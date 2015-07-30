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ZTE metal kasaya ve uygun fiyata sahip 3 yeni model duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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ZTE metal kasaya ve uygun fiyata sahip 3 yeni model duyurdu
 
Çinli üretici ZTE yaklaşık bir hafta önce Axon serisi yeni akıllı telefon modellerini duyurmuştu. Aradan çok kısa bir süre geçmesine rağmen bu kez ise V3 adında 3 modele sahip yeni bir seri duyuruldu. V3 Youth, Energy ve Extreme Edition şeklinde isimlendirilen yeni cihazların hepsi aynı tasarıma sahip. Donanım kısmı da büyük ölçüde aynı kalırken, modellerin farklı fiyatlandırmaya sahip olmasının nedeni ise 4G desteği ve ekstra aksesuarlar oluyor.
Metal kasa ile dikkat çeken serideki akıllı telefonlar 5.5" Full HD çözünürlükte ekran, 64-bit Snapdragon 615 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera ile birlikte 3000 mAh depolama kapasitesine sahip Kasanın yekpare olması sebebiyle bataryayı değiştirmek mümkün değil.
ZTE metal kasaya ve uygun fiyata sahip 3 yeni model duyurdu
 
160 gram ağırlığa ve 8.55 mm kalınlığa sahip cihazların hepsi Android 5.1 işletim sistemi ve Nubia 3.0 arayüzü ile birlikte geliyor. Modellerde çift sim kart desteği sunuluyor ancak 2. kart yuvası aynı zamanda Micro SD kart desteği sunduğu için depolamayı arttıracak kullanıcılar iki sim kartı aynı anda kullanamayacak. Bu özelliklerin dışında bir de arka kameranın altında parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.
ZTE V3 Youth modeli gri renk seçeneği ile birlikte 999 Yuan (Yaklaşık 450 TL) fiyat etiketine sahip. V3 Energy ve Extreme Edition modelleri ise altın renk seçenekleri ve ekstra aksesuarlar ile birlikte satılacaklar. V3 Energy modeli 1299 Yuan (585 TL) ve V3 Extreme Edition modeli 1499 Yuan (670 TL) fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların Çin satışı için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. V3 serisinin Çin dışarısında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

http://www.gsmarena.com/zte_unveils_v3_variants_with_aluminum_body_starting_160-news-13307.php Yorum Yaz
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Aslanhan. 4 yıl en beğenilen
Turkcell, Vodafone ve Avea bizleri yolunacak kaz yerine koymaktan vazgeçip zaten ZTE' ye yaptırdıkları operatör telefonlarını bu cihazlar arasından seçip bizlere ulaştırsa fenamı olur.

Vestel çöplerini sevgili yurttaşlarına itelemek adına İthal telefonlara vergi artışı isteyeceğine, adam gibi yatırım yapıp, adam gibi cihazlar üretse ve bizde üçe, beşe bakmadan yerli cihazlar kullansak fenamı olur.

Zıkkım olsun haketmeden, kurnazca kendi vatandaşınızı kazıklayarak kazandığınız o paracıklar.
Turkcell, Vodafone ve Avea bizleri yolunacak kaz yerine koymaktan vazgeçip zaten ZTE' ye yaptırdıkları operatör telefonlarını bu cihazlar arasından seçip bizle...
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Hann- 4 yıl
nubia candır gerisi heyecan
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huntedman 4 yıl
Bu vestelin taaaaaaaaa
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karmenug 4 yıl
Ordaki fiyatları biz ölçü alamayız
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kadirirdem 4 yıl
birdahaki telefonları operatörler bu modeli getirse süper olur....
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tarun 4 yıl
nasıl olsa burada satılmayacak
o yüzden haberi okuyup heveslenmemize gerek yok
sadece hayal kuralım yeter
ithalat mevzuatından mıdır, yoksa vergilerden midir nedir arkadaş kimse buraya gelmek istemiyor
bizede sonra bu haberlere bakıp bakıp saydırmak kalıyor
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Batuist 4 yıl
oradaki ücretler bizi hiç ilgilendirmiyor. bizdeki vergilerle o birkaç asgari ücret fiyatına burada satılır .. tabi bizde satılsaydı....
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shadowmexo 4 yıl
tamam da bu ekstra aksesuar olayı nedir ? En ucuz olan versiyondan şarj aleti ve kulaklık ta çıkmıyor mu ? Bu konuda da açıklama olsa daha iyi olurdu. Bilen birisi varsa yanıtlarsa sevinirim.
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Okisht 4 yıl shadowmexo
Anladığım kadarıyla bahsedilenler ekstra aksesuarlar. Ancak bunların ne olacağına dair bir bilgi bulamadım. Tekrar bakacağım haber henüz çok fazla kaynakta yayınlanmadı.
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Aslanhan. 4 yıl en beğenilen
Turkcell, Vodafone ve Avea bizleri yolunacak kaz yerine koymaktan vazgeçip zaten ZTE' ye yaptırdıkları operatör telefonlarını bu cihazlar arasından seçip bizlere ulaştırsa fenamı olur.

Vestel çöplerini sevgili yurttaşlarına itelemek adına İthal telefonlara vergi artışı isteyeceğine, adam gibi yatırım yapıp, adam gibi cihazlar üretse ve bizde üçe, beşe bakmadan yerli cihazlar kullansak fenamı olur.

Zıkkım olsun haketmeden, kurnazca kendi vatandaşınızı kazıklayarak kazandığınız o paracıklar.
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