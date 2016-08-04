ZTE yeni telefonu için kullanıcılardan fikir bekliyor

Çin'in önde gelen telefon üreticileri arasında yer alan ZTE, kitle fonlaması yoluyla yeni bir akıllı telefon geliştirmek istediğini, bu yılın başında Las Vegas'ta düzenlenen CES 2016'da ilk kez dile getirmişti. Nihayet bu planını hayata geçirmek için harekete geçen ZTE, kitle fonlaması ile geliştireceği bu yeni akıllı telefonu için ZTE kullanıcı forumunda yeni bir bölüm açtı. Kullanıcılar, bu bölüme girerek telefon ile ilgili fikirlerini ZTE ile paylaşabilecekler.

ZTE yeni akıllı telefonunu bu fikirlerden yola çıkarak geliştirecek. Şimdilik Project CSX olarak bilinen telefonun yapım süreci iki kilit aşamadan oluşacak. Kullanıcılar her iki aşamanın da parçası olacak ve her iki aşamada da kendi görüşlerini paylaşıp, en iyi fikirleri seçerek yapım aşamasına dahil olabilecekler.

ZTE kullanıcıların proje üzerinde ne denli etkili olacağı konusunda net bir bilgi vermedi, ancak kullanıcıların paylaşacağı fikirlerin nasıl olması gerektiği konusunda bazı uyarılarda bulundu. 2017'de çıkabilecek bir telefon için gerçekçi fikirler sunulmasını isteyen Çinli telefon üreticisi, bu fikirlerin aynı zamanda genel kullanıcı kitlesine hitap edecek bir telefonun maliyeti göz önüne alınarak sunulması gerektiğini belirtti.

ZTE'nin yeni telefonunu geliştirmesine katkı sağlayacak yaratıcı fikirler sunan ve bu fikirleri şirket tarafından kullanılanlar, şirketten ufak bir para ödülü alacak ve önümüzdeki yıl düzenlenecek CES'te telefonun tanıtımına katılma şansı yakalayacak. ZTE'nin kullanıcı forumunda açtığı fikirler bölümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/8/3/12366474/zte-crowdsourced-smartphone-project-csx