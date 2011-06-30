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ZTE, dünya çapında 2 milyon Android işletim sistemli Blade satışı gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyanın sayılı cep telefonu üreticilerinden ZTE, dünya çapında 2 milyon civarında Blade satışı gerçekleştirerek iyi bir başarıya imza attı. Blade'in 2010 yılının 2. yarısında İngiltere'de satışa sunulduğu ve Yunanistan, Fransa, İspanya, Polonya, Japonya, Finlandiya'nın aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede satıldığı ifade ediliyor. 2010 yılı boyunca 60 milyon cep telefonu satışı yapan ZTE, bu yılki tahminlerini 80 milyonun üzerine çekmiş durumda.
ZTE Blade'in teknik özelliklerini sizler için özetlersek, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 512 MB RAM'den destek alan telefon, Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor. Üç band GSM şebekesi (900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA alt yapısını destekleyen Blade, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo, 3.2 MP kamera ve 1250 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201106/t20110629_241203.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bu telefonu ebay açık arttırmadan 35 sterline aldım. İngiltere'de yaşıyorum. Çok memnunum. İlk kez android kullanıyorum. Sıfırı 70 sterlin.
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DH Misafiri 8 yıl
yardımcı olaabılecek varsa hemen almak ıstıyorum
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sertacarslan 8 yıl
Bizim sahtekar aracı cemaat bu telefonu getirmez, getirmek isteyene de fırsat vermez.
Fiyat/performans iddiasıyla piyasaya çıkmış bir telefonu nasıl kazıklayacaklar millete, değil mi?
Adamlar 60 milyon satmış, 80 milyondan bahsediyorlar, biz adını bile duymamışız.
Tekrar haram zehir zıkkım olsun...
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séquestre 8 yıl
İlk defa görüyorum.
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erci541 8 yıl
Unlock olayı aşırı derecede basit. Web üzerinden imei'nizi girdiğinizde size unlock kodunu veriyor. Web üzerinden istemezseniz de app vasıtasıyla kod alabiliyorsunuz. Ben bu cihaza vodafone 945 modelinin ekran çözünürlüğünü beğenmemem üzerine hesaplı android cihaz ararken denk geldim. O sırada da İngiltere'de bir tanıdık vardı. Ebay'den sipariş ettim kapıya teslim 100 pound çıktı cebimden.

Sadeliği bence daha çekici kılıyor cihazı. Çok ince ve ele tam oturuyor, baş parmakla rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca her android sever'in mutlaka kurması gereken launcher pro'yü yükledim. Zira gingerbread'in (2.3) kendi arayüzü pek performanslı çalışmıyor bu cihazda.
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arel.gr 8 yıl
139€ unlock,kdv dahil!
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mk2kill 8 yıl
baysan240
çok sade bişeymiş fiyatı uygun kasa yapısıda sağlamsa gerçekten güzel bir alternatif olurmuş, muş diyorum çünkü bu firmalar genelde şakire türkiye ye çay yok diyorlar ...

cok sade oldugu icin Turkiye`de satmaz. Malum bizde cep telefonu gosteris araci ve sozum ona statu gostergesi. bakiniz: kontur alacak parasi olmayip elinde ayfon sallayanlar.!!!
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erci541 8 yıl
Tam da benim konum olmuş, yaklaşık 3 aydır İngiltere'den getirttiğim Orange San Francisco (OSF) nam-ı diğer Zte Blade'i kullanıyorum. Özellikle Cyanogen Mod 7 ile cihaz harikalar yaratıyor. Şu an en son çıkan android sürümünü kullanıyorum cihazımda, 2.3.4. İşlemci 600 mhz dediğine bakmayın, sistem gayet hızlı çalışıyor. Herhangi bir kasılma durumu yok. GPS özelliği harika, gayet hassas yapmışlar. Pili de normal telefon olarak kullanırsanız 3 günü rahat çıkarıyor. Özelliklerinin keyfini süreyim derseniz 2 gün idare eder.

Ekran zaten nerdeyse iPhone 4 kadar net. 3.5 inç ve 800*480 düşünün yani ppi oranını, parlaklığı olsun, netliği olsun, kalitesi olsun gayet tatminkar. Bendeki modeli LCD olanı, bir de bunların amoled ekranlıları vardı. Ben sipariş verirken amoled ekranlar artık satılmıyordu. Amoled resim ve video ve oyunlarda farkını ortaya koyarken, internet ve metin bazlı kullanımlarda lcd ön plana çıkıyor. Ama benim blade'deki LCD de hiç de yabana atılır bi'şey değil. Ayrıca dokunmatiği multitouch. Üzerinde 2 GB microsd takılı geliyor. Şu ana kadar işimi gördü ama belki yükseltirim ilerde.

600 mhz'lik işlemciyi isterseniz stabil bir şekilde 714 mhz'lere çıkarabiliyorsunuz. Cyanogen mod 7, cpu hızaşırtımına izin veriyor.

Fotoğraf kalitesi yeterli ışıkta oldukça tatminkar. 3.2 mp otofokus özelliği bulunuyor. Videosu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İdare eder diyelim, ama bir alex değil tabii.


Ses çıkışı yüksekliği iyi bence, zil seslerini sıkıntı yaşamadan duyabiliyorum. Çekim gücü de oldukça iyi, çekmediği yer olmadı şu ana kadar. Tabii hiçbir sinyalin olmadığı yerde OSF de çekmiyor.


Sıkı durun, böyle bir cihazın İngiltere fiyatı sadece 99 Sterlin.



FX CAMERA ile çektiğim bir pozla sözlerimi sonlandırıyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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aoguz 8 yıl
Türkiye'de yok galiba.. :(
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positroN 8 yıl
bir kac degisik modeli var. yurt disinda orange san francisco adiyla ve uygun fiyatla satiliyor. fiyati disinda en onemli ozelligi oled ekrana sahip olmasi. keske turkiye'de de satilsa.
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baysan240 8 yıl
çok sade bişeymiş fiyatı uygun kasa yapısıda sağlamsa gerçekten güzel bir alternatif olurmuş, muş diyorum çünkü bu firmalar genelde şakire "türkiye ye" çay yok diyorlar ...
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