ZTE, dünya çapında 2 milyon Android işletim sistemli Blade satışı gerçekleştirdi

Dünyanın sayılı cep telefonu üreticilerinden ZTE, dünya çapında 2 milyon civarında Blade satışı gerçekleştirerek iyi bir başarıya imza attı. Blade'in 2010 yılının 2. yarısında İngiltere'de satışa sunulduğu ve Yunanistan, Fransa, İspanya, Polonya, Japonya, Finlandiya'nın aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkede satıldığı ifade ediliyor. 2010 yılı boyunca 60 milyon cep telefonu satışı yapan ZTE, bu yılki tahminlerini 80 milyonun üzerine çekmiş durumda.

ZTE Blade'in teknik özelliklerini sizler için özetlersek, 600 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 512 MB RAM'den destek alan telefon, Android 2.2 işletim sistemini kullanıyor. Üç band GSM şebekesi (900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA alt yapısını destekleyen Blade, 3.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, 150 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo, 3.2 MP kamera ve 1250 mAh batarya gibi bir özellik listesi sunuyor.



http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201106/t20110629_241203.html