ZTE Nubia Z5S ve Nubia Z5S mini Çin'de 2.5 milyon ön sipariş aldı





Çinli akıllı telefon devi ZTE'nin kısa süre önce lanse ettiği amiral gemi modeli Nubia Z5S ve mini versiyonu Z5S mini akıllı telefonları ilk olarak kendi memleketinde ön siparişe başlamıştı.





Son dönemde özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin rekor ürün satışına ZTE de katıldı. Nubia Z5S ve Z5S mini akıllı telefonları 2.5 milyon ön sipariş alarak yeni bir rekor kırdı. Önceki rekor Xiaomi'ye aitti. Dikkat çekici diğer bir bilgi ise ön siparişin sadece tek bir e-ticaret sitesinden alınmış olması.





ZTE rakamlardan oldukça memnuniyet duyarken, Z5S modelinde yer alan optik imaj dengeleme - OIS destekli kamera ile Çin'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve tüketicinin de büyük bir ilgi gösterdiğini belirtiyor.





ZTE'nin amiral gemi modeli Z5S'te 5 inçlik Full HD IGZO ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 13MP OIS destekli 4K çekebilen kamera yer alırken, Z5S mini modelinde ise 4.7 inçlik 720p IGZO ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özelliklere yer veriliyor.





Önemli özelliklerine karşın Z5S modeli 330$ iken, Z5S mini modeli ise 250$ fiyat etiketine sahip. Modellerin gelecek yıl global pazara çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/ZTEs-Nubia-Z5S-and-Z5S-mini-attract-a-record-2.5-million-pre-orders-in-its-homeland_id50152