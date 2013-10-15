ZTE Nubia Z7 NBA özel versiyonu internete sızdı





Çinli ZTE'nin akıllı telefon modellerini daha iyi tanıtmak adına dünyanın en iyi basketbol ligi olarak görülen NBA takımlarından Houston Rockets ile bir ortaklık imzalamasının ardından yeni amiral gemi modelinin görseli de internete sızdırıldı.





Nubia Z7 NBA Edition olarak adlandırılan amiral gemi modeli arka kısmında NBA logosu ile dikkat çekiyor. Bir NBA yıldızı da modelin tanıtım elçisi olacak. Ayrıca Houston Rockets'ın resmi akıllı telefonu da ZTE tarafından sağlanacak.





Ortaklık nedeniyle Nubia Z7 amiral gemi modelinin ilk olarak ABD'de ardından da global pazarda satışa sunulması bekleniyor. ZTE satışlarını artırabilmek adına ABD pazarına daha fazla ağırlık vereceğini daha önce duyurmuştu.





Yılın başlarından bu yana zaman zaman sızıntılarını sizlerle paylaştığımız Nubia Z7 modelinde net olarak ne tür bir donanım sunulacağı bilinmiyor. Ancak 6.3 inçlik bir ekran ve Snapdragon 800 yongasetinin bulunacağı tahmin ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2013/10/12/the-new-zte-nubia-z7-nba-edition-is-leaked/