ZTE'den Android 4.0'lı akıllı telefonlar için Kanzi 3D kullanıcı arayüzü

Android işletim sistemli akıllı telefonlar için kendi kullanıcı arayüzlerini geliştiren firmalar, Android 4.0 sürümü ile birlikte daha fonksiyonel ve 3D tasarıma sahip arayüzlerine geçiş yapmaya başladı. LG'nin ardından ZTE firması da Kanzi adlı kullanıcı arayüzünü duyurdu.





Çinli ZTE firması Android 4.0 işletim sistemli cihazlarına yönelik olarak sunacağı 3D tasarıma sahip kullanıcı arayüzünü Finli Rightware firması ile birlikte geliştirdi. Rightware hali hazırda geliştirmiş olduğu Kanzi arayüzünü ZTE cihazları için optimize edecek.





Kanzi arayüzü iki temel bileşenden oluşuyor: Kanzi Studio ve Kanzi Engine. Kanz Engine arayüzü ayakta tutan arka plandaki bileşen olurken, Kanz Studio arayüz tasarımlarına olanak veren bir yazılım. Autodesk 3DS Max ve Blender gibi yazılımlara uyumlu olduğu için farklı cihazlar için akıcı arayüzler tasarlamak mümkün oluyor. Rightware, donanım seviyesine göre Kanzi Engine yazılımını optimize edebiliyor.

ZTE hangi telefonlar için arayüzü kullanacağını açıklamadı. Ancak 4 çekirdekli Era modelinden itibaren bu arayüzleri kullanmaya başlayacağı sanılıyor.









http://www.rightware.com/en/Press+Releases/May+24th%2C+2012+-+ZTE+Launches+Android+Smartphones+Featuring+3D+Homescreen+by+Rightware+Kanzi+UI/