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ZTE Nubia Z5S ve Nubia Z5S mini Çin'de 2.5 milyon ön sipariş aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Nubia Z5S ve Nubia Z5S mini Çin'de 2.5 milyon ön sipariş aldı

Çinli akıllı telefon devi ZTE'nin kısa süre önce lanse ettiği amiral gemi modeli Nubia Z5S ve mini versiyonu Z5S mini akıllı telefonları ilk olarak kendi memleketinde ön siparişe başlamıştı.

Son dönemde özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin rekor ürün satışına ZTE de katıldı. Nubia Z5S ve Z5S mini akıllı telefonları 2.5 milyon ön sipariş alarak yeni bir rekor kırdı. Önceki rekor Xiaomi'ye aitti. Dikkat çekici diğer bir bilgi ise ön siparişin sadece tek bir e-ticaret sitesinden alınmış olması.

ZTE rakamlardan oldukça memnuniyet duyarken, Z5S modelinde yer alan optik imaj dengeleme - OIS destekli kamera ile Çin'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve tüketicinin de büyük bir ilgi gösterdiğini belirtiyor. 

ZTE'nin amiral gemi modeli Z5S'te 5 inçlik Full HD IGZO ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 13MP OIS destekli 4K çekebilen kamera yer alırken, Z5S mini modelinde ise 4.7 inçlik 720p IGZO ekran, Snapdragon 600 yongaseti, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özelliklere yer veriliyor.

Önemli özelliklerine karşın Z5S modeli 330$ iken, Z5S mini modeli ise 250$ fiyat etiketine sahip. Modellerin gelecek yıl global pazara çıkması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/ZTEs-Nubia-Z5S-and-Z5S-mini-attract-a-record-2.5-million-pre-orders-in-its-homeland_id50152 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen crashris
crashris
Telpa ve General Mobile duy sesimiziiii :) bu telefonu bu piyasaya getirin en önden ben alırım. ve sizde türkiyenin önce geleni olursunuz bizden söylemesi

Sen ve sizler zte yi merdiven altı bir üretici zannettiniz galiba?
crashrisTelpa ve General Mobile duy sesimiziiii :) bu telefonu bu piyasaya getirin en önden ben alırım. ve sizde türkiyenin önce geleni olursu...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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crashris 5 yıl
Telpa ve General Mobile duy sesimiziiii :) bu telefonu bu piyasaya getirin en önden ben alırım. ve sizde türkiyenin önce geleni olursunuz bizden söylemesi
1 Yanıt Yanıtla +7
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cinli turistin birinde zte nubia 5 görmüştüm biraz kurcaladım hd ekran kamerası falan telefon mest etmişti beni cinliler bu işi biliyor
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DaRKFoRCeS 5 yıl
çin den replika telefonlar gelir millet bu ucuz maletme alışkanlığı varken üst düzey cihaz göndermezler.
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espial 5 yıl
ZTE burada KVK tarafından getiriliyor. Bu söylenen fiyatı geçin 500 dolara varır buradaki fiyat.
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LegendMen 5 yıl
İGZO PANELE YAKIŞIR 4K...
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keskin53 5 yıl
discovery fiyat konusunda rakip cıksa guzel olur
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ВAВA 5 yıl
Çok zarif bir tasarımı var.
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diplomalıamele 5 yıl
miniye bak, mübarek amiral gemi gibi.
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wolf silver 5 yıl
Bizde de bu fiyata piyasaya çıksın bizde 2.5 milyon siparis veririz :D :D telefon özelliklerine göre çok çok ucuz.hatta sudan ucuz diyebilirim.
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forumlarabak 5 yıl
Çinde 2.5 milyon sipariş alır elbette.
Dünyanın yarısı orda, normal.
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DH Misafiri 5 yıl
Bircok arkadas ulkemızde de söyle olsa boyle olsa felan demısler :)
Arkadaslar gecen hafta HUAWEI ASCEND MATE 6.1 inc ekran,1.5ghz 4 cekirdekli işlemci,2 gb ram ve en güzeli 3 g acık iken yogun kullanımda 2 gün batarya ömürlü telefon 899 liraya aldım :) 330 dolarlık telefon Turkiye ye geldiğinde zaten vergiler,kayıt,Turkiye pazara giriş maliyeti felan derken zaten 1000 tl nin üzerinde olacak.Mevcutta satışda daha iyisi var zaten.
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ardaalisahin 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bircok arkadas ulkemızde de söyle olsa boyle olsa felan demısler :)
Arkadaslar gecen hafta HUAWEI ASCEND MATE 6.1 inc ekran,1.5ghz 4 cekirdekli işlemci,2 gb ram ve en güzeli 3 g acık iken yogun kullanımda 2 gün batarya ömürlü telefon 899 liraya aldım :) 330 dolarlık telefon Turkiye ye geldiğinde zaten vergiler,kayıt,Turkiye pazara giriş maliyeti felan derken zaten 1000 tl nin üzerinde olacak.Mevcutta satışda daha iyisi var zaten.

daha iyisi mi
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crashris 5 yıl
Telpa ve General Mobile duy sesimiziiii :) bu telefonu bu piyasaya getirin en önden ben alırım. ve sizde türkiyenin önce geleni olursunuz bizden söylemesi
1 Yanıt Yanıtla +7
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Be All My Sins Remembered 5 yıl crashris
crashris
Telpa ve General Mobile duy sesimiziiii :) bu telefonu bu piyasaya getirin en önden ben alırım. ve sizde türkiyenin önce geleni olursunuz bizden söylemesi

Sen ve sizler zte yi merdiven altı bir üretici zannettiniz galiba?
1 Yanıt Yanıtla +8
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