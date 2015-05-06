ZTE Nubia Z9 modeli de 4GB RAM trendine katılıyor

Uzun süredir amiral gemi modeli konusunda sessiz kalan Çinli elektronik devi ZTE, nihayet merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Nubia Z9'u lanse etti. Aslında Nuba Z9 mini ve Max modelleri daha önce tanıtılmıştı ancak tabiri yerindeyse esas oğlan sona saklanmıştı.





ZTE, son günlerde sıkça teknoloji gündeminde kendisine yer bulan Snapdragon 810 ile ilgili ısınma sorunlarını pek ciddiye almamış ve yeni amiral gemi modelinde bu yongasetine yer vermiş.





Yongaseti yanında 4GB RAM kullanan Nubia Z9, pazardaki sayılı akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başarıyor. Ayrıca 5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlüğün tercih edilmesi, performans konusunda modeli üst sıralara taşıyacaktır.





Modelin arka kısmında LG G4 modelinde de kullanılan 16MP çözünürlüğünde 1/2.6 inçlik Sony IMX234 sensörü kullanılıyor ve OIS ile destekleniyor. 4K video kaydı imkanı sunan bu sensörün haricinde ön tarafta da 8MP çözünürlüğünde geniş açılı Sony IMX179 sensörü yer alıyor.





Donanım konusunda pazardaki rakiplerinden geri kalmayan Nubia Z9, ayrıca daha iyi bir ses kalitesi için AKM AK4961 Hi-Fi ses yongasını kullanıyor. Modelin fark yaratan özellikleri ise tasarımda gizli.





Modelin ekranı çok ince bir çerçeveye sahip. ZTE bunu çerçevesiz olarak tanımlasa da sağ ve sol kenardaki çerçeveler açıkça görülüyor. ZTE bu kadar ince çerçeve olmasına rağmen kenarlara bazı fonksiyonlar yüklemiş.





FIT (Frame Interactive Technology) olarak adlandırılan bu teknolojide kullanıcı telefonu tuttuğu esnada sağ veya sol kenarları çeşitli şekillerde tutarak atanmış fonksiyonların çalışmasını sağlayabiliyor. Örneğin elini kenardan aşağı doğru kaydırarak ekranı kapatabiliyor veya çerçeveyi sıkarak ekran görüntüsü alabiliyor.





Model tamamen metal bir kasaya sahip ve kasa içerisinde 2900mAh gücünde bir batarya barındırıyor. ZTE modelini fiyatına göre iki farklı donanım seçeneği ile sunacak. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan Klasik versiyon 564$, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon ise 645$ olacak. ZTE Nubia Z9 modeli ilk etapta Çin'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-The-aluminum-ZTE-Nubia-Z9-with-its-border-less-design-4GB-RAM-and-16MP-OIS-camera_id69015