Gelir gider hesaplarınızı kontrol edebileceğiniz muhasebe uygullaması: Para Yönetimi

Gelir ve giderlerinizi kontrol altına alarak gereksiz bulduğunuz harcamalarınızı görüp, kendi cebinizde kısıtlama getirerek bütçenizde tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunu eskiden defterlerde not alarak yapmaya çalışırken, artık başarılı bir uygulama sayesinde çok daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Güney Kore'li geliştiriciler tarafından hazrılanan, finansal uygulama kategorisinde oldukça sevilerek kullanılabilen açık ve net bir arayüze sahip Para Yönetimi uygulaması, sizin muhasebenizi tutan bir muhasebeci kadar yardımcı olacaktır.

Para Yönetimi

Uygulama sayesinde karışık bütçe hesaplamalarını çok daha basitleştirebileceksiniz. Gelirlerinizi ve harcamalarınızı gün gün ve anlık olarak uygulamaya işlediğiniz taktirde, size kalan paranızı gösterip, giderleriniz konusunda da grafiksel ve ayrıntılı bir raporlama sunacaktır. Uygulama o kadar kapsamlı ki, dilerseniz yapmış olduğunuz harcamaların faturalarının fotoğrafını çekip, ihtiyaç duyduğunuz taktirde geri çağırabilirsiniz. Bu sayede fatura ibrazı gereken durumlarda faturanızı aramakla uğraşmamış olacaksınız. Ayrıca; banka hesaplarınızı, kredi kartı limitinizi ve ödemeleriniz, döviz cinsinden gelir ve giderlerinizi işleyebilir, bütçeniz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mevduatlı hesabınız ve bu hesabınızda paranız varsa, mevduat faizini uygulamaya işlediğiniz taktirde, hesabınıza gelen faiz tutarları gelir hanenize otomatik olarak işlenecektir. Günlük merkez bankası döviz kurlarını takip ederek de, döviz cinsinden paralarınızın kar ve zararını takip edebiliyorsunuz.

Uygulama sadece bireysel bütçe hesaplamaları için değil, firma bütçe kontrolü için de kullanılabilir. Eğer bir şirketin ön muhasebesini tutuyorsanız, Para Yönetimi uygulamasını kullanarak aylık grafiksel raporlamaları otomatik olarak elde edebilirsiniz. Uygulama içerisinde hesaplar arasında para transferini gerçekleştirebilir, verilerinizin kaybolmaması için de günlük olarak Cloud hesabınıza yedekleyebilirsiniz.