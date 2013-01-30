ZTE'den 112$'a çift çekirdekli ve Android Jelly Bean'li akıllı telefon: Blade C

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, bu sefer fiyat odaklı bir modelle karşımıza çıktı. Blade C isimli akıllı telefonun fiyatı sadece 112$ olarak belirlenmiş. Merak edenler için 112$'ın kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 198 lira. Peki Blade C, 198 liraya tüketicilere nasıl teknik özellikler vadediyor?



124 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde ve 11 mm kalınlığında tasarlanan Blade C'nin ön yüzünde 4-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve dört adet dokunmaya duyarlı menü tuşuna yer verilirken, arka yüzde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera göze çarpıyor. ZTE, Blade C'de, MediaTek'in 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) MTK6577 platformundan yana tercih yapmış. Bu platformun grafik işlem biriminin PowerVR SGX531 olduğunu not düşelim.



512 MB RAM'i ve 4 GB'lık dahili flash belleği bulunan akıllı telefon, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve GPS alıcısını beraberinde getiriyor. Akıllı telefonun 1.600 mAh'lik bataryası ise 420 saate varan bekleme süresi ve 10 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.1 Jelly Bean ile çalışan Blade C'nin Avrupa veya Amerika pazarlarına açılıp açılmayacağı üzerindeki sır perdesi kaldırılmış değil.



http://wwwen.zte.com.cn/endata/magazine/mobileworld/2012/6_1/articles/201212/t20121228_377378.html#ystfuv