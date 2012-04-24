ZTE'nin 2012 yılı için akıllı telefon satış hedefi 50 milyon

Haber Editörü
2011 yılında 15 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek global pazarda dördüncülük koltuğuna oturan ZTE, 2012 ve 2015 yılı hedeflerini açıkladı.
ZTE, 2012 yılında 60 milyon, 2015 yılına doğru ise 100 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefliyor. Bu yıl V875, Style Q, Nova 4, Nova 3.5, V880E, Mimosa X, Kis, Orbit, Skate Acqua ve Era gibi modelleriyle karşımıza çıkan ZTE'nin, yarın itibarıyla 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımlaması beklenmekte. Firmanın, geçen yıla kıyasla %10'luk artışla 29 milyon dolar net kar beklentisi mevcut.
http://www.reuters.com/article/2012/04/23/zte-idUSL3E8FN1AA20120423 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geçen seneye göre şirket tarihine bakılırsa gayet başarılı işler dudak uçuklatacak yükselmeler büyük hedefler özgün ve sadece kendi şirketi adına ürettiği akıllı telefonlar için gayet büyük ve emin adımlar atmış durumda ben hedeflerinin kesinlikle olacağına inanıyorum..