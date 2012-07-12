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ZTE'nin alt segment çözümü Kis, İngiltere pazarına giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ZTE'nin alt segment çözümü Kis, İngiltere pazarına giriş yaptı.
Virgin Mobile tarafından Pay-As-You-Go sistemiyle (kontörlü) yaklaşık 77.5$'a satılan Kis, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciyi, 256 MB RAM'i ve Android 2.3 Gingerbread mobil işletim sistemini bünyesinde barındırıyor.
3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, microSD kart girişi (32 GB'a kadar destek var), Wi-Fi 802.11 b/g/n ve A-GPS ile donatıldığını belirtelim.

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Stanislas Xavier 7 yıl
_-_bluedragon_-_

256mb ramden ne kadar boş ram kalacak?


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greenman82 7 yıl
zte joe nun makyajlı sürümü gibi!
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
256mb ramden ne kadar boş ram kalacak?
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