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Gelir gider hesaplarınızı kontrol edebileceğiniz muhasebe uygullaması: Para Yönetimi

Gereksiz giderlerinizi kontrol altına alıp bütçenizde tasarruf sağlamak için, cüzdan uygulamalarından birisi olan Para Yönetimi ile paranızı kontrol ederek cebinizde daha çok para bırakabilirsiniz.
1 yıl
5,6b
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21
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Gelir gider hesaplarınızı kontrol edebileceğiniz muhasebe uygullaması: Para Yönetimi
Gelir ve giderlerinizi kontrol altına alarak gereksiz bulduğunuz harcamalarınızı görüp, kendi cebinizde kısıtlama getirerek bütçenizde tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunu eskiden defterlerde not alarak yapmaya çalışırken, artık başarılı bir uygulama sayesinde çok daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Güney Kore'li geliştiriciler tarafından hazrılanan, finansal uygulama kategorisinde oldukça sevilerek kullanılabilen açık ve net bir arayüze sahip Para Yönetimi uygulaması, sizin muhasebenizi tutan bir muhasebeci kadar yardımcı olacaktır. 

Para Yönetimi 

Uygulama sayesinde karışık bütçe hesaplamalarını çok daha basitleştirebileceksiniz. Gelirlerinizi ve harcamalarınızı gün gün ve anlık olarak uygulamaya işlediğiniz taktirde, size kalan paranızı gösterip, giderleriniz konusunda da grafiksel ve ayrıntılı bir raporlama sunacaktır. Uygulama o kadar kapsamlı ki, dilerseniz yapmış olduğunuz harcamaların faturalarının fotoğrafını çekip, ihtiyaç duyduğunuz taktirde geri çağırabilirsiniz. Bu sayede fatura ibrazı gereken durumlarda faturanızı aramakla uğraşmamış olacaksınız. Ayrıca; banka hesaplarınızı, kredi kartı limitinizi ve ödemeleriniz, döviz cinsinden gelir ve giderlerinizi işleyebilir, bütçeniz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Gelir gider hesaplarınızı kontrol edebileceğiniz muhasebe uygullaması: Para Yönetimi
 
Mevduatlı hesabınız ve bu hesabınızda paranız varsa, mevduat faizini uygulamaya işlediğiniz taktirde, hesabınıza gelen faiz tutarları gelir hanenize otomatik olarak işlenecektir. Günlük merkez bankası döviz kurlarını takip ederek de, döviz cinsinden paralarınızın kar ve zararını takip edebiliyorsunuz.
Uygulama sadece bireysel bütçe hesaplamaları için değil, firma bütçe kontrolü için de kullanılabilir. Eğer bir şirketin ön muhasebesini tutuyorsanız, Para Yönetimi uygulamasını kullanarak aylık grafiksel raporlamaları otomatik olarak elde edebilirsiniz. Uygulama içerisinde hesaplar arasında para transferini gerçekleştirebilir, verilerinizin kaybolmaması için de günlük olarak Cloud hesabınıza yedekleyebilirsiniz.
Para Yönetimi: Google Play II Apple Store

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nightdrive 1 yıl en beğenilen
1000 2000 liranın nesini muhasebe edicez.
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DH Misafiri 1 yıl
Altı aydır kullanıyorum. Kesinlikle parasını hakediyor.
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adaletinsesi 1 yıl
hiç boşuna yüklemeyin, demo işlem bu, 7 den fazla işlem türü seçilmiyor, adamın 5 tane kredi kartı varsa mesela işlem yapılamıyor, boşuna yüklemeyin, haa parası verilip alınabilecek kalitede bir yazılım o ayrı mesele
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Tensi 1 yıl
Istekler ile ihtiyaclar arasindaki farki ogrenebildiyseniz bu uygulamalara ihtiyaciniz olmaz.
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agent1453 1 yıl
Defne sabunu,Misvak,Arko traş sabunu+Fırça(Porsuk kılı fırça tercihen)+Jiletli traş makinası,dışarıda yemek yemek yok evde kendiniz yapın,aklınıza gelen diğer ihtiyaçları araştırın.
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FatihAsl 1 yıl
nakit para kullanmaz iseniz bankaların kendi uygulamaları daha pratik. programa kayıt girmenize gerek yok.
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interwap 1 yıl
HesapKitap adlı bir uygulama vardı. Denediklerimin arasında en iyisiydi. Uygulama yıllardır geliştrilmedi ve şuan Google Play ve Windows marketlerden kalkmış, sadece iOS var.
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Kulak Misafiri 1 yıl
Evli adamlar için değil. Eve gidil yolunda ekmek alacaksın durup bunu mu yazacaksın iki saat. Ben de önceden birkaçını kullanmayı denedim sonunda pes ettim.
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freudunpiposu 1 yıl Kulak Misafiri
Karttan takibi falan gerçekleştirse güzel olabilirmiş.
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zolzauza 1 yıl
Gelir yok ki gider olsun canım kardeşim :-)
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kesbi 1 yıl
Zaten hepi topu 3 kuruş paramız var onu da excelde, google tablolarda filan hesaplarız.
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kreat 1 yıl
Sıkıntı zaten 3'ün 5'in hesabını yapmadığımız için çıkıyor. Toplamda ne kadar harcadığımızı hesaplasak daha dikkatli oluruz.
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