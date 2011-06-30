ZTE, dünya çapında 2 milyon Android işletim sistemli Blade satışı gerçekleştirdi

Haber Editörü
Dünyanın sayılı cep telefonu üreticilerinden ZTE, dünya çapında 2 milyon civarında Blade satışı gerçekleştirerek iyi bir başarıya imza attı. Blade'in 2010 yılının 2. yarısında İngiltere'de satışa sunulduğu ve Yunanistan, Fransa, İspanya, Polonya, Japonya, Finlandiya'nın aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede satıldığı ifade ediliyor. 2010 yılı boyunca 60 milyon cep telefonu satışı yapan ZTE, bu yılki tahminlerini 80 milyonun üzerine çekmiş durumda.
ZTE Blade'in teknik özelliklerini sizler için özetlersek, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 512 MB RAM'den destek alan telefon, Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor. Üç band GSM şebekesi (900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA alt yapısını destekleyen Blade, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo, 3.2 MP kamera ve 1250 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.
http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201106/t20110629_241203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyat/performans iddiasıyla piyasaya çıkmış bir telefonu nasıl kazıklayacaklar millete, değil mi?
Adamlar 60 milyon satmış, 80 milyondan bahsediyorlar, biz adını bile duymamışız.
Tekrar haram zehir zıkkım olsun...
Sadeliği bence daha çekici kılıyor cihazı. Çok ince ve ele tam oturuyor, baş parmakla rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca her android sever'in mutlaka kurması gereken launcher pro'yü yükledim. Zira gingerbread'in (2.3) kendi arayüzü pek performanslı çalışmıyor bu cihazda.
cok sade oldugu icin Turkiye`de satmaz. Malum bizde cep telefonu gosteris araci ve sozum ona statu gostergesi. bakiniz: kontur alacak parasi olmayip elinde ayfon sallayanlar.!!!
Ekran zaten nerdeyse iPhone 4 kadar net. 3.5 inç ve 800*480 düşünün yani ppi oranını, parlaklığı olsun, netliği olsun, kalitesi olsun gayet tatminkar. Bendeki modeli LCD olanı, bir de bunların amoled ekranlıları vardı. Ben sipariş verirken amoled ekranlar artık satılmıyordu. Amoled resim ve video ve oyunlarda farkını ortaya koyarken, internet ve metin bazlı kullanımlarda lcd ön plana çıkıyor. Ama benim blade'deki LCD de hiç de yabana atılır bi'şey değil. Ayrıca dokunmatiği multitouch. Üzerinde 2 GB microsd takılı geliyor. Şu ana kadar işimi gördü ama belki yükseltirim ilerde.
600 mhz'lik işlemciyi isterseniz stabil bir şekilde 714 mhz'lere çıkarabiliyorsunuz. Cyanogen mod 7, cpu hızaşırtımına izin veriyor.
Fotoğraf kalitesi yeterli ışıkta oldukça tatminkar. 3.2 mp otofokus özelliği bulunuyor. Videosu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İdare eder diyelim, ama bir alex değil tabii.
Ses çıkışı yüksekliği iyi bence, zil seslerini sıkıntı yaşamadan duyabiliyorum. Çekim gücü de oldukça iyi, çekmediği yer olmadı şu ana kadar. Tabii hiçbir sinyalin olmadığı yerde OSF de çekmiyor.
Sıkı durun, böyle bir cihazın İngiltere fiyatı sadece 99 Sterlin.
FX CAMERA ile çektiğim bir pozla sözlerimi sonlandırıyorum.