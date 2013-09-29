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ZTE Snapdragon 800 işlemcili bir Nubia modeli hazırlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Snapdragon 800 işlemcili bir Nubia modeli hazırlıyor

Nubia markasını amiral gemi modelleri için belirleyen ve 5 inçlik Full HD ekrana sahip Nubia Z5 modelini bir süre önce piyasaya süren Çinli ZTE, markanın en iddialı modelini Kasım ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Çin'den gelen bilgilere göre yeni Nubia akıllı telefonunda Snapdragon 800 çözümüne yer verilecek ve böylece en üst seviye rekabette yerini alacak. 5 inçlik Full HD ekrana sahip olması beklenen modelin incelik bakımından da ilk sıralarda yerini alacağı belirtiliyor.

Kamera ve kullanıcı arayüzü konusunda da önemli geliştirmeler sunacağı ifade edilen Nubia akıllı telefonu Kasım veya en geç Aralık ayında piyasada olacak. Modelin fiyat ve diğer detayları şimdilik belirsiz. 

http://www.ubergizmo.com/2013/09/zte-nubia-flagship-to-come-with-snapdragon-800-chipset-in-november/ Yorum Yaz
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akbirkurt 6 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelmeyen bir çok marka modeline olduğu gibi buna da uzaktan bakıyoruz.
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Brky 6 yıl
DH Misafiri
Brkyçöp
o çöpü üretecek yetenek var mı sende ?

Ne alakası var, adamlar bir şey üretti diye iyi mi demek zorundayız şimdi ? Htc çakması, çöpten bozma bir şey işte. Allahım ya hesap mı vericem sana.
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gorkem2626 6 yıl
Gayet sık bi cihaz şuan elimizde olan telefonlar hep belli başlı samsung sony htc yarin G2 almayi planlıyorum bu tarz telefonlar ülkemizde olsa derinlemesine bi araştırma yapar vr ona göre karar verirdim ülkemize gelmemesi acı.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
arkası bildiğin htc one
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LegendMen 6 yıl
gurkanse
Orijinalden alıntı: LegendMenCinli firmalar coştu..:))ZTEOPPOHUAWEİXAOMİ...daha durdurmazsınız bunları,kaliteleride artıyor her gecen gün,,,
2 3 seneye kalmadan global piyasaya girsinlerde diger markalar görsünler 2000tl ye snapdragon satmak nasıl oluyomuş.asıl rekabet ozaman başlar işte.bizde bu fahiş fiyatlardan kurtulmuş oluruz

aynen,böylece biz tüketiciler de en azından bu fahiş fiyatlardaki telefon piyasasından lehte yararlanırız...ve belli firmaların tekelinden kurtuluruz...yoksa psikolojik sınır tavan yapacak bu gidişle..:DD
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gurkanse 6 yıl
LegendMen
Cinli firmalar coştu..:))ZTEOPPOHUAWEİXAOMİ...daha durdurmazsınız bunları,kaliteleride artıyor her gecen gün,,,

2 3 seneye kalmadan global piyasaya girsinlerde diger markalar görsünler 2000tl ye snapdragon satmak nasıl oluyomuş.asıl rekabet ozaman başlar işte.bizde bu fahiş fiyatlardan kurtulmuş oluruz
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LegendMen 6 yıl
Cinli firmalar coştu..:))
ZTE
OPPO
HUAWEİ
XAOMİ...daha durdurmazsınız bunları,kaliteleride artıyor her gecen gün,,,
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DH Misafiri 6 yıl
Brky
çöp

o çöpü üretecek yetenek var mı sende ?
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DH Misafiri 6 yıl
Toshiromifune53
lumia nın çin versiyonu gibi ismi. Adidas-Adibas gibi

Yanlız lumia yokken nubia vardı gülüm.
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WB 6 yıl
Keske sadece islemciyle hersey hallolsaydi.. Vizyon yok ki firmalarda, copy/paste cihazlarla denemeler yapip duruyorlar..
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DonsuzBalık 6 yıl
100tl olursa neden alınmasın ki:)
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Umutcan 6 yıl
Uzakdoğulu snapdragon 800'ü bol bulunca...
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