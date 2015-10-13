ZTE ses butonlarını dokunmatik yapmaya hazırlanıyor

Çinli üretici ZTE çoğu zaman tasarım konusundaki farklılaşma çabalarıyla dikkat çekiyor. Bir çok yeniliği deneyen üretici bu kez ise ses tuşlarını dokunmatik hale getirerek yeni bir trend yakalama peşinde.

Modelin 15 Ekimde tanıtılması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan iddialar Nubia X8'de 6" ekran, 4 GB bellek, 32 ve 64 GB depolama seçenekleri, ince metal kasa ve parmak izi okuyucu gibi özelliklerin yer alacağına işaret ediyor. Telefon üzerindeki cihazların dokunmatik hale gelmesi su geçirmezlik konusunda da önemli bir gelişme sayılabilir. Sizler bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?

http://www.gsmarena.com/new_zte_nubia_x8_photos_tease_resistive_volume_rockers_and_possible_october_15_launch-news-14438.php

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Nubia X8 modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler oldukça ilgi çekici. Resisif şekilde konumlanmış butonlar iç kısma doğru hafif bir girinti ile belirginleştirilmiş. Güç butonu hakkında bir şey söylemek oldukça zor ancak fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla burada fiziksel buton korunmuş.