Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ZTE'nin alt segment çözümü Kis, İngiltere pazarına giriş yaptı.

Virgin Mobile tarafından Pay-As-You-Go sistemiyle (kontörlü) yaklaşık 77.5$'a satılan Kis, 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciyi, 256 MB RAM'i ve Android 2.3 Gingerbread mobil işletim sistemini bünyesinde barındırıyor.

3.5-inç boyutunda ve 480 x 320 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, microSD kart girişi (32 GB'a kadar destek var), Wi-Fi 802.11 b/g/n ve A-GPS ile donatıldığını belirtelim.

