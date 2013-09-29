ZTE Snapdragon 800 işlemcili bir Nubia modeli hazırlıyor

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Nubia markasını amiral gemi modelleri için belirleyen ve 5 inçlik Full HD ekrana sahip Nubia Z5 modelini bir süre önce piyasaya süren Çinli ZTE, markanın en iddialı modelini Kasım ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Çin'den gelen bilgilere göre yeni Nubia akıllı telefonunda Snapdragon 800 çözümüne yer verilecek ve böylece en üst seviye rekabette yerini alacak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olması beklenen modelin incelik bakımından da ilk sıralarda yerini alacağı belirtiliyor.
Kamera ve kullanıcı arayüzü konusunda da önemli geliştirmeler sunacağı ifade edilen Nubia akıllı telefonu Kasım veya en geç Aralık ayında piyasada olacak. Modelin fiyat ve diğer detayları şimdilik belirsiz.
http://www.ubergizmo.com/2013/09/zte-nubia-flagship-to-come-with-snapdragon-800-chipset-in-november/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne alakası var, adamlar bir şey üretti diye iyi mi demek zorundayız şimdi ? Htc çakması, çöpten bozma bir şey işte. Allahım ya hesap mı vericem sana.
aynen,böylece biz tüketiciler de en azından bu fahiş fiyatlardaki telefon piyasasından lehte yararlanırız...ve belli firmaların tekelinden kurtuluruz...yoksa psikolojik sınır tavan yapacak bu gidişle..:DD
2 3 seneye kalmadan global piyasaya girsinlerde diger markalar görsünler 2000tl ye snapdragon satmak nasıl oluyomuş.asıl rekabet ozaman başlar işte.bizde bu fahiş fiyatlardan kurtulmuş oluruz
ZTE
OPPO
HUAWEİ
XAOMİ...daha durdurmazsınız bunları,kaliteleride artıyor her gecen gün,,,
o çöpü üretecek yetenek var mı sende ?
Yanlız lumia yokken nubia vardı gülüm.
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Cep Telefonları, zte