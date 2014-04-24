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ZTE Nubia X6 Mini modeli mini konseptini yeniden tanımlayabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Nubia X6 Mini modeli mini konseptini yeniden tanımlayabilir

Bir süre önce iddialı 6.44 inçlik amiral gemi modeli Nubia X6'yı lanse eden Çinli ZTE, görünüşe bakılırsa mini kavramını alt üst edecek yeni bir akıllı telefon modelinin hazırlıklarını yapıyor.

Çin'den gelen bilgilere göre ZTE Nubia X6 mini modeli tam tamına 5.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Genelde mini akıllı telefonların 4.7 inçlik ekran boyutuna kadar çıktığına şahit olmuştuk. Bu bakımdan Nubia X6 mini bir ilke de imza atıyor. 

Mini kavramının sadece sözde kaldığı Nubia X6 mini, Full HD ekran çözünürlüğü ile abisinden geri kalmayacağını da göstermiş oluyor. Cihazda bunun haricinde 4G/4G LTE, Android 4.4 işletim sistemi ve Nubia 2.1 kullanıcı arayüzü özellikleri yer alıyor. Ancak işlemci, RAM ve batarya konusunda herhangi bir detay yok. 

ZTE'nin amiral gemi modeli Nubia X6'da ise 6.44 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte ön ve arka kamera gibi özellikler mevcuttu. 

ZTE Nubia X6 Mini modelinin 528$ civarında bir fiyat ile satılacağı belirtiliyor. Bu haliyle pek çok amiral gemi modeli ile aynı fiyat seviyesine çıkmış durumda. Cihazın satış tarihi ise bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/04/ztes-nubia-x6-mini-gets-leaked-redefines-term-mini.html Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
İnsanların elleri de büyümeli artık
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Elsa 5 yıl
Böyle giderse amiral gemiler minumum 5.7inç Phablet'ler 10.1 olma yolunda
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keskin53 5 yıl
tr ye gelmez
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reshrap 5 yıl
tamam, eli büyük biriyim, lumia 1320 kullanıyorum 6 inç. ama yine telefonlar büyümesin bu kadar be abi.
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1BilimAdamı 5 yıl
Bu çindekiler 2 buçuk metre falanda mı telefon küçük geliyor yoksa benim mi ellerim küçük
5.2 inç!lik mini
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matmuhendisi 5 yıl
Mini modelini 5.2" lik ekraniyla yeniden tanimlamis zaten
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
İnsanların elleri de büyümeli artık
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xSwindLer 5 yıl
Türkiye'ye gelmedikten sonra anca bu haberleri okuruz biz
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3qzotix 5 yıl
Yakında çakma Çin telefonları yerine Çin çakması sözünü çok duyacak gibiyiz. Tasarım olarak samsung iphone ile yarışabilecek tasarımlar geliştiriyorlar.
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depeche35 5 yıl
ZTE Türkiye keşke bu modeli getirse.... ZTE 'nin Türkiyede sattığı modeller çok demode malesef.
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mert1907 5 yıl
Mini sadece kullanılan bi isim anladığımız mini ile bi alakası yok.
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Blood Money 5 yıl
Tasarım harika.
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