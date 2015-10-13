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ZTE ses butonlarını dokunmatik yapmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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ZTE ses butonlarını dokunmatik yapmaya hazırlanıyor
 
Çinli üretici ZTE çoğu zaman tasarım konusundaki farklılaşma çabalarıyla dikkat çekiyor. Bir çok yeniliği deneyen üretici bu kez ise ses tuşlarını dokunmatik hale getirerek yeni bir trend yakalama peşinde.

Nubia X8 modeline ait olduğu iddia edilen görüntüler oldukça ilgi çekici. Resisif şekilde konumlanmış butonlar iç kısma doğru hafif bir girinti ile belirginleştirilmiş. Güç butonu hakkında bir şey söylemek oldukça zor ancak fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla burada fiziksel buton korunmuş. 

Modelin 15 Ekimde tanıtılması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan iddialar Nubia X8'de 6" ekran, 4 GB bellek, 32 ve 64 GB depolama seçenekleri, ince metal kasa ve parmak izi okuyucu gibi özelliklerin yer alacağına işaret ediyor. Telefon üzerindeki cihazların dokunmatik hale gelmesi su geçirmezlik konusunda da önemli bir gelişme sayılabilir. Sizler bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?
ZTE ses butonlarını dokunmatik yapmaya hazırlanıyor
 
ZTE ses butonlarını dokunmatik yapmaya hazırlanıyor
 

http://www.gsmarena.com/new_zte_nubia_x8_photos_tease_resistive_volume_rockers_and_possible_october_15_launch-news-14438.php Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 4 yıl
Buton değil tuş
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Okisht 4 yıl istanbulbirbaska
Buton dilimize Fransızca'dan geçmiş bir kelime. Ancak zamanla Türkçeleşmiş. Kullanımının yanlış olduğunu düşünmüyorum.

tdk.gov.tr/...
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Qonrul 4 yıl
denemekte fayda var farklılık iyidir
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kadirirdem 4 yıl
Kullanışlı olacağını sanmıyorum cok yanlış basılır...
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aycibin 4 yıl
6" telefon da kullanışsız,tuşsuz telefon da.su geçirmemesi için dokunmatik olmak zorunda da değil.bence zte 6" telefonun ismine de "mini" der :)
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slymn_mndrl 4 yıl
Hiç iyi bi fikir değil
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MrKemal17 4 yıl
Fiziksel tuşun sağladığı geri bildirimi sağlayamayacağı için kesinlikle kötü bir fikir. Umarım ilgi görüp, yaygınlaşmaz. Eğer taptic engine benzeri bir şey ile desteklendiyse kabul edilebilir ama fiziksel butonun yerini tutamaz.
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Guest-97084050D 4 yıl
Salakça ve kullanışsız olur.yanlışlıkla basmalar falan ben olsam telefonu kırarım.
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SERDARbdrm 4 yıl
Yenilikci yaklasimlari, cabalari taktir ederim ama bence bu tutmaz. Kullanisli olacagini sanmiyorum.
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NeroWin 4 yıl
Dokunmatik tuşlar güzel olabilir ancak geri bildirim için titreşim gibi bir şeyde koymaları lazım.
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esmerbuyucu 4 yıl
Su geçirmedi diyelim. Mesela suyun altında + tuşuyla fotoğraf çekeceksin suyun altında dokunmatik olmadığı için çekemezsin gereksiz. Apple'ın 6s'lerde koyduğu silikon daha iyi fikir.
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Morphinz 4 yıl
Kullanıcı deneyimi için gereksiz ama kasa içerisinde boş alan sağlıyorsa mantıklı bir tercih.
Ben telefonum cebimdeyken çoğu zaman çıkarmadan cebimin üzerinden sesi kısıp açıyorum eğer dokunmatik olursa bu işlevi yitirir. Şahsen benim için uygun değil.
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