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ZTE, dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi oldu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Çin merkezli mobil telefon üreticisi ZTE, 2012 yılının ikinci çeyreği boyunca 8 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi oldu. Satışlarının önemli bir bölümünü anavatanında yapan ZTE'nin global pazar payı yaklaşık %5.2 olarak tahmin ediliyor. ZTE'nin, akıllı telefon pazar payı bakımından HTC'nin %0.5, Nokia'nın ise %1.4 gerisinde yer aldığı bildiriliyor.
Akıllı telefon ve java platformlu cep telefonu satışlarının toplamı baz alındığında ise ZTE, dünyanın en büyük dördüncü mobil telefon üreticisi konumunda. ZTE, 2015 yılına kadar yıllık satışlarını 100 milyona çekmeyi planlıyor.

http://www.androidcentral.com/zte-q2-2012-shipment-numbers-make-it-fifth-largest-smartphone-manufacturer?style_mobile=0 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
gözünüz kararmış derken kullandığınfirmalar arasındaki huawei firması neredeyse ZTE den farksız=) çok yakın firmalar
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vaioca 6 yıl
O kadar çok gözünüz kararmış ki, Samsung,Htc,Huawei başka telefon üreticileri hep dandik dersiniz. ZTE Android cihazları uygun fiyata veren bir firma. Elbette büyük farklar var. Ben Vodafone Smart Tab kullanıyorum . O tableti ZTE üretti. Snapdragon S3 işlemci,1GB Ram,Full HD video oynatabilme özelliği,3G ve daha neler neler var. Ve çok uygun bir fiyata, 0 aldım. Ama ne gerek var ki ? Samsung Galaxy Mini,Htc Salsa gibi markaların destek vermediği ama sadece adının damgalı olduğu telefonlar varken bu firmalara neden bakalım ki ? Biraz objektif bakın olaylara. Ben Samsung,Htc almayın demiyorum,sadece bu dünyada her kitleden insanın yaşadığını bilin istiyorum. Benim aldığım ZTE tablet sizin cafelerde hava atmak için seçtiğiniz markalardan daha hızlı onuda söyleyeyim :)
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JoeyBane 6 yıl
Böyle markalara destek vermek gerekiyor. Son tüketicinin işine yarayan fiyat rekabetleri ortaya çıkıyor.
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Özaltay 6 yıl
Vodafone 945'ten sonra başka bir ZTE ürünü kullanacağımı düşünmüyorum.
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Raikirin 6 yıl
Millet ne doluymuş patlayacak yer de bulunca,işte sonuç.
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Al PaC 6 yıl
Haberle ilgisiz, konu dışı tüm mesajlar temizlenmiştir.
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nurettinaz 6 yıl
Bu ne ya ZTE cidden cacik yapsak o bile olmaz
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baris5834 6 yıl
zte operatörlee ürettiği telefonlar sayesinde bu akamlara ulaşmıştır ama ürünleri genelde ucuz olduğundan kazanç olarak ilk 5 e giremez
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E_Aydin35 6 yıl
ZTE'nin bağımsızlaşma süreci ve bu süreç sonrası büyük başarıları atılımları bu konuma gelmesinin hak ettiğinin gösteriyor.. İleride yaptığı atılımlar ile daha iyi konumlara yükseleceğini düşünüyorum.
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aykut.. 6 yıl
grand x'i bekliyorum
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