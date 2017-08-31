Zeiss, masaüstü VR oyunlarını mobile aktarıyor

Bugüne kadar masaüstü ve mobil sanal gerçeklik içerikleri birbirinden keskin bir şekilde ayrılmaktaydı. HTC Vive gibi kask tarzındaki gözlükler çok yoğun tecrübeler sunarken Gear VR tarzındaki ürünler ise belirli bir sınırın üzerine çıkamamaktaydı.

Yeni bir soluk

Zeiss’ın IFA 2017 fuarında görücüye çıkardığı Zeiss VR One Connect çözümü aradaki boşluğu giderecek gibi gözüküyor. PC tarafında gördüğümüz oyunları mobile yansıtma teknolojisi Zeiss VR One Connect çözümünde de kullanılıyor.

Zeiss ve Steam ortaklığında geliştirilen çözüm, Steam VR destekli oyunları bilgisayar üzerinde çalıştırırken bir uygulama yardımıyla akıllı telefondan güç alan bir sanal gerçeklik gözlüğüne aktarıyor. Böylece aynı yoğunluğun mobilde de yaşatılması amaçlanıyor.

Çözüm üç farklı bileşene ihtiyaç duyuyor. Steam VR sertifikalı bir bilgisayar, kablosuz kontrolcüler ve bir akıllı telefon. Sanal gerçeklik gözlüğü olarak ise 99$’lık Zeiss VR veya farklı bir aksesuar kullanabiliyorsunuz.

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Akıllı telefonu kablo ile bilgisayara bağladıktan sonra Steam VR platformundan içerik seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz içerik bilgisayarda işlenerek akıllı telefona gönderiliyor. Akıllı telefonun hareket sensörleri ve Bluetooth ile bağladığınız çok hassas iki kontrolcüden elde edilen veriler bir araya getirilerek ellerinizin pozisyonu hesaplanıyor. Sonrasına ise pozisyonunuza göre oyuna dahil oluyorsunuz.

Odayı oyuna dahil edemediği için bu çözüm de biraz kısıtlı kalıyor ancak masaüstü VR oyunları mobilden tecrübe etmek ilgi çekecektir. Elbette gecikme değerleri ve akıcılık önem taşıyor. Kontrolcüler ve bağlantı kabloları 129$ fiyat etiketi ile yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak. Zeiss VR gözlüğü de dahil olursa fiyat 199$ seviyesine çıkıyor.