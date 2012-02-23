ZTE firması 8 yeni modelini MWC 2012 fuarında tanıtmayı planlıyor

Geçtiğimiz yıl Samsung, LG, HTC, Nokia ve Apple arasında geçen üst seviye akıllı telefon segmentindeki rekabet bu yıl Fujitsu, Huawei ve ZTE ile daha da alevleneceğe benziyor. MWC 2012 fuarında iddialı modellerini tanıtmaya hazırlanan firmalardan birisi de Çinli ZTE.

ZTE fuarda Windows ve Android işletim sistemi yüklü akıllı telefon modellerini tanıtacağını duyurdu. Modellerde LTE/4G yongası, yüksek çözünürlüklü multimedya yetenekleri ve çok çekirdekli işlemciler boy gösterecek.

ZTE'nin tanıtmayı planladığı yeni modelleri, 2015 yılına kadar dünyanın en büyük ilk üç mobil telefon üreticileri arasına girme hedefinin ilk aşaması olacak. Gelirinin yüzde 10'unu Ar-Ge çalışmalarına harcayan ZTE oldukça iddialı.

ZTE firmasının bireysel, ev ve işletmelere yönelik olarak geçtiğimiz yıl başlattığı akıllı cihaz portöyünü genişletme politikası Smart Terminal'in önemli bir ayağını yeni duyurulacak modeller oluşturacak. Modellerde akıllı ağ ve bulut bilişim teknolojileri bulunacak.

ZTE'nin kısa süre önce tanıttığı NVIDIA Tegra 2 işlemcili Mimosa X modeli de bunların arasında olacak.

ZTE, 27 Şubat tarihinde yerel saat ile 10.30'da fuarda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bu yıl piyasaya çıkacak farklı firmaların üst seviye modelleri konfigürasyon açısından birbirlerine oldukça benziyor. Bu bakımdan tüketicinin tercih eğilimini fiyatlandırma politikası ve sunulan hizmetler daha fazla etkileyecek.