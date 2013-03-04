ZTE'nin yeni Full HD ekranlı akıllı telefonu U935'e ait yeni görüntüler internete sızdı









Snapdragon 800 işlemcili Grand Memo ve 4GB RAM'li U9180 adlı gizemli modelden sonra ZTE'nin yeni bir iddialı model daha hazırladığı ortaya çıktı. Modelin iddialı olduğu konu ise fiyat-performans konusunda.





U935 kod numarasına sahip olduğu belirtilen model 5 inçlik Full HD ekrana sahip. Modelin dikkat çekici tarafı ise 240$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak olması. Full HD ekranlı modelleri genelde 600$ civarında görürken, ZTE ve Alcatel gibi firmaların orta seviye işlemci tasarımcıları ile ortaklığı fiyatları büyük oranda düşürüyor.





ZTE'nin modelinde yer vereceği 28nm fabrikasyon sürecine sahip MT6589 işlemcisi, Tayvanlı MediaTek firmasına ait. 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini temel alan 1.2GHz saat hızındaki işlemci performanstan ziyade enerji tasarrufuna odaklanıyor. Grafik birimi ise Power VR SGX 5 SeriesXT çözümü olarak yerini alıyor.





İşlemci ile ilgili gelen ilk bilgilerde PowerVR SGX 544MP grafik birimine sahip olacağı ve 720p ekran çözünürlüğünü destekleyeceği açıklanmıştı. Ancak daha güçlü bir grafik birimi olan Power VR SGX 5 SeriesXT serisine yer veren MediaTek, bu işlemci ile Full HD ekranlı modellerde de kendisine yer buldu. Ancak Tegra 3 ile yakın benchmark sonuçları veren işlemcinin Full HD çözünürlüğe yetip yetmeyeceği şimdilik bilinmiyor.





Modelde 1GB RAM, 8MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, WiFi, Bluetooth 4.0, 2500mAh batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Tahminler modelin sadece Çin pazarına yönelik olarak satışa sunulacağı yönünde. Ancak tarih bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/zte-u935-leak-5-inch-full-hd-cheap-smartphone-164342/