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Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA

Afrin Zeytin Dalı Harakatının iki üniversite öğrencisi tarafından mobil oyunu yapıldı. Afrin SİHA isimli oyun Zeytin Dalı operasyonundan videoları da içeren bir nevi simülasyon tarzında tasarlandı.
1 yıl
2,8b
1
24
Mobil Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA
 Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölünü öğrencilerinden, Zekeriya Akgül ve Ahmet Küçük, bölgenin gerçek haritasını içeren, Zeytin Dalı operasyonunu konu alan bir mobil oyun geliştirdi. Afrin SİHA ismi verilen oyun, Zeytin Dalı operasyonundan da bazı görüntüler içeren bir nevi simülasyon tarzında geliştirilmiş. Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunun Mümbiç haritası da yakında eklenecekler listesinde.

 Afrin SIHA

 Oyun içerisinde silahlı insansız hava aracı (SIHA) ile terör örgütü tarafından ablukaya alınmış Afrin'deki köyler, PYD/PKK unsurları ve onlara ait hedeflerin bombalanması, operasyona destek verecek olan Türk kara birliklerinin önünü açmak gibi çeşitli görevler mevcut. Her bir bölüm, operasyondan alıntı yapılarak tasarlanmış. Bölümleri geçtiğiniz vakit, yaşadığınız simülasyonun kısa bir gerçek görüntüsünü izleyebiliyorsunuz. Hatta tüm bölümlerini tamamladığınız taktirde Afrin'e Türk Bayrağı diken Mehmetçiğimizin de bir görüntüsüne yer verilmiş.
Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA
 
Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Zekeriya Akgül; "Yaptığımız 'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli ve milli olan SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler bir terörist sığınağını bombalamak, terör konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor. Oyunda gerçek harita ile belirlediğimiz bölgeleri alarak ilerleme kaydediyorsunuz. Ele geçirilen her alan da yeşile boyanıyor. Her bölümün tamamlanmasıyla da arayüzde Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor. Oyunu okuldaki bölüm arkadaşım Ahmet Küçük ile yaptık. Lise öğrencisi kardeşim Eren ve bölümümüzde görev yapan Öğretim Görevlisi Mücahit Büyükyılmaz da bize oyunun belli kısımlarında destek verdi." dedi. 

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mserifoglu 1 yıl en beğenilen
Oradan kk cı gibi mi gözüktüm bilmiyorum ama senin ''mantığınla'' cevap vereyim.

Aşağıdakiler hangi sürümde konu alınacakmış? Çok daha fazlasını google da sadece iki kelime ''akp pkk'' diye aratarak bulabilirsin. Bakmaya sıkılırsan arama kısmına ''akp ışid'' yazarak hayatına yeni heyecanlar katabilirsin. Belki bir başka sürümde de bu konu edilir ne dersin?

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Oradan kk cı gibi mi gözüktüm bilmiyorum ama senin ''mantığınla'' cevap vereyim.Aşağıdakiler hangi sürümde konu alınacakmış? Çok daha fazlasını ...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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Spider_hip 1 yıl faniseyler
Öncelikle oyunu yapanların eline sağlık.
Katılıyorum. Savaşlar hep kazananlar tarafından ya da reklam gücünü elinde bulunduranlar tarafından tanıtılıyor. Örneğin 2. Dünya Savaşını da kazanan Alman cephesi olsaydı belki sürekli yahudi katliamı yapan Almanlar yerine, Dünyanın her bölgesini, Afrika'nın neredeyse tamamını, sömürgesi, kölesi haline getirmiş, onları köle olarak kullanan ve belki o esnada yerel halka bir ton işkenceler yapan, tecavüzler eden İngiliz, Fransız, Amerikan askerleri ile ilgili filmleri şuan izliyor olurduk. Ve tüm bu halkları bu sömürgeci ülkelerin elinden kurtaran Almanların başarısını resmeden filmler. Bıçağın iki yüzü vardır ama hep tek yüzü resmedilir.
Öncelikle oyunu yapanların eline sağlık.Katılıyorum. Savaşlar hep kazananlar tarafından ya da reklam gücünü elinde bulunduranlar tarafından tanıtılıyor. Ör...
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Yanıtla +14
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mserifoglu 1 yıl
Devam oyununda ''açılım süreci'' konu edilecekmiş!
1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
ø 1 yıl
Sezgin Tanrıkulu bunu beğenmedi.
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ssbrutality 1 yıl
Çok Lazımdı ya
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mserifoglu 1 yıl
Konunun kendisi saçma sapan delikanlı, çekilecek yeri mi kalmış? Sizin gibi dününü unutan kurtlar vadisi erkeklerinin gazını almak için yapılmış açma sapan bir oyun işte. Afrin harekatında şehit düşen 52 askerin aile ve akrabalarına da oyun içi satın alımlarda indirim yaparlarsa eksiği kalmamış olur.
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mserifoglu 1 yıl
Ağız dolusu sövüp, küfürden başka bir şeye çalışmayan ''beynini'' ağzından kusamadın diye bu gece rahat uyuyamam diyorsan özelden sövebilirsin, merak etme şikayet etmeyeceğim akboy.
1 Yanıt Yanıtla
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YoldaşNapolyon 1 yıl mserifoglu
Kardeş niye konuyu saçma sapan bir yere çekiyorsun adamlar iyi kötü bir şey yapmış işte.
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mserifoglu 1 yıl en beğenilen
Oradan kk cı gibi mi gözüktüm bilmiyorum ama senin ''mantığınla'' cevap vereyim.

