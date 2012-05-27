ZTE'den Android 4.0'lı akıllı telefonlar için Kanzi 3D kullanıcı arayüzü

Haber Editörü
Android işletim sistemli akıllı telefonlar için kendi kullanıcı arayüzlerini geliştiren firmalar, Android 4.0 sürümü ile birlikte daha fonksiyonel ve 3D tasarıma sahip arayüzlerine geçiş yapmaya başladı. LG'nin ardından ZTE firması da Kanzi adlı kullanıcı arayüzünü duyurdu.
Çinli ZTE firması Android 4.0 işletim sistemli cihazlarına yönelik olarak sunacağı 3D tasarıma sahip kullanıcı arayüzünü Finli Rightware firması ile birlikte geliştirdi. Rightware hali hazırda geliştirmiş olduğu Kanzi arayüzünü ZTE cihazları için optimize edecek.
Kanzi arayüzü iki temel bileşenden oluşuyor: Kanzi Studio ve Kanzi Engine. Kanz Engine arayüzü ayakta tutan arka plandaki bileşen olurken, Kanz Studio arayüz tasarımlarına olanak veren bir yazılım. Autodesk 3DS Max ve Blender gibi yazılımlara uyumlu olduğu için farklı cihazlar için akıcı arayüzler tasarlamak mümkün oluyor. Rightware, donanım seviyesine göre Kanzi Engine yazılımını optimize edebiliyor.
ZTE hangi telefonlar için arayüzü kullanacağını açıklamadı. Ancak 4 çekirdekli Era modelinden itibaren bu arayüzleri kullanmaya başlayacağı sanılıyor.
http://www.rightware.com/en/Press+Releases/May+24th%2C+2012+-+ZTE+Launches+Android+Smartphones+Featuring+3D+Homescreen+by+Rightware+Kanzi+UI/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir android kullanıcısı olarak diyorum ki madem android özgür arayüz fırsatı sunuyor yaratıcılık bakımından ne yapılmış ki android e?
Şuan en iyi arayüz windows phone da gibi duruyor, bir kere yenilikçi bir tasarım sunuyor. İnsanlar alışık olduğunu sıkı sıkı bağlıdır (çünkü alışma sürecinden (yeni birşeyler öğrenmekten) korkarlar)
android geliştiricileri bize hep aynı arayüzü evirip çevirip veriyorlar ve bizde bunun farkında olmuyoruz...
sense arayüzünün touchwiz den farkı nedir? bir kaç widget, menu tasarımı vs
hele shell3d gibi arayüzlere hiç değinmiyorum bildiğin eski web siteleri gibi (her tarafından kayan yazılar fırlayan, saat ve hava durumu çıkan, pavyon gibi olan web siteleri)
Bence yanılıyorsun, android kullanıcıları aksine belki de sırf bu arayüz ve kullanım kolaylığından dolayı giderek artmakta. Çok yeni bir android kullanıcısı olmama rağmen (yaklaşık 1 yıl) ben bu kadar pratik bir arayüz görmedim. Ha belki de Miui kullanıyor olmamdan da kaynaklanabilir. LG telefonumun stock romunun nasıl olduğunu unuttum çünkü...
Miui adlı custom rom iOS arayüzü ile geliyor. Marketten wp7 arayüzünü indirebilirsiniz. Arayüzü isterseniz sadelestirip kullanabilirsiniz. Android size istediğiniz kadar seçenek sunarken yazdığınız diğer platformlar sadece 1 seçenek sunuyor. Bunu hala nasıl savunabiliyorsunuz şaşırıyorum.
ZTEnin arayüzüne gelirsek hoş dürüyor ancak performansıda önemli. İyi bir sekilde optimize edemezse telefonun gücü ve arayüzün güzelliğinin bir anlamı olmayacaktır.
Haklısın bu gün her hangi bir android telefonun arayüzünü çok esnek bir şekilde özelleştirebilirsiniz, ben buna ters bir şey demiyorum zaten. Ben diyorum ki android telefon üreticilerinin yapmış olduğu arayüzler benim hoşuma gitmiyor. WP7 ve BB1O' un arayüzleri bu üreticilerin arayüzlerinden kat kat daha güzel bence.
Hemen android' i savunmaya geçmişsiniz ki ben android' değil android için kendi arayüzlerini geliştiren üreticiler için olumsuz yorum yaptım. Sizin takıldığınız nokta şu; siz benim Android, İOS, WP7, BBOS gibi platform kıyaslaması yaptığımı düşünüyorsunuz, böyle bir şey yok, en azından o konunun yeri burası değil.
Bu başlık altında sadece telefonlar ile birlikte gelen arayüzlerin kendi zevklerim doğrultusunda kıyaslamasını yaptım, bu kadar basit. Başkasının da İOS arayüzü hoşuna gitmez, ama benim ona jailbreak sayesinde istediğin temayı yüklersin demem sizin söyledikleriniz ile aynı yola çıkıyor. Bu konu kişiden kişiye değişecek olan oldukça göreceli bir konu olduğu için tartışmaya gerek yok zaten.
Aarayüzde İOS, BB, WP7 gibi; karakteristik, kendine özgülük yok. Ordan burdan bir şeyler bulup, tıkıp tıkıştırmışlar sanki. Oldum olası şu janjanlı android arayüzlerini sevemedim. Bu arayüzler direk kalitesizlik hissi uyandırıyor bende. Hatta android' in sırf bu arayüz ve telefon tasarımlarından dolayı potansiyel müşterileri ciddi derecede kaybettiğini düşünüyorum.
Bana kalırsa aryüz dediğin şey olabildiğince sade, işlevsel ve şık olmalı. Bu üçünü en iyi birleştiren İOS cihazlar var, onlarında sarış rakamları ortada. Bu cihazların satmasının tek sebebi bu değil tabi ama yine de çok önemli bir faktör. Bunları farkeden microsoft, rim, nokia ve diğer firmalar kendine çeki düzen vermeye başladılar ama android üreticilerinde hala ne tıkırtı var ne sıkırtı.
Sense kullanmamış, widgetin kullanımı nasıl kolaylaştırdığını bilmeyen, jailbreakin sadece ücretsiz uygulama almak sanan birinin telefona verdiği 2000-Tl.yi haklı çıkarma çabası olmuş seninki. Sırf sense yüzünden millet htc telefon alırken senin ne dediğini anlayamadım ben.
Kullandın mı da biliyorsun?