Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA

Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölünü öğrencilerinden, Zekeriya Akgül ve Ahmet Küçük, bölgenin gerçek haritasını içeren, Zeytin Dalı operasyonunu konu alan bir mobil oyun geliştirdi. Afrin SİHA ismi verilen oyun, Zeytin Dalı operasyonundan da bazı görüntüler içeren bir nevi simülasyon tarzında geliştirilmiş. Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunun Mümbiç haritası da yakında eklenecekler listesinde.

Afrin SIHA

Oyun içerisinde silahlı insansız hava aracı (SIHA) ile terör örgütü tarafından ablukaya alınmış Afrin'deki köyler, PYD/PKK unsurları ve onlara ait hedeflerin bombalanması, operasyona destek verecek olan Türk kara birliklerinin önünü açmak gibi çeşitli görevler mevcut. Her bir bölüm, operasyondan alıntı yapılarak tasarlanmış. Bölümleri geçtiğiniz vakit, yaşadığınız simülasyonun kısa bir gerçek görüntüsünü izleyebiliyorsunuz. Hatta tüm bölümlerini tamamladığınız taktirde Afrin'e Türk Bayrağı diken Mehmetçiğimizin de bir görüntüsüne yer verilmiş.

Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Zekeriya Akgül; "Yaptığımız 'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli ve milli olan SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler bir terörist sığınağını bombalamak, terör konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor. Oyunda gerçek harita ile belirlediğimiz bölgeleri alarak ilerleme kaydediyorsunuz. Ele geçirilen her alan da yeşile boyanıyor. Her bölümün tamamlanmasıyla da arayüzde Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor. Oyunu okuldaki bölüm arkadaşım Ahmet Küçük ile yaptık. Lise öğrencisi kardeşim Eren ve bölümümüzde görev yapan Öğretim Görevlisi Mücahit Büyükyılmaz da bize oyunun belli kısımlarında destek verdi." dedi.