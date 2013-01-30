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ZTE'den 112$'a çift çekirdekli ve Android Jelly Bean'li akıllı telefon: Blade C

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
912
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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ZTE'den 112$'a çift çekirdekli ve Android Jelly Bean'li akıllı telefon: Blade C
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, bu sefer fiyat odaklı bir modelle karşımıza çıktı. Blade C isimli akıllı telefonun fiyatı sadece 112$ olarak belirlenmiş. Merak edenler için 112$'ın kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 198 lira. Peki Blade C, 198 liraya tüketicilere nasıl teknik özellikler vadediyor?
124 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde ve 11 mm kalınlığında tasarlanan Blade C'nin ön yüzünde 4-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve dört adet dokunmaya duyarlı menü tuşuna yer verilirken, arka yüzde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera göze çarpıyor. ZTE, Blade C'de, MediaTek'in 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) MTK6577 platformundan yana tercih yapmış. Bu platformun grafik işlem biriminin PowerVR SGX531 olduğunu not düşelim.
512 MB RAM'i ve 4 GB'lık dahili flash belleği bulunan akıllı telefon, Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve GPS alıcısını beraberinde getiriyor. Akıllı telefonun 1.600 mAh'lik bataryası ise 420 saate varan bekleme süresi ve 10 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.1 Jelly Bean ile çalışan Blade C'nin Avrupa veya Amerika pazarlarına açılıp açılmayacağı üzerindeki sır perdesi kaldırılmış değil.

http://wwwen.zte.com.cn/endata/magazine/mobileworld/2012/6_1/articles/201212/t20121228_377378.html#ystfuv Yorum Yaz
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matmuhendisi 6 yıl
IHS iSuppli'ye göre iPhone 5'in 16GB'lık sürümü Apple'a 207 dolara maloluyor. Bu sürümün kontratsız yurtdışı fiyatı ise 442 dolar. Şirkete göre 32GB'lık iPhone 5'in Apple'a maliyeti 217 dolar iken, 64GB'lık sürümün maliyeti 238 dolar
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V4LKyR 6 yıl
Şu azami 350-400 TL'ye ülkemize gelsin, kapışılır. Symbian kullanan nice insanlar var hala. :\
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yc#1 6 yıl
talerk
bu zte huawei gibi Çinli firmaları nasıl alıyorlar anlamış değilim ben samsung alırken bile kalite anlamında şüphelerim oluyor

Adamların ülkeleri en büyük cep telefonu pazarı. Herkesin de GS3 ve iP5 alacak parası olmadığına göre ?
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qua1912 6 yıl
Bu ayarlarda bir cihaz ülkemizde 600 lira civarında satılıyor.
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İstan34bul 6 yıl
Boşuna telefona(apple) para veriyoruz demiyorlar yok abi yok fiyat ucuz olunca almak istemiyoruz dandiktir diye
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Mr.ED 6 yıl
Benim ülkeme getirilmeyip ben alamadıktan sonra 10$ olsa ne olur...
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DH Misafiri 6 yıl
talerk
bu zte huawei gibi Çinli firmaları nasıl alıyorlar anlamış değilim ben samsung alırken bile kalite anlamında şüphelerim oluyor

Çinli firmalar derken neyi kastediyorsun ?
Huawei ve ZTE global pazarda adları olmasada donanım olarak çok iyi telefonlar çıkarıyorlar. Samsung'a Iphone'a taş çıkarcak telefonlar çıkardılar az bi araştır. Ayrıca küçümseme Çin markası var Çin'de üretiliyor diye. Samsung Iphone ve nice tanıdık telefon markaları Çin'de üretiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Peregrino 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
talerk
bu zte huawei gibi Çinli firmaları nasıl alıyorlar anlamış değilim ben samsung alırken bile kalite anlamında şüphelerim oluyor

Çinli firmalar derken neyi kastediyorsun ?
Huawei ve ZTE global pazarda adları olmasada donanım olarak çok iyi telefonlar çıkarıyorlar. Samsung'a Iphone'a taş çıkarcak telefonlar çıkardılar az bi araştır. Ayrıca küçümseme Çin markası var Çin'de üretiliyor diye. Samsung Iphone ve nice tanıdık telefon markaları Çin'de üretiliyor.

ilk kez bir misafir doğru yorum yazdı tebrikler :)
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talerk 6 yıl
bu zte huawei gibi Çinli firmaları nasıl alıyorlar anlamış değilim ben samsung alırken bile kalite anlamında şüphelerim oluyor
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