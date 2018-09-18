Çift ekranlı ZTE nubia Z18S videoda göründü

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı ZTE nubia Z18'in ardından şimdi de nubia Z18S modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni yayınlanan bir videoda cihazın arkasında da büyük bir ikinci ekranın yer aldığı görülüyor.

Arka ekran oldukça büyük

ZTE nubia Z18S'in arka panelinde yer alan ekranın Meizu Pro 7'nin sahip olduğu ekrandan oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu ekran telefonun arabirimini çalıştırmak için yeterince büyük. Cihazın bu ikinci ekranının faydalarını ise ön kamera ve dolayısı ile çentik olmaması ve kamera uygulamasını açarak büyük bir vizör elde edebilmeniz olarak açıklayabiliriz.

https://www.youtube.com/watch?v=p3mzYRRoV2M

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Dikkat çeken bir başka detay ise, cihazın yan tarafına yerleştirilmiş olması. Çünkü cihazın arka paneli, büyük ekran, kamera ve flaş yerleşimi ile. Ayrıca arka ekranın "" fonksiyonuna sahip olacağı ve çağrı, mesaj, bildirim, hava durumu gibi bilgileri ekran kapalıyken de göstereceği belirtiliyor.