Aşağıdakiler hangi sürümde konu alınacakmış? Çok daha fazlasını google da sadece iki kelime ''akp pkk'' diye aratarak bulabilirsin. Bakmaya sıkılırsan arama kısmına ''akp ışid'' yazarak hayatına yeni heyecanlar katabilirsin. Belki bir başka sürümde de bu konu edilir ne dersin?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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3 Yanıt Yanıtla +22
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berk768 1 yıl mserifoglu
çok ağır söverdim şimdi ama boş yere ban yemek istemem, troll seni azıcık beynini kullan.
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benhuraxu 1 yıl mserifoglu
Ciddi bir sorunu çözmek için görüşürsün "teröristle birlik yapıyor" derler. Sonra baktın bunlar çözümden anlamıyor bu teröristlere savaş açarsın bu sefer "savaşa hayır" derler. Sonra dallamalar birde çıkıp "biz bunları terör örgütü olarak görmüyoruz" derler. Tabi sizde haklısınız aşırı düşmanlık insanın dengesini bozuyor biraz. Bu vakadan çok var. Üzülmeyin geçer.
1 Yanıt Yanıtla +5
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hollowman_ 1 yıl mserifoglu
O "Akp-işid" yalanlarını yayanların çoğu FETÖ'cüydü ve bu bir FETÖ projesiydi, amaç TR'ye bir dış müdahalenin önünü açmaktı, kısaca vatan hainliği diyebiliriz. Sosyal medyada da bu yalanı tekrarlayanlara bakıyorum ya fetöcü çıkıyor ya da kör düşmanlıktan gözü perdelenmiş ülkesine bile neredeyse düşman olmuş tipler.
Sana tavsiyem özellikle bu ahlaksız yalanı yazarken dikkat et, yarın bir gün kendini kodeste bulabilirsin. Sonra ülken hakkında bilip bilmeden kara propaganda yapmanın sonuçlarına katlanırsın.
1 Yanıt Yanıtla
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mserifoglu 1 yıl
Devam oyununda ''açılım süreci'' konu edilecekmiş!
1 Yanıt Yanıtla +13
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benhuraxu 1 yıl mserifoglu
Sonra da teröristlere terörist diyemeyen k.k konu alınacakmış.
Yanıtla +3
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Fx_57,5 1 yıl
milletin vatan sevgisini suistimale döndü ne zamandır bu işler gına geldi artık
1 Yanıt Yanıtla +2
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Ekrem71.5 1 yıl Fx_57,5
Katılıyorum fake dostum....
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faniseyler 1 yıl
Helal olsun yıllarca bizi(Müslümanları) düşman gösteren oyunları oynattılar çocuklarımıza.
Oyun içinde büyük bi oyun vardı bilinç altımıza sinsice kazınan.
Bununla mücadele her hakkı davamız, operasyonumuz, savaşımız vb için şiir, türkü, kitap, film, dizi oyun neyse hazırlamalıyız. bir davanın filmi dizisi kitabı yoksa o dava yok demektir.
Örnek ile anlatayım Vietnam savaşı ile alakalı kaç Amerikan film izlediniz, hiç Vietnamlılar tarafından çekilen film izleyeniniz var mı? O savaşı kim kazanmış yani:)
2 Yanıt Yanıtla +2
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Virinom 1 yıl faniseyler
Oyunla gerçek hayatı ayırt edemeyenler savaş oyunu oynamasın. Sonra memleket Polat Alemdar gibilerden geçilmiyor.
Yanıtla +8
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Spider_hip 1 yıl faniseyler
Öncelikle oyunu yapanların eline sağlık.
Katılıyorum. Savaşlar hep kazananlar tarafından ya da reklam gücünü elinde bulunduranlar tarafından tanıtılıyor. Örneğin 2. Dünya Savaşını da kazanan Alman cephesi olsaydı belki sürekli yahudi katliamı yapan Almanlar yerine, Dünyanın her bölgesini, Afrika'nın neredeyse tamamını, sömürgesi, kölesi haline getirmiş, onları köle olarak kullanan ve belki o esnada yerel halka bir ton işkenceler yapan, tecavüzler eden İngiliz, Fransız, Amerikan askerleri ile ilgili filmleri şuan izliyor olurduk. Ve tüm bu halkları bu sömürgeci ülkelerin elinden kurtaran Almanların başarısını resmeden filmler. Bıçağın iki yüzü vardır ama hep tek yüzü resmedilir.
Yanıtla +14
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