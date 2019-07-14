Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth kapalı betaya başladı

Minecraft evrenini gerçek dünyaya taşımaya hazırlanan zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth oyunu kapalı beta sürecine başladı. Elini çabuk tutarak betaya kaydolan oyuncular mütevazi hediyelere sahip olacak.

Minecraft Earth neler sunuyor?

Minecraft Earth adlı zengin gerçeklik odaklı versiyon gerçek dünyayı Minecraft dünyası haline getirmenizi sağlayacak. Kameranızı kullanarak çevrenizde çeşitli Minecraft yapıları inşa edecek ve arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz.

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Tüm Minecraft yaratıklarını barındıran Earth versiyonuna özel birkaç yaratık daha ekleneceği belirtiliyor. Oyunda kendi dünyanızı oluşturabilirken diğer oyuncuların dünyalarını da keşfedebileceksiniz. Bunun için yakınlarınızda oyuncular varsa kameranızı doğrultmak yeterli olacak. Ayrıca diğer oyuncularla bir araya gelerek ekip oluşturabiliyorsunuz.

Minecraft Earth orijinal oyunun sunduğu tüm dillerde yerelleştirilecek. Android 7.0 ve iOS 10 üzeri cihazlar için geliştirilen yapımın betasına kayıt olanlara Minecraft Earth ve Minecraft Bedrock görünümleri hediye edilecek.



