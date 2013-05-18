ZTE, Intel işlemcili yeni amiral gemi akıllı telefonunu tanıttı





Otellini'nin ilk iPhone modelinde Intel yongaseti kontratını es geçmesi pişmanlığını paylaşması, platformun akıllı telefon pazarında neden bu konumda olduğunu anlatmaya yetiyor. Ancak Intel küçük de olsa adım atmaya devam ediyor.





Intel Atom işlemcilerin yer bulduğu son akıllı telefon modeli ZTE Grand X2 oldu. Monaco'da yapılan bir etkinlikte tanıtılan Grand X2 firmanın yeni amiral gemi modeli. Intel Atom işlemciler uzun süredir bir amiral gemi modeli içerisinde yer almıyordu.





Modelde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte LCD ekrana yer veriliyor. İşlemci tercihi ise Atom Z2580 ile Clover Trail+ platformunun en iyi oyuncusundan yana kullanılmış. 32nm fabrikasyon sürecine sahip 2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, yanında 533 MHz hızında çalışan çift çekirdekli Power VR SGX544 grafik birimi ile geliyor.





1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p kayıt desteği, tek deklanşörde 24 kare poz çekebilme, 1MP çözünürlükte ön kamera, kablosuz görüntü aktarımı WiDi teknolojisi, 2000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Model sonbaharda Avrupa pazarında boy gösterecekken, fiyatı ile ilgili kesin bir detay paylaşılmadı.

http://www.slashgear.com/zte-grand-x2-in-intel-powered-flagship-smartphone-unveiled-15282323/