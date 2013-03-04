ZTE, reklam konusunda fazla para harcamak istemiyor





Bir dönemin anlaşmalı markasız akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Huawei ve ZTE gibi firmalar artık kendi tasarımı ve teknolojisini üretir hale geldi. Geçmişin izlerini silmek için reklam ve pazarlamaya büyük önem veren Huawei'nin aksine ZTE reklam konusunda biraz çekingen kalıyor.





ZTE ABD başkanı Lixing Chen, marka bilinirliğini artırma konusunda fazla para harcamak istemediklerini ve bu davranışın hem karakterlerinde hem de stratejilerinde yer almadığını açıkladı. Firmanın stratejisi tanıtımı satıcı firmaya ve dolaylı olarak da müşteriye yapmak. Firma buna B2B2C yöntemi adını veriyor.





Chen, son çeyrek raporlarına göre dünyanın en büyük 4. akıllı telefon ve 4. mobil telefon üreticisi olduklarını belirtiyor. Bu bakımdan Chen, hali hazırdaki yöntem ile yeterince kendilerini tanıttıklarının ve büyük bir marka kampanyasına gerek olmadığının altını çiziyor.





ZTE, bu yıl ABD'ye geçen yıla oranla iki kat daha fazla akıllı telefon modeli sunacak. Bu yıl rakamın büyük çoğunluğunu ise LTE uyumlu modeller oluşturacak. Global bazda ise ZTE'nin akıllı telefon sevkiyatı hedefi 50 milyon olarak belirlenmiş. Akıllı telefon satışı tüm cihaz satışlarının yüzde 70'ini oluşturacak.





Chen ayrıca geçen sene Huawei ve ZTE aleyhine açılan casusluk soruşturmasının da kendilerine olumlu yansıdığını belirtiyor. ZTE cihazlarının herhangi bir güvenlik açığı oluşturmamasına dair rapordan sonra tüketicinin daha çok ilgisini çektiklerini ve böylece yüksek kaliteye sahip modellerinin de daha dikkatli incelendiğini dile getiriyor.

http://www.fiercewireless.com/story/zte-wont-follow-huawei-consumer-device-brand-campaign/2013-03-01