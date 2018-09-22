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ZTE Nubia Z18S’in özellikleri TENAA’da listelendi

ZTE'nin yakın gelecekte tanıtacağı çift ekranlı akıllı telefonu Nubia Z18S'in teknik özellikleri TENAA'da listelendi. Cihazın teknik özellikleri ve görüntüleri haberimizde.
8 ay
4,5b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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ZTE Nubia Z18S’in özellikleri TENAA’da listelendi
Geçtiğimiz günlerde Nubia Z18’i piyasaya sürmüş olan ZTE, yakın gelecekte ise çift ekranıyla dikkat çeken Nubia Z18S’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın video görüntüleri birkaç gün önce sızdırılmıştı, teknik özellikleri ise bugün TENAA üzerinden listelendi.
Nubia Z18S’in teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak; cihaz, bir tanesi 6.26 inç genişliğinde, 1080 x 2280 çözünürlüğe sahip LCD, diğeri 5.1 inç genişliğinde, 720 x 1520 çözünürlüğe sahip OLED olmak üzere 2 farklı ekrana sahip. Son günlerde çift ekranlı akıllı telefonlar görmeye alışkınız ancak Nubia Z18S alışılagelmişin dışında olarak cihazın daha küçük olan ekranı, diğer çift ekranlı telefonların küçük ekranlarından daha geniş. 
Gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan cihaz, 6 GB/8 GB’lık iki farklı RAM seçeneğine ve 64 GB/ 128 GB’lık iki farklı dahili depolama seçeneğine sahip. Z18S, bir tanesi 24MP, bir tanesi 16 MP olmak üzere 2 kamera sensörüne sahip ve bunlar küçük olan ekranda konumlandırılmış durumda. Hızlı şarj desteğine sahip 3800 mAh gücünde oldukça iddialı bir bataryayla karşımıza çıkan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacak.
Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise şu an için büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
  • Ekran 1: 6.26 inç,1080 x 2280 piksel çözünürlük, LCD
  • Ekran 2: 5.1 inç, 720 x 1520 piksel çözünürlük, OLED 
  • RAM: 6 GB / 8 GB 
  • Depolama: 64 GB / 128 GB 
  • Kamera: 16 Megapiksel ve 24 MP
  • Pil: 3800 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Renk Seçenekleri: Siyah ve altın sarısı
  • Ağırlık: 178 gram

https://www.gsmarena.com/dual_display_nubia_z18s_pops_up_on_tenaa-news-33406.php Yorum Yaz
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Lova 8 ay en beğenilen ozeba
Öndeki selfie kamerasını kaldırıp öndeki çerçeveleri azaltmak. Arkadaki ekran sayesinde ana kamerayı selfie kamerası olarak kullanabileceksin.
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kalpsiz_dj 7 ay
bu telefon cinlilerin kendi amiral gemisi ve tüm telefonlara kafa tutacak ozelliklere güce sahip ben z17 kullandım gerçekden cok güzel iş başarıyorlar ikinci ekranın olma sebebi bence kücük işleri o ekranda yapıp daha az enerji tüketerek şarjı uzun gitmesi ve selfie kamerasına ihtiyac duyulduğunda hem flash patlatarak gece cekimleri mükemmel olcak hemde daha kaiiteli selfie cekilmiş olacaksınız ayrıca oyle bi kamer ayapmıslarki ne not9 ne xs hepsini ezip gecicek
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volga tuygun 7 ay
İşin esprisini hala çözemedim ??? 2. ekran ne işe yarıyor?
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ozeba 8 ay
Bu telefonu üretmekteki amaç nedir acaba açıklayabilecek olan var mı? Hani bi tarafı e-ink ekran olsa, şarj yemeden bildirimleri saati hava durumunu vs gösterse daima anlarım ama bu nedir?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Lova 8 ay ozeba
Öndeki selfie kamerasını kaldırıp öndeki çerçeveleri azaltmak. Arkadaki ekran sayesinde ana kamerayı selfie kamerası olarak kullanabileceksin.
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