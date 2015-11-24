ZTE Nubia Z11 kavisli ekranla gelecek





Nubia ismi ile üst seviye akıllı telefon segmentinde mücadele eden ZTE, yıllardır seriyi bozmadan yoluna devam ediyor. Nubia Z7 ve Nubia Z9 serisinden sonra şimdi de Nubiz Z11 serisi gündemde.





Serisi firma için de bir ilk olacak zira sızan bilgilere göre Nubia Z11 kavisli ekran teknolojisi barındırıyor. Bununla birlikte Galaxy S7 Edge modelindekinin aksine BlackBerry Priv modelinde olduğu gibi çok ince bir kavis mevcut. Bu kısımda çeşitli bildirimler sergilenebiliyor.





5.2 inçlik 2K çözünürlüğündeki bu ekranda arc Refractive Conduction (aRC) adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Arayüzde koyu temalar kullanılarak kavis kısmı sanki çerçevesiz bir ekran hissiyatı vermeye çalışıyor. Nubia Z9 modelinde de koyu temalar kullanılarak ince çerçeve sanki yokmuş gibi gösteriliyordu.





Cihazın diğer bir özelliği FIT (Frame Interactive Technology) teknolojisi. Yine Nubia Z9 modelinde kullanılan bu teknolojide kullanıcı telefonun sağ veya sol kenarlarını çeşitli şekillerde tutarak atanmış fonksiyonların çalışmasını sağlayabiliyor. Örneğin elini kenardan aşağı doğru kaydırarak ekranı kapatabiliyor veya çerçeveyi sıkarak ekran görüntüsü alabiliyor.





Bunun haricinde cihazda Snapdragon 820 yongaseti, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP çözünürlüğünde ön kamera, 128GB'a kadar depolama kapasitesi gibi özellikler olacağı ifade ediliyor ancak bunlar için 2016 yılının ilk aylarını beklemek gerekecek.





Nubia serisi hali hazırda tasarımı olsun, donanımı olsun dolu dolu denebilecek tarzda modellerden oluşmaktaydı. Nubia Z11 ile seriye ayrı bir hava katılırken, ZTE'nin akıllı telefon pazarındaki varlığının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Kavisli ekranın bildirim kısmına yönelik yazılım ekosistemi sağlam oluşturulursa Nubia Z11 rakiplerinden farklılaşabilir.

http://www.phonearena.com/news/Renders-of-bezel-less-ZTE-Nubia-Z11-surface-device-features-5.2-inch-QHD-screen-SD-820-4GB-RAM_id76020