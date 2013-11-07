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ZTE de modüler telefon projesine başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE de modüler telefon projesine başlıyor

Phonebloks adlı değiştirilebilir bileşenlere sahip akıllı telefon projesinin popüler olması, dev üreticileri de harekete geçirdi. Önce Motorola projeye katkıda bulunacağını açıkladı. Şimdi ise Çin'den bir girişim haberi geldi.

ZTE yaptığı duyuruda Eco-Mobius adlı bir projeye başladığını açıkladı. Projedeki modüler akıllı telefon kızaklı bileşen sistemine sahip olacak ve kolaylıkla sökülüp takılabilecek.

Bu bakımdan modül sayısının da az olması planlanıyor. Bu modüller işlemci, ekran, batarya ve kamera şeklinde sıralanıyor. RAM, depolama, bağlantı yongası gibi diğer parçalar bunun dışında kalıyor. Projenin ilerleyen safhalarında ne tür değişiklikler olacağı bilinmiyor.

Modüler mobil cihazlar halen pek çok otorite tarafından gerçekleşmesi zor konseptler olarak görülüyor. Ancak bu çalışmaların nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/11/05/zte-eco-mobius-vs-motorola-ara-project-phone/ Yorum Yaz
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Rusty 6 yıl en beğenilen
Casper ın el atacağı bir sektör oluşuyor, kimse tehlikenin farkında değil :)
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DH Misafiri 6 yıl
Phoneblockstan önce Sony Xtrud vardı...Sony neden yok sayılıyor hiç anlamıyorum innovasyon = Sony xperiablog.net/...
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Turkforce 6 yıl Lova
frisby77

Bence çok kullanışsız olur. Çünkü ben bir telefon alırken sadece donanımlarına bakmıyorum ki tasarımına da bakıyorum. Aynı telefonu donanımını değiştire değiştire 4-5 yıl niye kullanayım ki, zaten değiştireceğim donanımı ucuz olmayacaktır. Onun yerine yeni telefon almak bana daha cazibeli gelir. Bunun da bir anlamı yok bence. Zaten bu akıllı telefonları niye bilgisayar yerine getirmeye çalışırlar anlamam, hiç bir zaman bilgisayarın yerini tutmayacak bence.

Tek amaç donanım yükseltmek değil. Tamir işlerini basitçe ve ucuza halledebilmek.
frisby77Bence çok kullanışsız olur. Çünkü ben bir telefon alırken sadece donanımlarına bakmıyorum ki tasarımına da bakıyorum. Aynı telef...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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spacesyng 6 yıl
Bide modüler sıvı soğutma çıkarttılarmı tam olur.
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Rusty 6 yıl en beğenilen
Casper ın el atacağı bir sektör oluşuyor, kimse tehlikenin farkında değil :)
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Guest-334F3CF19 6 yıl
İşlemciye değil ekran kartına para verin
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serkanozg 6 yıl
bu zaten beklenen bir şey ve mutlaka bir gün gerçekleşecek bir şey fakat neden teknoloji sitesi okuyucuları bunu bu kadar eleştiriyor anlamış değilim.bunlar ayrıca ilk prototipler olacak 5 yıl sonra 2013 yılında biz şu teli kullanıyorduk ne günlermiş yazarsınız
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1OOOOOO 6 yıl
benim anlamadığım bi müddet sonra anakarttaki devre yolarının değişmesi gerekirse ne olacak. Saçma bi teknoloji bence.
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hollowman_ 6 yıl
çok kalın olur o cihazlar. 11 mm nin altına indirebilene helal olsun derim.
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Part Of The Nature 6 yıl
Motorola ya özel olacak sanıyordum. Hayal kırıklığına uğradım şuan. Elini kolunu sallayan gelsin arkadaş
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GetSomeRest 6 yıl
Dünyanın en büyük mobil cihaz üreticileri bu işin içindeyse bu iş olur. Motorola, zte, sony, vsvs. bu firmalar gereksiz projelere yatırım yapmazlar.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ram attırabilseydi daha iyi olurdu bu durumda bi telefonu 3-4 yıl güncel kullanabilirdik
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wikileaks 6 yıl
en önemlisi Ram ve bunu projenin dışında bırakmışlar. çok büyük bir eksiklik.
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Jacobıan 6 yıl
şu durumda imkansız
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WB 6 yıl
Ilk izlenim: Yasi 30 a kadar olan gencler arasinda populer olabilir, bayanlarin ise bu tip seylerle ugrasacagini sanmiyorum.
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sertacarslan 6 yıl
Kasa da modüler mi acaba?
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OverClocK1ng 6 yıl
Bunu ilk yapan parayı götürecek. Adamın parası az ise gidip 1GB RAM'li olan cihazı alacak. Sonra parası olduğunda gidip RAM arttırımına falan gidebilecek.
Umarım yaygınlaşır...
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Ciginix 6 yıl
Haberi okumadan yorum yapmışsın, ram değiştirilebilir olmayacak yazıyor.
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