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ZTE Nubia Z7 NBA özel versiyonu internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Nubia Z7 NBA özel versiyonu internete sızdı

Çinli ZTE'nin akıllı telefon modellerini daha iyi tanıtmak adına dünyanın en iyi basketbol ligi olarak görülen NBA takımlarından Houston Rockets ile bir ortaklık imzalamasının ardından yeni amiral gemi modelinin görseli de internete sızdırıldı.

Nubia Z7 NBA Edition olarak adlandırılan amiral gemi modeli arka kısmında NBA logosu ile dikkat çekiyor. Bir NBA yıldızı da modelin tanıtım elçisi olacak. Ayrıca Houston Rockets'ın resmi akıllı telefonu da ZTE tarafından sağlanacak. 

Ortaklık nedeniyle Nubia Z7 amiral gemi modelinin ilk olarak ABD'de ardından da global pazarda satışa sunulması bekleniyor. ZTE satışlarını artırabilmek adına ABD pazarına daha fazla ağırlık vereceğini daha önce duyurmuştu.

Yılın başlarından bu yana zaman zaman sızıntılarını sizlerle paylaştığımız Nubia Z7 modelinde net olarak ne tür bir donanım sunulacağı bilinmiyor. Ancak 6.3 inçlik bir ekran ve Snapdragon 800 yongasetinin bulunacağı tahmin ediliyor. 

http://www.gizmochina.com/2013/10/12/the-new-zte-nubia-z7-nba-edition-is-leaked/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Telefonun sırtı var yüzü yok çıkmaya, Yüzü nerede bunun? yüzsüzlüğün bu kadarı pes.
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umutaltdag 6 yıl
''HARİKA'' olmamış!
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Evivva 6 yıl
Dwight Howard ya da Jeremy Lin
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iboocum 6 yıl
6.3 ne yaa kim kullanacak onu diyordum taa ki aklıma Houston geldi Ömer ve Howarda az bile 6.3inç :D
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sniko1 6 yıl
ZTE ne yaparsa yapsın bence Çin harici başarıya ulaşamaz.Birincisi Çinli olma durumu.İkincisi ise isimleri.Huawei,coldpad,alcatel vs. bu marka telefonlara asla sahip olmak istemem.Gerçi ZTE isim bakımından HTC ye benziyor ama burda logo tasarımı da önemli.
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depeche35 6 yıl
"ZTE Türkiye" uyan da bize birşeyler sun artık !!!!!
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