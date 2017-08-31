Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Zeiss, masaüstü VR oyunlarını mobile aktarıyor

Steam VR platformundaki ilgi çekici sanal gerçeklik oyunlarını mobilde de görmek isteyenler için Zeiss’in farklı bir çözümü var. Zeiss VR One Connect iddialı geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,5b
1
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugüne kadar masaüstü ve mobil sanal gerçeklik içerikleri birbirinden keskin bir şekilde ayrılmaktaydı. HTC Vive gibi kask tarzındaki gözlükler çok yoğun tecrübeler sunarken Gear VR tarzındaki ürünler ise belirli bir sınırın üzerine çıkamamaktaydı.

Yeni bir soluk

Zeiss’ın IFA 2017 fuarında görücüye çıkardığı Zeiss VR One Connect çözümü aradaki boşluğu giderecek gibi gözüküyor. PC tarafında gördüğümüz oyunları mobile yansıtma teknolojisi Zeiss VR One Connect çözümünde de kullanılıyor.

Zeiss ve Steam ortaklığında geliştirilen çözüm, Steam VR destekli oyunları bilgisayar üzerinde çalıştırırken bir uygulama yardımıyla akıllı telefondan güç alan bir sanal gerçeklik gözlüğüne aktarıyor. Böylece aynı yoğunluğun mobilde de yaşatılması amaçlanıyor.

Çözüm üç farklı bileşene ihtiyaç duyuyor. Steam VR sertifikalı bir bilgisayar, kablosuz kontrolcüler ve bir akıllı telefon. Sanal gerçeklik gözlüğü olarak ise 99$’lık Zeiss VR veya farklı bir aksesuar kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "YouTube logosu yıllar sonra yenilendi"

Akıllı telefonu kablo ile bilgisayara bağladıktan sonra Steam VR platformundan içerik seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz içerik bilgisayarda işlenerek akıllı telefona gönderiliyor. Akıllı telefonun hareket sensörleri ve Bluetooth ile bağladığınız çok hassas iki kontrolcüden elde edilen veriler bir araya getirilerek ellerinizin pozisyonu hesaplanıyor. Sonrasına ise pozisyonunuza göre oyuna dahil oluyorsunuz.

Odayı oyuna dahil edemediği için bu çözüm de biraz kısıtlı kalıyor ancak masaüstü VR oyunları mobilden tecrübe etmek ilgi çekecektir. Elbette gecikme değerleri ve akıcılık önem taşıyor. Kontrolcüler ve bağlantı kabloları 129$ fiyat etiketi ile yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak. Zeiss VR gözlüğü de dahil olursa fiyat 199$ seviyesine çıkıyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/08/29/zeiss-vr-one-connect-pc-vr-gaming-mobile-headset/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 2 yıl
PC'den telefona görüntü aktarımı için ne kullanacak orası önemli. Hali hazırda Riftcat isimli yazılımla GearVR da SteamVR gözlüğü
olarak kullanılabiliyor. Ama aktarım Wifi AC üzerinden yapıldığı için bir Oculus Rift veya HTC Vive'a göre gecikme sıkıntısı oluyor,
mevcut birçok telefonda da USB 3.0 çözümü mevcut değil, kablo ile USB tethering de sıkıntı oluyor.
Mobil gözlüklerin PC gözlüğü olarak kullanılmasının önündeki tek problem 2k görüntünün yüksek bant genişliği ile telefona aktarımı.
Bunu bir şekilde aşabildilerse düşük maliyetle PC VR deneyiminin önü açıldı demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ryzen Threadripper’ların NVMe RAID sorunu çözülüyor 2 yıl KFC'den yeni ödeme şekli "Gülümseyerek Öde" 2 yıl Grundig geri dönüştürülmüş çevreci ürünlerini tanıttı 2 yıl Palm geri dönüyor 2 yıl Robotlara, insanları anlamayı öğreten sistem geliştirildi 2 yıl Dünyanın en gelişmiş FPS oyun faresi: Razer Basilisk 2 yıl Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı 2 yıl Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor 2 yıl Logitech yeni kablosuz hoparlörü MX Sound'u tanıttı 2 yıl Samsung otonom araba testlerini ABD'ye taşıyor 2 yıl 128 GB'lık LG V30+ geliyor 2 yıl iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base 2 yıl Marvel dizisi Inhumans'ın yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de 2 yıl Çift kameralı Moto X4 resmiyet kazandı 2 yıl Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı 2 yıl AMD, Ryzen Threadripper 1900X işlemcisini satışa sundu 2 yıl CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı 2 yıl Uzaya ait görüntüleri saniyeler içinde analiz eden yapay zeka 2 yıl MicroSD kartlarda hafıza rekoru 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zeiss, masaüstü VR oyunlarını mobile aktarıyor Sonraki LG V30 "en iyi android telefon olabilir mi?" ön İnceleme 2 yıl RX Vega 56’ya RX Vega 64 BIOS’u flashlandı: %20’ye varan performans artışı! 2 yıl Sony'nin yeni 1000X kulaklık ailesi 2 yıl Instagram hackerlara karşı uyardı 2 yıl iPhone ile traş olmak mümkün 2 yıl Sony WF-1000X ile kulaklıklar yeni bir boyut kazanıyor! 2 yıl Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey 2 yıl Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme 2 yıl Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya 2 yıl Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme 2 yıl Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı 2 yıl Araştırmacılar, nöronları takip edebilen sistem geliştirdi 2 yıl Bang & Olufsen'den Apple AirPods'a rakip geldi: Beoplay E8 2 yıl Samsung Frame TV’nin 43 inçlik versiyonu geliyor 2 yıl LG V30 vs Samsung Galaxy Note 8 karşılaştırması 2 yıl LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC 2 yıl Tamamen elektrikli Mini konseptinin tasarımı gün ışığına çıktı 2 yıl PlayStation Plus Eylül 2017 oyunları belli oldu 2 yıl Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif 2 yıl Google kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim