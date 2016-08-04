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ZTE yeni telefonu için kullanıcılardan fikir bekliyor

CES 2016 kapsamında duyurduğu Project CSX'i hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren ZTE, kitle fonlaması yolu ile finanse edeceği bu telefon için kullanıcılardan fikir bekliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çin'in önde gelen telefon üreticileri arasında yer alan ZTE, kitle fonlaması yoluyla yeni bir akıllı telefon geliştirmek istediğini, bu yılın başında Las Vegas'ta düzenlenen CES 2016'da ilk kez dile getirmişti. Nihayet bu planını hayata geçirmek için harekete geçen ZTE, kitle fonlaması ile geliştireceği bu yeni akıllı telefonu için ZTE kullanıcı forumunda yeni bir bölüm açtı. Kullanıcılar, bu bölüme girerek telefon ile ilgili fikirlerini ZTE ile paylaşabilecekler.
ZTE yeni akıllı telefonunu bu fikirlerden yola çıkarak geliştirecek. Şimdilik Project CSX olarak bilinen telefonun yapım süreci iki kilit aşamadan oluşacak. Kullanıcılar her iki aşamanın da parçası olacak ve her iki aşamada da kendi görüşlerini paylaşıp, en iyi fikirleri seçerek yapım aşamasına dahil olabilecekler.
ZTE kullanıcıların proje üzerinde ne denli etkili olacağı konusunda net bir bilgi vermedi, ancak kullanıcıların paylaşacağı fikirlerin nasıl olması gerektiği konusunda bazı uyarılarda bulundu. 2017'de çıkabilecek bir telefon için gerçekçi fikirler sunulmasını isteyen Çinli telefon üreticisi, bu fikirlerin aynı zamanda genel kullanıcı kitlesine hitap edecek bir telefonun maliyeti göz önüne alınarak sunulması gerektiğini belirtti.
ZTE'nin yeni telefonunu geliştirmesine katkı sağlayacak yaratıcı fikirler sunan ve bu fikirleri şirket tarafından kullanılanlar, şirketten ufak bir para ödülü alacak ve önümüzdeki yıl düzenlenecek CES'te telefonun tanıtımına katılma şansı yakalayacak. ZTE'nin kullanıcı forumunda açtığı fikirler bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/8/3/12366474/zte-crowdsourced-smartphone-project-csx Yorum Yaz
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ComingWind 3 yıl en beğenilen
Yaa orta segment te yapsan %50 vergiyle bayağı bi kazık fiyat olacağı için, millet kazık yiyeceksek bari kaliteli kazık olsun diye Apple, Samsung, Sony, HTC seçiyor. ZTE diye bir kazığı kim napsın, ıyy ne kadar da banel bir kazık diyip kimse yüzüne bakmaz. Yani anlayacağın Türkiye pazarına girme hüsran yaşarsın
Yaa orta segment te yapsan %50 vergiyle bayağı bi kazık fiyat olacağı için, millet kazık yiyeceksek bari kaliteli kazık olsun diye Apple, Samsung, Sony, HTC seç...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Lockheed 3 yıl Zafer Kemal
Jean_Baptiste
5.5 inç oled ekran 2k çözünürlük(sanal olarak 8k çözünürlük desteği) 1k üzerinde nit parlaklık
11100 mah pil (29 dakikada full şarj-şarj döngüsü ömrü 6000) çıkarılabilir pil
Arkada parmak izi okuyucu (06 salise tepki süresi)
Önde kapasitif butonlar (kafasitif butonlar ekran üzerinde hiç örneği yok yapılabilir)
4 köşede surround hoparlör (amfi ve bass desteği), stüdyo kalitesinde hi-fi ses
Üst ve alt çerçeve çok ince yine yan çerçeveler ince (iç siyah çerçeve yok)
Titanyum kasa safir camdan ekran (arka kamera camı da safir)
8 gb ram snapdragon 821 işlemci (su soğutlamalı)
Ufs 3.0 depolama 4tb, çift sim ve sd kart desteği
Bu telefona yakışacak seviyede ön ve arka kamera 12x optik zoom (kamera çıkıntısı yok), ön camerada flash desteği
1080p 10001 fps yavaş çekim modu kamerada kızılötesi zifiri karanlıkta çekim özelliği
Su ve toz geçirmezlik özelliği (30 metre su altı), ateşe elektrik şokuna karşı dirençli
Samsung benzeri bir kalem
Max. 145 gram ağırlık ve 7.7 mm kadar kalınlık olsun.
Yanında da gözlük bedava olsun..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Jean_Baptiste5.5 inç oled ekran 2k çözünürlük(sanal olarak 8k çözünürlük desteği) 1k üzerinde nit parlaklık11100 mah pil (29 dakikada ful...
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DH Misafiri 3 yıl
iphone 7 kulaklık bölümünü iptal etmiş .. kulaklık bölümünü şarj yerine tarafına jack degilde kulaklık girişinin şarj makinası baglayıcı tarafına dönüştürseler daha güzel olmazmı
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DH Misafiri 3 yıl
5.5 inç oled ekran 2k çözünürlük
11100 mah pil (30 dakikada ful şarj) çıkarılabilir pil
Arkada parmak izi okuyucu önde kapasitif butonlar
Stereo hoparlör stüdyo kalitesinde hifi ses çıkışı
Üst ve alt çerçeve çok ince acayip ince yine yan çerçeveler ince
Titanyum kasa safir camdan ekran (arka kamera camı da safir)
8 gb ram snapdragon 821 işlemci
Bu telefona yakışacak seviyede ön ve arka kamera önde flash desteği
1080p 1880 fps yavaş çekim modu kamerada kızılötesi zifiri karanlıkta çekim özelliği
Su ve toz geçirmezlik özelliği
Samsung benzeri bir kalem
Max. 145 gram ağırlık ve 7.7 mm kadar kalınlık olsun..
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montevo 3 yıl
bence zte telefon üretimini bitirsin.olmuyor.dandik dandik dandik.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Yapmayın.
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gs09gs09 3 yıl
Karbon fiber olsun arkasi yan kasasi saglamlastirilmis cizikmez alminyum olsun ekran 2k olsun batarha 4000 mah snapdragon801 kullansin buna uyan az guc tuketen bi islemci konsun parmak izi okuyucu onde kamera ozellijle gece cekimlerinde iyi olsun fiyayida 2000 lira olsun hadi yap gorelim
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alemburda34 3 yıl
Donemin guncel islemcisi 821 vs ve en az 3500 mAh pil 2.5d oled ekran, parmak okuyucu onde olsun
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Silenforce 3 yıl
Basit hamleler type-c parmak izi okuyucu
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silversmith 3 yıl
2017'de çıkacak telefon için gerçekçi bir fikir sunuyorum: Şu pil işini artık bi çözün da! :)
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ComingWind 3 yıl en beğenilen
Yaa orta segment te yapsan %50 vergiyle bayağı bi kazık fiyat olacağı için, millet kazık yiyeceksek bari kaliteli kazık olsun diye Apple, Samsung, Sony, HTC seçiyor. ZTE diye bir kazığı kim napsın, ıyy ne kadar da banel bir kazık diyip kimse yüzüne bakmaz. Yani anlayacağın Türkiye pazarına girme hüsran yaşarsın
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arel.gr 3 yıl
maksat ZTE markasina sureklilik kazandirmak, gundemde tutmak değilmi usta ?
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wolf silver 3 yıl
Adamlar kendileri için en iyisini yapmaya çalışabilirler ama yine elde kalan dandik modelleri Turkcell, vodafone Ve Türk Telekoma verecekler... Bizim kaderimiz bu. Başka ülkedeki operatörler kendi adına yada tanınmış bir markayı 100-200 dolarlık farkla telefonu fatura üzeri verebiliyor. Bizde telefon 2500 tl adamlar fatura üzerine alırsan 3000 tl ye yaklaşıyor..
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akıllı telefon, zte ve
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