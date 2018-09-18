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Çift ekranlı ZTE nubia Z18S videoda göründü

Akıllı telefon üreticisi ZTE geçtiğmiz hafta yüzde %91.8 ekran gövde oranı sunan Nubia Z18'i piyasaya sürmüştü. Şimdi ise çift ekranı ile dikkat çeken Z18S'in video görüntüleri ortaya çıktı.
8 ay
2,5b
1
6
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı ZTE nubia Z18'in ardından şimdi de nubia Z18S modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni yayınlanan bir videoda cihazın arkasında da büyük bir ikinci ekranın yer aldığı görülüyor.

Arka ekran oldukça büyük 

ZTE nubia Z18S'in arka panelinde yer alan ekranın Meizu Pro 7'nin sahip olduğu ekrandan oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu ekran telefonun arabirimini çalıştırmak için yeterince büyük. Cihazın bu ikinci ekranının faydalarını ise ön kamera ve dolayısı ile çentik olmaması ve kamera uygulamasını açarak büyük bir vizör elde edebilmeniz olarak açıklayabiliriz.
Dikkat çeken bir başka detay ise parmak izi okuyucunun, cihazın yan tarafına yerleştirilmiş olması. Çünkü cihazın arka paneli, büyük ekran, kamera ve flaş yerleşimi ile oldukça kalabalık. Ayrıca arka ekranın "Always On" fonksiyonuna sahip olacağı ve çağrı, mesaj, bildirim, hava durumu gibi bilgileri ekran kapalıyken de göstereceği belirtiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=p3mzYRRoV2M Yorum Yaz
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ceo-tr 8 ay
yere düşüp iki ekran da kırılırsa otur ağla. gerçi teki bile kırılsa dolar kurundan dolayı yine ağla. hatta düşünce ikiside kırılmasa dolar kurundan yine ağla.
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OverClocK1ng 8 ay
Bence 2. ekran e-ink olmalı ve pil az harcanmak istendiğinde kullanılarak uzun bi kullanım ömrü sağlayabilmeli.
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Lova 8 ay OverClocK1ng
İyi de bir ekran açıkken diğeri açılamıyor ki görünüşe göre. Anlık tek ekran kullanılıyorsa ki istesen de iki ekranı kullanamazsın, neden fazla pil harcasın? Özellikle bir ekrana güç gidiyorken diğerine gitmiyorsa kesinlikle çok mantıklı bir çözüm bence. Aynı zamanda farklı da günümüz bütün telefonlarından. Bir de e-ink ekrandan nasıl fotoğraf çekeceksin? Asıl amaç anladığım kadarıyla öndeki selfie kamerasını kaldırıp arkadaki kamerayı aynı zamanda selfie kamerası olarak kullanmak.
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Johan Elmander 8 ay
Mis gibi cihaz, yotaphone gibi e ink olmaması bence daha iyi.
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dede17 8 ay
Kusura bakmayın çinli kardeşler de sizde hiç bir şeye sürülecek akıl yok
adamlarda üretim kabiliyeti var ama nihai istek ve duygulara hitap etme yok
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dede17 8 ay
Yok daha neler biraz kafanız basında en ink ekran yapsaydınız bari hem pil konusunda tercihen işe yarardı hemde ön kamera zaten işlevsel olurdu mesele kare uygun bir şekilde oturtmaksa
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