ne olursa olsun bi akıllı telefonun dünya tanıtımının ülkemizde yapılması olaydır. samsungun da s3 için özel lansman yapmış olması süperdi.. Umarım diğer firmalar da böyle atılımlar yapar zira akıllı telefon konusunda insanlarımız inanılmaz ilgili ve harcamaya hazır..
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Pardus Linux 7 yıl
Keşke tanıtımlar fiyatlara da yansısa biraz...
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catastrop 7 yıl
Uygun fiyata çıkarsa, ICS ve 0,2 mhz fazla çift çekirdeği ile Türkiye'de atrix'in pabucunu dama atabilir. Tegra 2, 2010'nun sonunda kullanılmaya başlanan bir işlemcidir. Biraz eskidir ama hızı iyidir, eksiği NEON'a sahip olmamasıdır. Bu yüzden medya dosyalarında codec desteğini azdır.
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seksanddirt 7 yıl
2GB da ROM u vardı sanırım. Fiyatının muadillerinden %20 daha düşük olacağı söylenmiş. Sanırım 700 Tl civarı olacak.
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Bukalemun 7 yıl catastrop
catastrop

Uygun fiyata çıkarsa, ICS ve 0,2 mhz fazla çift çekirdeği ile Türkiye'de atrix'in pabucunu dama atabilir. Tegra 2, 2010'nun sonunda kullanılmaya başlanan bir işlemcidir. Biraz eskidir ama hızı iyidir, eksiği NEON'a sahip olmamasıdır. Bu yüzden medya dosyalarında codec desteğini azdır.

Sanırım atrix in paylaşım ( 2 yıllık cihaz ) durumu , google nin mobil bölümü satın alması . donanım olarak HDMI - PARMAK İZİ OKUYUCU desteği ve sanırım 1080p video çekmesi , GÜCEL 2012 ORTASINDA çıkan bu cihaz için her zaman sadece alternatif olabilir , TRKCELL in huwaei vision fiyatı da yükske diye hatırlıyorum , inşallah dediğiniz gibi olur diyelim, sonuçta alacak insanları düşünerek yazıyoruz burada cihaz üretilmiş - gelmiş - kötülemenin anlamı yok.
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Saint BigJon 7 yıl
ZTE potansiyeli olan bi firma ..Uzak doğudan gelip neredeyse adı hiç duyulmamış bi firmayı Avrupa pazarına sokma çabaları gerçekten cesaret isteyen bi adım.Bu arada ''Vodafone 945'e 2.2 froyo yu vermeyen ZTE mi ? '' gibi yorumlar olmuş,o tamamen Vodafone dan kaynaklı,şuan Vdf 945 kullanıcısıyım ama telde 2.3.7 yüklü ;) 4.0 bile çıkmış durumda ..umarım hedeflediği başarıya ulaşır.Ne de olsa rekabet her zaman tüketiciye yarar ;)
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Bukalemun 7 yıl Saint BigJon
emrecanya

ZTE potansiyeli olan bi firma ..Uzak doğudan gelip neredeyse adı hiç duyulmamış bi firmayı Avrupa pazarına sokma çabaları gerçekten cesaret isteyen bi adım.Bu arada ''Vodafone 945'e 2.2 froyo yu vermeyen ZTE mi ? '' gibi yorumlar olmuş,o tamamen Vodafone dan kaynaklı,şuan Vdf 945 kullanıcısıyım ama telde 2.3.7 yüklü ;) 4.0 bile çıkmış durumda ..umarım hedeflediği başarıya ulaşır.Ne de olsa rekabet her zaman tüketiciye yarar ;)

VDF 945 i kaç yıldır kullanıyorsun bilmiyorum ama KAMPANYA ile İLK alanlardanım , önce +1 TL den sonra +10 tl satan vodafone ve cihazın ZTE + VODAFONE den kaynaklı ROM desteği olmamasıda ayrı bir konu , VDF 945 kullanıp vodafone - 945 i ÖVEN ilk kez görüyorum :)) ( ki üyeliğinde " ER " ) .

