ZTE, Nubia Z9 için en ilginç davetiyelerden birine imza attı

Yeni ürünlerinin lansman etkinlikleri için basın ve yayın kuruluşlarına davetiye gönderen üreticiler zaman zaman ilginç konseptlere imza atıyor. Haftaya yeni amiral gemi modeli Nubia Z9'u tanıtacak olan ZTE buna son örnek oldu.

Gönderilen davetiyelerde standart karton davetiye haricinde bazı ilginç hediyeler mevcut. Bunlardan birisi yeni modele ait olduğu sanılan büyük bir metal arka kapak. ZTE bu kapakla muhtemelen metal kasalı Nubia Z9 Max phablet modeline işarette bulunuyor.

Diğer bir hediye ise metal tripod ayaklık. Nubia logosu bulunan bu ayaklık Z9 serisi için geliştirilmiş ve muhtemelen serinin gelişmiş kamera özelliklerine atıfta bulunuyor. Son hediye ise lens aksesuarı. Nubia Z9 modelinin farklı lens aksesuarları ile geleceği iddia ediliyordu. 10x yakınlaştırma, makro ve balık gözü lenslerden oluşan bu paket bunun ispatı oluyor. Bu aksesuarların cihazlar satışa çıktığında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Lansmanda Nubia Z9, Nubia Z9 Max ve Nubia Z9 mini modellerinin tanıtılması bekleniyor. Mevcut amiral gemi modeli Nubia Z7, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran ve 3GB RAM ile çıtayı oldukça yukarı çekmişti. Nubia Z9 modelinin de benzer özellikleri devam ettireceği tahmin ediliyor. Ancak ekranın 5.2 inç olması ihtimali mevcut. Yongaseti olarak ise tercih Snapdragon 810'dan yana olacak. Bununla birlikte Nubia Z9 Max modelinin de 5.5 inçlik ekran kullanacağı belirtiliyor.









http://www.phonearena.com/news/Ostentatious-invitation-box-for-ZTEs-Nubia-Z9-announcement-event-must-cost-a-small-fortune_id67443