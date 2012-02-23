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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE firması 8 yeni modelini MWC 2012 fuarında tanıtmayı planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Samsung, LG, HTC, Nokia ve Apple arasında geçen üst seviye akıllı telefon segmentindeki rekabet bu yıl Fujitsu, Huawei ve ZTE ile daha da alevleneceğe benziyor. MWC 2012 fuarında iddialı modellerini tanıtmaya hazırlanan firmalardan birisi de Çinli ZTE.
ZTE fuarda Windows ve Android işletim sistemi yüklü akıllı telefon modellerini tanıtacağını duyurdu. Modellerde LTE/4G yongası, yüksek çözünürlüklü multimedya yetenekleri ve çok çekirdekli işlemciler boy gösterecek.
ZTE'nin tanıtmayı planladığı yeni modelleri, 2015 yılına kadar dünyanın en büyük ilk üç mobil telefon üreticileri arasına girme hedefinin ilk aşaması olacak. Gelirinin yüzde 10'unu Ar-Ge çalışmalarına harcayan ZTE oldukça iddialı.
ZTE firmasının bireysel, ev ve işletmelere yönelik olarak geçtiğimiz yıl başlattığı akıllı cihaz portöyünü genişletme politikası Smart Terminal'in önemli bir ayağını yeni duyurulacak modeller oluşturacak. Modellerde akıllı ağ ve bulut bilişim teknolojileri bulunacak.
ZTE'nin kısa süre önce tanıttığı NVIDIA Tegra 2 işlemcili Mimosa X modeli de bunların arasında olacak.
ZTE, 27 Şubat tarihinde yerel saat ile 10.30'da fuarda bir basın toplantısı düzenleyecek.
Bu yıl piyasaya çıkacak farklı firmaların üst seviye modelleri konfigürasyon açısından birbirlerine oldukça benziyor. Bu bakımdan tüketicinin tercih eğilimini fiyatlandırma politikası ve sunulan hizmetler daha fazla etkileyecek.

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createemir 7 yıl
ZTE son zamanlarda fame oldu
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artcraft35 7 yıl
modelleri görmeden yorumlamak yanlış olur, ama kendimce zte den çok iyi bir hamle bekliyorum
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E_Aydin35 7 yıl
2015 yılına kadar mı? ohoo sen 2015'de ilk üçe girersin rakiplerin uçan telefonlar yapar. :P :) Tabi sonuçta iddaalı bir firma ve bu aralar her yerde adı görünüyor belli olmaz..
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damn2u 7 yıl
Bu tarz ürünler gün gittikçe çoğalıyor ve ağırlıklı olarak kullanılan donanım ve yazılımı tahmin edebiliyoruz o yüzden ürünün tercihi için düşük fiyat ve pazarda çok çabuk yayılması gerekiyor.
Huawei, ZTE gibi Çin menşeili markalar bu kriterleri ele alarak satış yapmaya devam ederlerse yolları epey açık olacaktır ama nedense Huawei Honor, Huawei Vision gibi modelleri üç aydır göremiyoruz ortalıkta.
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