Zeiss ve Tokina'dan video çekimleri için hazırlanan üç yeni lens modeli

Sektörün öne çıkan lens üreticilerinden Zeiss ve Tokina, video çekimleri için hazırlanan üç yeni lens modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

İki firma tarafından da video çekimlerine özel olarak sürekli netleme sistemlerine uygun olarak hazırlanan lens modelleri, Zeiss tarafında CZ.2 15-30/T2.9 model ismiyle karşımıza çıkıyor. Firmanın "Compact Zoom" sinema lens ailesinin (CZ.2 28-80/T2.9 ve CZ.2 70-200/T2.9) yeni üyesi olan lens, sunduğu odak uzaklığıyla özellikle profesyonel video yapımcılarına büyük kullanım kolaylığı sağlıyor ve birçok çekim için lens değişimini önlediği için zaman kazandırabiliyor. ARRI PL, Canon EF, Nikon F, MFT ve Sony E-Mount bağlantı yapısına sahip kameralar ile uyumlu olarak kullanılabilen lens, dış görünüş itibariyle de Zeiss'in standartlaşan yeni çizgisini kullanmaya devam ediyor.

Sinema lensleri arasına Tokina tarafından eklenen modeller ise Tokina 16-28 T3.0 ile Tokina AT-X 11-16mm T3.0 isimlerine sahip. Firmanın fotoğraf odaklı en popüler lenslerinden T-X 11-16mm f/2.8 üzerine kurulan Tokina AT-X 11-16mm T3.0, metal gövdesi ve ses çıkartmayan diyafram halkasıyla video çekimleri için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor ve rahatlıkla taşınabiliyor. Firmanın yine fotoğraf odaklı Tokina AT-X 16-28mm F/2.8 FX lensi üzerine kurulan Tokina 16-28 T3.0 ise benzer olarak yenilenmiş gövde yapısı ve ses çıkartmayan diyafram halkasıyla video çekimlerine uygun oldukça kullanışlı bir yapıyla geliyor. Tokina'nın lenslerinden Tokina 16-28 T3.0 Canon EF ve ARRI PL, AT-X 11-16mm T3.0 ise Canon EF ve MFT sistem kameralarla çalışabiliyor.

Video odaklı hazırlanan lens modellerinden Nisan ayında elde edilebilen Tokina AT-X 11-16mm T3.0 1900$, Tokina 16-28 T3.0 Cinema 4500$, Ağustos ayında satışa sunulacak Zeiss CZ.2 15-30/T2.9 lens modeli ise 23,900$ fiyat etiketine sahip.