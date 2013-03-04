Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE'nin yeni Full HD ekranlı akıllı telefonu U935'e ait yeni görüntüler internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
435
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZTE'nin yeni Full HD ekranlı akıllı telefonu U935'e ait yeni görüntüler internete sızdı

Snapdragon 800 işlemcili Grand Memo ve 4GB RAM'li U9180 adlı gizemli modelden sonra ZTE'nin yeni bir iddialı model daha hazırladığı ortaya çıktı. Modelin iddialı olduğu konu ise fiyat-performans konusunda.

U935 kod numarasına sahip olduğu belirtilen model 5 inçlik Full HD ekrana sahip. Modelin dikkat çekici tarafı ise 240$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak olması. Full HD ekranlı modelleri genelde 600$ civarında görürken, ZTE ve Alcatel gibi firmaların orta seviye işlemci tasarımcıları ile ortaklığı fiyatları büyük oranda düşürüyor.

ZTE'nin modelinde yer vereceği 28nm fabrikasyon sürecine sahip MT6589 işlemcisi, Tayvanlı MediaTek firmasına ait. 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini temel alan 1.2GHz saat hızındaki işlemci performanstan ziyade enerji tasarrufuna odaklanıyor. Grafik birimi ise Power VR SGX 5 SeriesXT çözümü olarak yerini alıyor. 

İşlemci ile ilgili gelen ilk bilgilerde PowerVR SGX 544MP grafik birimine sahip olacağı ve 720p ekran çözünürlüğünü destekleyeceği açıklanmıştı. Ancak daha güçlü bir grafik birimi olan Power VR SGX 5 SeriesXT serisine yer veren MediaTek, bu işlemci ile Full HD ekranlı modellerde de kendisine yer buldu. Ancak Tegra 3 ile yakın benchmark sonuçları veren işlemcinin Full HD çözünürlüğe yetip yetmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Modelde 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 2500mAh batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 

Tahminler modelin sadece Çin pazarına yönelik olarak satışa sunulacağı yönünde. Ancak tarih bilinmiyor. 
ZTE'nin yeni Full HD ekranlı akıllı telefonu U935'e ait yeni görüntüler internete sızdı

http://www.androidauthority.com/zte-u935-leak-5-inch-full-hd-cheap-smartphone-164342/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Onurwooten 6 yıl
bunu almak yerine Jiayu almak daha iyidir sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
28tatar 6 yıl
Bizim ülkemize de 500-600 liradan gelecekse baya bi alıcı bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erenberkay 6 yıl
yeni ürünler niye sızarki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 6 yıl
vaooovvv "gizemli model", ufffffovoovvv "sızdı",
bu ne ya,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 6 yıl
fiyat çok iyi. bu fiyattan gelirse cok alıcı bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar... 6 yıl LG Optimus G Pro ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim