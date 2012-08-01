ZTE, dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi oldu

Çin merkezli mobil telefon üreticisi ZTE, 2012 yılının ikinci çeyreği boyunca 8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi oldu. Satışlarının önemli bir bölümünü anavatanında yapan ZTE'nin global pazar payı yaklaşık %5.2 olarak tahmin ediliyor. ZTE'nin, akıllı telefon pazar payı bakımından HTC'nin %0.5, Nokia'nın ise %1.4 gerisinde yer aldığı bildiriliyor.



Akıllı telefon ve java platformlu cep telefonu satışlarının toplamı baz alındığında ise ZTE, dünyanın en büyük dördüncü mobil telefon üreticisi konumunda. ZTE, 2015 yılına kadar yıllık satışlarını 100 milyona çekmeyi planlıyor.



http://www.androidcentral.com/zte-q2-2012-shipment-numbers-make-it-fifth-largest-smartphone-manufacturer?style_mobile=0