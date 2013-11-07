ZTE de modüler telefon projesine başlıyor

Phonebloks adlı değiştirilebilir bileşenlere sahip akıllı telefon projesinin popüler olması, dev üreticileri de harekete geçirdi. Önce Motorola projeye katkıda bulunacağını açıkladı. Şimdi ise Çin'den bir girişim haberi geldi.





ZTE yaptığı duyuruda Eco-Mobius adlı bir projeye başladığını açıkladı. Projedeki modüler akıllı telefon kızaklı bileşen sistemine sahip olacak ve kolaylıkla sökülüp takılabilecek.





Bu bakımdan modül sayısının da az olması planlanıyor. Bu modüller işlemci, ekran, batarya ve kamera şeklinde sıralanıyor. RAM, depolama, bağlantı yongası gibi diğer parçalar bunun dışında kalıyor. Projenin ilerleyen safhalarında ne tür değişiklikler olacağı bilinmiyor.





Modüler mobil cihazlar halen pek çok otorite tarafından gerçekleşmesi zor konseptler olarak görülüyor. Ancak bu çalışmaların nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.