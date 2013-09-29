ZTE Snapdragon 800 işlemcili bir Nubia modeli hazırlıyor





Nubia markasını amiral gemi modelleri için belirleyen ve 5 inçlik Full HD ekrana sahip Nubia Z5 modelini bir süre önce piyasaya süren Çinli ZTE, markanın en iddialı modelini Kasım ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Çin'den gelen bilgilere göre yeni Nubia akıllı telefonunda Snapdragon 800 çözümüne yer verilecek ve böylece en üst seviye rekabette yerini alacak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olması beklenen modelin incelik bakımından da ilk sıralarda yerini alacağı belirtiliyor.





Kamera ve kullanıcı arayüzü konusunda da önemli geliştirmeler sunacağı ifade edilen Nubia akıllı telefonu Kasım veya en geç Aralık ayında piyasada olacak. Modelin fiyat ve diğer detayları şimdilik belirsiz.

http://www.ubergizmo.com/2013/09/zte-nubia-flagship-to-come-with-snapdragon-800-chipset-in-november/