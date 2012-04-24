ZTE'nin 2012 yılı için akıllı telefon satış hedefi 50 milyon

2011 yılında 15 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek global pazarda dördüncülük koltuğuna oturan ZTE, 2012 ve 2015 yılı hedeflerini açıkladı.





ZTE, 2012 yılında 60 milyon, 2015 yılına doğru ise 100 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedefliyor. Bu yıl V875, Style Q, Nova 4, Nova 3.5, V880E, Mimosa X, Kis, Orbit, Skate Acqua ve Era gibi modelleriyle karşımıza çıkan ZTE'nin, yarın itibarıyla 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu yayımlaması beklenmekte. Firmanın, geçen yıla kıyasla %10'luk artışla 29 milyon dolar net kar beklentisi mevcut.

http://www.reuters.com/article/2012/04/23/zte-idUSL3E8FN1AA20120423