vdf 945 1,5 yıl sonra , farklı ( ydışı kaynaklı ) insanların çabası ile 2.2 froyo sürümüne kavuştu ( gerçi vodafone 3g+ desteği sorunu vardı ) , sonrada 2.3.7 geldi ise de SORUNLU ve inşallah düzelir ( bunu mağdur olan insanlar için söylüyurum ) 5mp kameradan o görüntüyü alıp , o ekran ile HALEN övünüyor , BAŞKASININ çıkardığı ( driver ları internete vermediler ki rom yapılamamasının nedni budur ) custom rom ile yoluna devam ettiğini de AYRINTILI yazmış olsanız keşke !!!
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DH Misafiri 7 yıl
Motorola atrix den çok daha ucuz deilse ,ki pek sanmam, boşuna gelmiş :D
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symbiat 7 yıl
Bukalemun
TEGRA 2 eski bir teknoloji ve zaten TR da satılan MOTOROLA ATRIX ( google ninde alımı oldu bu yıl ) 2-3 aydır piyasada yeterli doygunluğu sağladı. HUWAİE nin fiyatına ve donanımına bakarsak ÇOK İYİ son kullanıcı fiyatı sunması gerek ( özellikle +100tl ydışı bedeli eklenmesinin avantajını yakalarsa ) ki satılsın - değerlendirilsin. Şuanda operatörlerin CİHAZ KAMPANYALARI bilmeyenler için , ben avantaj göremiyorum.

Aynen ben yazacaktım siz erken davranmışsınız. Alet bildiğiniz atrix klonu. Ama yinede rekabetçi bir fiyat olursa başarılı olabilir diye düşünüyorum.
Tegra 2 her ne kadar eskide olsa bence hala ihtiyaçlara cevap verebilen ve güçlü bir soc.
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aykut.. 7 yıl symbiat
symbiat

Bukalemun

TEGRA 2 eski bir teknoloji ve zaten TR da satılan MOTOROLA ATRIX ( google ninde alımı oldu bu yıl ) 2-3 aydır piyasada yeterli doygunluğu sağladı. HUWAİE nin fiyatına ve donanımına bakarsak ÇOK İYİ son kullanıcı fiyatı sunması gerek ( özellikle +100tl ydışı bedeli eklenmesinin avantajını yakalarsa ) ki satılsın - değerlendirilsin. Şuanda operatörlerin CİHAZ KAMPANYALARI bilmeyenler için , ben avantaj göremiyorum.


Aynen ben yazacaktım siz erken davranmışsınız. Alet bildiğiniz atrix klonu. Ama yinede rekabetçi bir fiyat olursa başarılı olabilir diye düşünüyorum.

Tegra 2 her ne kadar eskide olsa bence hala ihtiyaçlara cevap verebilen ve güçlü bir soc.

bu tegra 2 ne zaman çıktı ? çokmu eski bi işlemci ?
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kir-pi 7 yıl
Bukalemun
bu ZTE , vodafone ile piyasaya ÇÖP donanımlar sunan , hatta VDF 945 e android 2.2 froyo desteği vermeyen ZTE mi ? gülünç olmuş. yeni cihaz ve yeni umutlar, TEGRA 2

Siz bilmessiniz belki ama vdf945'te biz android 2.3.7 çalıştırıyoruz, 4.0.4'sürümününde birkaç eksiği kaldı ve bu telefonun sıfırı 300 lira daha ne bekliyorsunki bu fiyata biraz mantıklı olmak gerek yani varsa 300 liraya bu özellikte ve arkasındaki geliştirici kitlesi büyük olan bir telefon söyle bilelim.
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Bukalemun 7 yıl
@ aykut
TEGRA 2 eski bir teknoloji ve zaten TR da satılan MOTOROLA ATRIX ( google ninde alımı oldu bu yıl ) 2-3 aydır piyasada yeterli doygunluğu sağladı. HUWAİE nin fiyatına ve donanımına bakarsak ÇOK İYİ son kullanıcı fiyatı sunması gerek ( özellikle +100tl ydışı bedeli eklenmesinin avantajını yakalarsa ) ki satılsın - değerlendirilsin. Şuanda operatörlerin CİHAZ KAMPANYALARI bilmeyenler için , ben avantaj göremiyorum.
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Bilal Akgündüz 7 yıl
web101
Bilal bey asıl benim beklediğim SONY nin bu ay yapacağı tanıtım organizasyon tarihiyle ilgili bilginiz varmı acaba şimdiden TEŞEKKÜRLER

Tanıtım bugün Singapur'daki CommunicAsia 2012'de başladı. Xperia tipo, xperia go, xperia acro s, vsvs modelleri sergilendi. Tabi şuan için yeni birşey yok, fakat Xperia GX'in uluslararası versiyonu duyurulacak deniyor. Bakalım inşallah olur.
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