ZTE Nubia Z18S’in özellikleri TENAA’da listelendi

Geçtiğimiz günlerde Nubia Z18’i piyasaya sürmüş olan ZTE, yakın gelecekte ise çift ekranıyla dikkat çeken Nubia Z18S’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın video görüntüleri birkaç gün önce sızdırılmıştı, teknik özellikleri ise bugün TENAA üzerinden listelendi.

Nubia Z18S’in teknik özelliklerinden birazcık söz edecek olursak; cihaz, bir tanesi 6.26 inç genişliğinde, 1080 x 2280 çözünürlüğe sahip LCD, diğeri 5.1 inç genişliğinde, 720 x 1520 çözünürlüğe sahip OLED olmak üzere 2 farklı ekrana sahip. Son günlerde çift ekranlı akıllı telefonlar görmeye alışkınız ancak Nubia Z18S alışılagelmişin dışında olarak cihazın daha küçük olan ekranı, diğer çift ekranlı telefonların küçük ekranlarından daha geniş.

Gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan cihaz, 6 GB/8 GB’lık iki farklı RAM seçeneğine ve 64 GB/ 128 GB’lık iki farklı dahili depolama seçeneğine sahip. Z18S, bir tanesi 24MP, bir tanesi 16 MP olmak üzere 2 kamera sensörüne sahip ve bunlar küçük olan ekranda konumlandırılmış durumda. Hızlı şarj desteğine sahip 3800 mAh gücünde oldukça iddialı bir bataryayla karşımıza çıkan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacak.

Cihaz Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Ekran 1: 6.26 inç,1080 x 2280 piksel çözünürlük, LCD

6.26 inç,1080 x 2280 piksel çözünürlük, LCD Ekran 2: 5.1 inç, 720 x 1520 piksel çözünürlük, OLED

5.1 inç, 720 x 1520 piksel çözünürlük, OLED RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Kamera: 16 Megapiksel ve 24 MP

16 Megapiksel ve 24 MP Pil: 3800 mAh

3800 mAh İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Renk Seçenekleri: Siyah ve altın sarısı

Siyah ve altın sarısı Ağırlık: 178 gram

https://www.gsmarena.com/dual_display_nubia_z18s_pops_up_on_tenaa-news-33406.php

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Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği ise şu an için büyük bir merak konusu.