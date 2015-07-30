ZTE metal kasaya ve uygun fiyata sahip 3 yeni model duyurdu

Çinli üretici ZTE yaklaşık bir hafta önce Axon serisi yeni akıllı telefon modellerini duyurmuştu. Aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu kez ise V3 adında 3 modele sahip yeni bir seri duyuruldu. V3 Youth, Energy ve Extreme Edition şeklinde isimlendirilen yeni cihazların hepsi aynı tasarıma sahip. Donanım kısmı da büyük ölçüde aynı kalırken, modellerin farklı fiyatlandırmaya sahip olmasının nedeni ise 4G desteği ve ekstra aksesuarlar oluyor.

Metal kasa ile dikkat çeken serideki akıllı telefonlar 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 64-bit Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera ile birlikte 3000 mAh depolama kapasitesine sahip Kasanın yekpare olması sebebiyle bataryayı değiştirmek mümkün değil.

160 gram ağırlığa ve 8.55 mm kalınlığa sahip cihazların hepsi Android 5.1 işletim sistemi ve Nubia 3.0 arayüzü ile birlikte geliyor. Modellerde çift sim kart desteği sunuluyor ancak 2. kart yuvası aynı zamanda Micro SD kart desteği sunduğu için depolamayı arttıracak kullanıcılar iki sim kartı aynı anda kullanamayacak. Bu özelliklerin dışında bir de arka kameranın altında parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

ZTE V3 Youth modeli gri renk seçeneği ile birlikte 999 Yuan (Yaklaşık 450 TL) fiyat etiketine sahip. V3 Energy ve Extreme Edition modelleri ise altın renk seçenekleri ve ekstra aksesuarlar ile birlikte satılacaklar. V3 Energy modeli 1299 Yuan (585 TL) ve V3 Extreme Edition modeli 1499 Yuan (670 TL) fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların Çin satışı için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. V3 serisinin Çin dışarısında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

http://www.gsmarena.com/zte_unveils_v3_variants_with_aluminum_body_starting_160-news-13307.php