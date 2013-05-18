Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE, Intel işlemcili yeni amiral gemi akıllı telefonunu tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE, Intel işlemcili yeni amiral gemi akıllı telefonunu tanıttı

Otellini'nin ilk iPhone modelinde Intel yongaseti kontratını es geçmesi pişmanlığını paylaşması, platformun akıllı telefon pazarında neden bu konumda olduğunu anlatmaya yetiyor. Ancak Intel küçük de olsa adım atmaya devam ediyor.

Intel Atom işlemcilerin yer bulduğu son akıllı telefon modeli ZTE Grand X2 oldu. Monaco'da yapılan bir etkinlikte tanıtılan Grand X2 firmanın yeni amiral gemi modeli. Intel Atom işlemciler uzun süredir bir amiral gemi modeli içerisinde yer almıyordu.

Modelde 4.5 inçlik 720p çözünürlükte LCD ekrana yer veriliyor. İşlemci tercihi ise Atom Z2580 ile Clover Trail+ platformunun en iyi oyuncusundan yana kullanılmış. 32nm fabrikasyon sürecine sahip 2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, yanında 533 MHz hızında çalışan çift çekirdekli Power VR SGX544 grafik birimi ile geliyor. 

1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p kayıt desteği, tek deklanşörde 24 kare poz çekebilme, 1MP çözünürlükte ön kamera, kablosuz görüntü aktarımı WiDi teknolojisi, 2000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

Model sonbaharda Avrupa pazarında boy gösterecekken, fiyatı ile ilgili kesin bir detay paylaşılmadı. 

http://www.slashgear.com/zte-grand-x2-in-intel-powered-flagship-smartphone-unveiled-15282323/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
web101
Tam Çin malı gibi duruyor diyeceğim de zaten Çin malı çok satabilir dünyanın 4-5inci büyük mobil firmasıda olabilir ama Sony Samsung Htc Lg gibi firmaların kalite standartlarını yakalaması için daha yüz fırın ekmek yemesi lazım buna Huaweide dahil.

Kaç kere ZTE kullandın? Artık şu Çin malı saflığını bırakın. Kullandığınız her şey Çin malıyken neyin kafasındasın?
web101Tam Çin malı gibi duruyor diyeceğim de zaten Çin malı çok satabilir dünyanın 4-5inci büyük mobil firmasıda olabilir ama Sony Samsung Htc ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Tipe bak çay demle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vedpla 6 yıl
web101
Tam Çin malı gibi duruyor diyeceğim de zaten Çin malı çok satabilir dünyanın 4-5inci büyük mobil firmasıda olabilir ama Sony Samsung Htc Lg gibi firmaların kalite standartlarını yakalaması için daha yüz fırın ekmek yemesi lazım buna Huaweide dahil.

Huawei Ascend P1 kullanıyorum 1 oyunda sorun çıkarmadı sigortası dolsun vericem büyük ihtimalle bulursam sigortalı Ascend P2 alıcam çok memmunum Huaweiden eleştirin anca hiç eline alıp kullandınmı ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Widi iyi olmuş. Bir de evinde LG 47LA640s falan TV olacak. Kablosuz film falan izleyeceksin. Değmeyin keyfine...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 6 yıl
zte nin önceki tasarımlarına göre daha iyi ama gene de yeterli değil. iphone, samsung, htc, sony gibi markalar varken bu telefon satılmaz o kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigitkurular 6 yıl
güzele benziyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MIKROP DOGAN 6 yıl
ekran 4.5" fakat çerçeve-kasa büyük sanki
yandan bakınca da bayağı kalın duruyor
zarif değil ben eledim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
godless turtle 6 yıl
Aslında İntel, mobil platformlarda kullanacağı Atom işlemci ailesinin adını değiştirse çok mantıklı bir iş yapmış olur. Netbook'lardan ağzı yanan insanlar haliyle şüpheyle yaklaşıyor. Bu arada telefonun tasarımı çok kötü geldi bana.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erkansins 6 yıl
benim merak ettiğim şarj süresi arm göre nasıl bunuda belirtseler güzel olucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 6 yıl
Berbat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs1991apo 6 yıl
arm bana neden se çok basit bir mikro işlemci gibi geliyor ya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yusac 6 yıl
Çerçeve aşırı kalın olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1155 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, zte
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Veri Depolama, Bulut Bilişim ve Büyük Veri hakkında merak edilenler 6 yıl Kingston'dan Hız Rekortmeni USB Bellek "DataTraveler Ultimate 3.0 G3" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim