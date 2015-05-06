Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE Nubia Z9 modeli de 4GB RAM trendine katılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE Nubia Z9 modeli de 4GB RAM trendine katılıyor

Uzun süredir amiral gemi modeli konusunda sessiz kalan Çinli elektronik devi ZTE, nihayet merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Nubia Z9'u lanse etti. Aslında Nuba Z9 mini ve Max modelleri daha önce tanıtılmıştı ancak tabiri yerindeyse esas oğlan sona saklanmıştı.

ZTE, son günlerde sıkça teknoloji gündeminde kendisine yer bulan Snapdragon 810 ile ilgili ısınma sorunlarını pek ciddiye almamış ve yeni amiral gemi modelinde bu yongasetine yer vermiş. 

Yongaseti yanında 4GB RAM kullanan Nubia Z9, pazardaki sayılı akıllı telefon modelleri arasına girmeyi başarıyor. Ayrıca 5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlüğün tercih edilmesi, performans konusunda modeli üst sıralara taşıyacaktır. 

Modelin arka kısmında LG G4 modelinde de kullanılan 16MP çözünürlüğünde 1/2.6 inçlik Sony IMX234 sensörü kullanılıyor ve OIS ile destekleniyor. 4K video kaydı imkanı sunan bu sensörün haricinde ön tarafta da 8MP çözünürlüğünde geniş açılı Sony IMX179 sensörü yer alıyor. 

Donanım konusunda pazardaki rakiplerinden geri kalmayan Nubia Z9, ayrıca daha iyi bir ses kalitesi için AKM AK4961 Hi-Fi ses yongasını kullanıyor. Modelin fark yaratan özellikleri ise tasarımda gizli. 

Modelin ekranı çok ince bir çerçeveye sahip. ZTE bunu çerçevesiz olarak tanımlasa da sağ ve sol kenardaki çerçeveler açıkça görülüyor. ZTE bu kadar ince çerçeve olmasına rağmen kenarlara bazı fonksiyonlar yüklemiş. 

FIT (Frame Interactive Technology) olarak adlandırılan bu teknolojide kullanıcı telefonu tuttuğu esnada sağ veya sol kenarları çeşitli şekillerde tutarak atanmış fonksiyonların çalışmasını sağlayabiliyor. Örneğin elini kenardan aşağı doğru kaydırarak ekranı kapatabiliyor veya çerçeveyi sıkarak ekran görüntüsü alabiliyor. 

Model tamamen metal bir kasaya sahip ve kasa içerisinde 2900mAh gücünde bir batarya barındırıyor. ZTE modelini fiyatına göre iki farklı donanım seçeneği ile sunacak. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan Klasik versiyon 564$, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon ise 645$ olacak. ZTE Nubia Z9 modeli ilk etapta Çin'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-The-aluminum-ZTE-Nubia-Z9-with-its-border-less-design-4GB-RAM-and-16MP-OIS-camera_id69015 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
silversmith 4 yıl
Çin'liler neredeyse yan kenarları bile ekrandan yapacak ama diğerleri bu telefonun yanında; bak maliyeti düşük tuttuğumuzun asıl kanıtı bu kullandığımız kalın ekran çerçeveleridir der gibi duruyor! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool_psy 4 yıl
zte nin Z9 modelleri gerçekten çok şık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
konsoldede 4 yıl
samsung s6 edge kadar etkileyici degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
bu çinli firmalar birbirine çok benzemiyor mu sizcede huavei lenovo nubia xıomi opponun amiral gemilerine bir bakın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sükût 4 yıl
Sar değeri ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanx 4 yıl
Çinli markalarda pahalı fiyat trendine katıldılar bence 805 $ 'a denk geliyor en pahalı versiyonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanistan 4 yıl
ellerinden öpülesiceler :)) Adamlar düşük versiyonda 32GB bellek 3 GB ram koymuş yav
Tasarım zevk işi ama donanım muazzam olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 4 yıl
Güzel bir telefon fakat 4gb ram versiyonunun 499$ olmasını beklerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
destinati0n 4 yıl
Ön tasarımı iPhone'dan çalınmış diyen olacaktır illaki.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3521 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, zte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Intel Iris ve Iris Pro hakkında her şey inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim